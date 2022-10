Nach tödlichem Arbeitsunfall: Kranführer trifft keine Schuld

Unschuldig Dachdecker stürzte in Nennigkofen vom Dach und verstarb: Der Unfall war tragisch, den Kranführer trifft aber keine Schuld Im Juli 2020 stürzte ein Dachdecker in Nennigkofen von einem Dach und verstarb. Daraufhin wollte dessen Witwe den Kranführer, der in den Unfall involviert war, verklagen. Die Staatsanwaltschaft und nun auch das Obergericht kommen aber zum Schluss: Den Mann trifft keine Schuld. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 13.10.2022, 11.30 Uhr

Das Solothurner Obergericht musste sich mit einem tödlichen Arbeitsunfall beschäftigen. Hanspeter Bärtschi

Zum tragischen Unfall, bei dem ein 51-jähriger Dachdecker verstarb, kam es am 17. Juli 2020 in Nennigkofen. Der spätere Opfer sowie ein Kranführer waren dabei, Paletten mit Ziegeln auf ein Dach zu hieven.

Der Kranführer steuerte den Kran per Fernbedienung, der Dachdecker half auf dem Dach, die Krangabel unter den abgestellten Paletts jeweils wieder hervorzuziehen. Dabei stand er mit dem Gesicht zur Ziegelpalette und mit dem Rücken zum Dachrand.

Zum Palett, mit dem die beiden hantierten, als es zum Unfall kam, ist im Unfallrapport der Unfallversicherung Suva zu lesen: «Bei der Unfallpalette waren leichte Beschädigungen an der Palette zu erkennen, aufgestossenes Holz, welches das Ausfahren des Krans nicht begünstigte.»

Mit beiden Händen zog der Dachdecker an der Krangabel in Richtung Dachrand, als sich diese plötzlich löste. Der Mann stolperte nach hinten und hielt sich an der Krangabel fest. Diese schwang über den Dachrand und trug den Dachdecker so über den Seitenschutz hinweg. Der Kranführer drückte sofort den Notstopp. Doch der Dachdecker konnte sich nicht mehr festhalten, fiel über sieben Meter in die Tiefe und schlug mit dem Kopf auf.

Weiter ist im Unfallrapport zu lesen: «Auf der Unfallstelle trug kein Arbeiter einen Schutzhelm.»

Einstellungsverfügung erging nach 1,5 Jahren

Wie immer bei aussergewöhnlichen Todesfällen eröffnete die Staatsanwaltschaft daraufhin eine Untersuchung. Im Dezember 2021 war diese abgeschlossen. Die Strafverfolgungsbehörde kam zum Schluss, dass den Kranführer keine Schuld treffe und stellte das Verfahren ein.

Dagegen wehrte sich die Witwe des Verstorbenen, die sich zwischenzeitlich anwaltlich hatte vertreten lassen. Sie focht die Einstellungsverfügung an und forderte, dass ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen den Kranführer einzuleiten sein.

Nun hat sich das Solothurner Obergericht mit dem Fall beschäftigt. Es stützte sich dabei, wie es auch schon zuvor die Staatsanwaltschaft getan hatte, auf Berichte der Suva und des kantonalen Arbeitsinspektorats. Die beiden Stellen hatten den Unfall untersucht und kein fehlerhaftes Vorgehen des Kranführers festgestellt.

Suva stellte keine Verfehlungen fest

Das Obergericht kommt zum selben Schluss wie die Staatsanwaltschaft, wie dem kürzlich publizierten Entscheid zu entnehmen ist: Es gebe keine Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten des Kranführers. Auch wenn der Zwischenfall tragisch sei, so sei er auf eine Verkettung unglücklicher Umstände zurückzuführen, die auf Fehler des Opfers zurückzuführen seien.

Als erfahrener Dachdecker habe dem Opfer bewusst sein müssen, dass das Herausziehen der Gabel so nahe am Gerüst mit wenig Platz besonders heikel sei, begründet das Obergericht. «Nachdem die Gabel frei war, hätte er sie loslassen müssen, so wäre er wohl bloss auf den Spenglergang gestürzt.»

Der Kranführer seinerseits habe nicht ansatzweise damit rechnen müssen, dass die Gabel plötzlich unkontrolliert ausschwingt, dass sich der Dachdecker daran festhält, dass er deswegen über den Dachrand hinausschwingt und schliesslich in den Tod stürzt. Der Kranführer habe, indem er sofort den Notstopp betätigte, alles Mögliche unternommen, um das drohende Unheil zu verhindern.

