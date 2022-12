Neuanfänge «Alle lieben Milena»: Die Solothurnerin war immer für die anderen da – jetzt braucht sie eine Auszeit In einer Serie zum Jahreswechsel berichten wir über Menschen, in deren Leben der Jahreswechsel einen Einschnitt bringt. Nach zehn Jahren auf Quartierspielplätzen hat Milena Adamo ihren Job gekündigt. Das hat etwas Mut gebraucht, denn was 2023 bereithält, weiss sie noch nicht. Christina Varveris Jetzt kommentieren 26.12.2022, 05.00 Uhr

Ein innerer Ruf brachte Milena Adamo dazu, ihre Zelte in Solothurn abzubrechen. Christina Varveris

So viele sind gekommen. Sicher 100 Menschen beleben an diesem Mittwochnachmittag den «Güggi»-Spielplatz in Solothurn. Manche haben Geschenke mitgebracht, Briefe mit lieben Worten, Glücksbringer. Es wird begrüsst, geherzt und bereits fliesst die eine oder andere Träne. Denn: Milena geht.

Milena Adamo, 32 Jahre alt, seit zehn Jahren Leiterin auf dem «Güggi» und Jugendbereichsleiterin am «Tannenweg». Sie geht per Ende Februar neue Wege.

«Ja, wir sind sehr traurig», sagt eine Jugendliche. Ihre Kolleginnen nicken. Viele sind auf dem «Güggi» aufgewachsen, gehen jetzt in die Oberstufe. Und obwohl sie ihre Mittwochnachmittage nicht mehr auf dem Spielplatz verbringen, sind sie der Einladung von Milena gefolgt, um ihr am Abschiedsfest die Ehre zu erweisen. «Alle lieben Milena», sagt Jérôme Attinger, ein Betreuer, der seit sieben Jahren auf den Spielplätzen tätig ist. «Sie ist einfach immer fröhlich.»

Jeden Mittwoch- und Freitagnachmittag und in unzähligen Ferienwochen hat Milena Adamo zusammen mit anderen Betreuenden Kindern aus den Quartieren Vor- und Weststadt einen Platz geboten, wo sie sich frei und sicher entwickeln konnten. Das war ihr wichtig. Dass die Kinder einen Mikrokosmos erhielten, in dem sie für die grosse Welt üben konnten. Mit der nötigen Unterstützung und gebührend Freiheiten. «Was du im Kleinen lernst, kannst du später im Grossen anwenden», sagt die ausgebildete Fachfrau Betreuung, Naturpädagogin und soziokulturelle Animatorin.

Zum Beispiel als Kindercoach Verantwortung zu übernehmen. Shirin ist so ein Kindercoach. «Wenn wir ein Feuer machen, muss ich aufpassen, das nichts passiert», erklärt sie eine ihrer Aufgaben. Sie werde Milena vermissen, sagt die Zwölfjährige. «Man konnte ihr immer alles erzählen, auch wenn man traurig war.»

«Ich habe viel geweint»

So ist Milena – immer fröhlich und immer für die anderen da. «Wenn ich am Mittwochnachmittag auf dem ‹Güggi› und anschliessend am Jugendtreff am ‹Tannenweg› war, hatte ich bis zu 100 Leute gesehen, mit all ihren Fragen und Bedürfnissen», sagt sie. «Da bist du schon müde, wenn du abends ins Bett gehst.»

Der Grund, weshalb sie beim «Güggi» geht, ist aber ein anderer. «Ein innerer Ruf», sagt sie. Es ist der Tag nach dem Abschiedsfest, Milena Adamo ist am Aufräumen. Sie hat alle Geschenke auf einem Tisch ausgebreitet. Ein Glückskäfer aus Marzipan, ein kleines Schweinchen, Schokolade, Briefe, Karten. Und an der Decke hängt ein Mobilé mit vielen Zetteln, auf denen Erwachsene und Kinder ihr danken für die vielen Jahre und Glück wünschen auf dem weiteren Weg.

«Ich schwelge noch etwas in diesen schönen Emotionen», sagt Milena. Es sei aber Zeit für etwas Neues, etwas, dass sie noch nie gemacht hat. In die Natur will sie, körperlich arbeiten. Zum Beispiel bei einem Förster, im Gartenbau oder auf einer Alp. Konkret ist noch nichts, deshalb war die Entscheidung, die Spielplätze und die vielen Kinder zu verlassen, auch nicht einfach. «Während der Entscheidungsphase habe ich viel geweint», sagt sie.

Auch auf dem «Güggi» weinen ein paar, als sich das Abschiedsfest dem Ende zuneigt. Beim Abschiedsritual sollen alle Kinder an das schönste Erlebnis denken, das sie hier hatten und in ihrem Herzen abspeichern. Dann bekommt jedes Kind ein Glücksstein mit auf den Weg und die, die besonders traurig sind, denen sagt Milena: «Wir dürfen traurig sein – ich bin auch traurig. Aber wir dürfen uns auch freuen auf das Neue, das kommt. Es kommt bestimmt jemand ganz Tolles auf den ‹Güggi›.»

Ein Jahr im Himalaja-Gebirge

Milena wirkt gefasst. Man merkt, dass sie den Trauerprozess hinter sich hat und nach vorne blickt. Bis Ende Februar ist sie noch angestellt und wird alles aufräumen für die Übergabe.

Was danach kommt, weiss sie noch nicht. Aber sie ist gelassen. Es fühlt sich fast so ein bisschen an wie damals, als sie mit 22 Jahren von einer einjährigen Reise aus dem Himalaja-Gebirge zurück nach Solothurn gekommen ist und in der «Pittaria» auf die damalige Geschäftsleiterin des Vereins Quartierspielplätze stiess. «Ich suche jemanden», habe diese gesagt, und Milena sagte sofort zu.

«Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten», so die 32-Jährige. Auch wenn sie jetzt eine Auszeit in der Natur sucht, früher oder später wird sie wieder voll für andere da sein.

