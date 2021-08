Regierungsrat Solothurn: Peter Hodel erster Tag im Amt

Neu im Amt Peter Hodels erster Tag als Regierungsrat: Eine leichte Nervosität war schon zu spüren Im Oldtimer-Bus und mit einem freisinnigen Begleittrupp. So reiste Peter Hodel am Montag von Schönenwerd nach Solothurn zu seinem ersten Arbeitstag als Regierungsrat. Urs Moser 03.08.2021, 05.00 Uhr

Im Amt angekommen. Peter Hodel wurde im Oldtimer-Bus nach Solothurn chauffiert. Michel Lüthi

«Spare in der Zeit, dann hast du in der Not» – das sei sicher auch kein schlechter Grundsatz für den Umgang mit dem Staatshaushalt, sagt der neue Solothurner Finanzdirektor Peter Hodel (FDP). Als Fraktionschef hatte er den Auftrag mitunterzeichnet, der vom Regierungsrat die Auflage eines neuen Massnahmenplans zur Verbesserung der Kantonsfinanzen verlangt. Die Beantwortung steht noch aus. Vorgänger Roland Heim hielt ein neues Sparpaket nicht für dringend, wird sich Peter Hodel nun als erstes dafür einsetzen? Er gibt sich am ersten Arbeitstag schon routiniert diplomatisch: Der Aufgaben- und Finanzplan sehe ja nun deutlich besser aus, aber das Thema sei damit nicht einfach vom Tisch, es sei sicher richtig und wichtig, sorgfältig mit öffentlichen Geldern zu haushalten.

FDP-Präsident Stefan Nünlist hat die Gelegenheit genutzt, die Amtseinsetzung des zweiten freisinnigen Regierungsrats als kleinen Event zu inszenieren. Es geht mit einem Oldtimer-Bus Baujahr 1946 von Schönenwerd nach Solothurn. Erste Station ist das Café «Ring» in Olten, wo man sich zu Kaffee und Gipfeli trifft. Der ehemalige FDP-Kantonalpräsident Ruedi Nützi schaut vorbei, Handelskammer-Direktor Daniel Probst, alt Kantonsrat und Finanzkommissionspräsident Beat Loosli und andere freisinnige Grössen. Man hat wieder einmal etwas zu feiern in der Partei, die in den letzten Jahren oft untendurch musste.

Die Lust auf das Amt steht Peter Hodel in Gesicht geschrieben. Eine leichte Nervosität spüre er schon, sagt er bei der Begrüssung, aber er strahlt dabei und ist zu Scherzen aufgelegt. Unterwegs nach Solothurn steigen weitere Gäste zu, in Oensingen Kantonsrat Christian Thalmann aus Breitenbach. Er hat als Geschenk eine Flasche Kirsch aus dem Schwarzbubenland mitgebracht – auf dass es damit beim Hochprozentigen bleibe und die Steuerbelastung nicht in die Nähe von 40 Prozent rückt.

Bereit, Verantwortung zu übernehmen

Schliesslich ist es so weit, der Bus fährt durch das Franziskanertor vor dem Rathaus in Solothurn vor, Hodels künftigem Arbeitsplatz. Es hat ein bisschen etwas von einem Einzug durch einen Triumphbogen. Parteipräsident Nünlist gibt sich jedenfalls selbstbewusst. «So sehen keine Zwerge aus, nein wir haben Solothurn ein schwergewichtiges Geschenk zu überbringen», meint er in Anspielung auf den bekannten Kolumnisten Frank A. Meyer, der kürzlich von der «Verzwergung» des Freisinns geschrieben hatte.

Von wegen Verzwergung, mit jetzt wieder zwei Regierungsmitgliedern stehe der Freisinn hin, um Verantwortung zu übernehmen, sich für Freiheit, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung einzusetzen, ruft Stefan Nünlist vor dem Rathaus aus. Zur Untermauerung hat er seinen Hilari-Zunftbruder Christian Dysli mitgebracht, der einen «Weckruf» aus der Posaune ausstösst. Und die Gäste auch mit dem Solothurnerlied unterhält

«‘s isch immer so gsi» – passt denn das zur Aufbruchstimmung, die man da versprühen will? Er bilde sich tatsächlich nicht ein, jetzt alles verändern zu können, sagt Peter Hodel im ersten Interview als Regierungsrat. Aber doch, er sei für Neuerungen bereit und verspreche auf jeden Fall, zusammen mit dem Regierungskollegium alles zu geben, um den Kanton voranzubringen und seine Stärken auszuspielen. Und ja:

«Ich freue mich sehr auf das Amt.»

So richtig seines Amtes walten konnte der neue Regierungsrat an seinem ersten Arbeitstag noch nicht, das Büro war noch nicht ganz bezugsbereit. Am Dienstag geht es dann wirklich los mit Regeren.