Negative Performance von 10,9 Prozent Schwieriges Jahr für die Pensionskasse Kanton Solothurn: Deckungsgrad noch knapp über 100 Prozent War 2021 für die Pensionskasse Kanton Solothurn noch ein überragendes Jahr, folgte 2022 die Ernüchterung. Ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine erzielte auch die PKSO eine negative Performance. 24.03.2023, 16.40 Uhr

Die PKSO verzinste das Altersguthaben der Versicherten trotz schwieriger Umstände mit 1,5 Prozent. Bild: Hanspeter Bärtschi

Unter dem schwierigen Börsenjahr 2022 litt auch die Pensionskasse Kanton Solothurn (PKSO). Sie erzielte eine negative Performance von 10,9 Prozent. Der Deckungsgrad sank dadurch von 117,2 Prozent 2021 auf neu 105,4 Prozent. Die Bilanzsumme betrug per Ende Jahr 5610 Millionen Franken (2021: 6309 Millionen).

Wie die Pensionskasse in einer Mitteilung schreibt, haben alle Anlageklassen zu dieser negativen Performance geführt, ausgenommen einzig die direkt gehaltenen Immobilien sowie die Liquidität.

Hauptgrund für das schlechte Abschneiden ist der Krieg in der Ukraine, der die Kapitalmärkte weltweit ins Trudeln brachte. Alles in allem habe die PKSO diesen Stresstest aber «relativ gut» überstanden, schreibt Roland Misteli, Präsident der Verwaltungskommission, im Geschäftsbericht.

Trotz des schlechten Resultats: Das Altersguthaben der Versicherten wurde mit 1,5 Prozent verzinst. Dieser Zins liegt über dem vom Bundesrat für das Jahr 2022 festgelegten BVG-Mindestzinssatz von einem Prozent.

Pensionskasse investiert in Nachhaltigkeit

Weiter habe die PKSO einen weiteren grossen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gemacht und neue Nachhaltigkeitsgrundsätze definiert, heisst es in der Mitteilung. Ausserdem hat sie die Schuldscheindarlehen für Investitionen in Bahninfrastrukturen, Schulhäuser und Spitäler in der Schweiz auf über 300 Millionen Franken ausgebaut.

Bei der Anlagekategorie «Aktien Welt» hat die Pensionskasse eine CO 2 - Reduktion eingeleitet. Die umgesetzten Massnahmen führten dazu, dass die Klima-Allianz in einem ersten Schritt das Rating der Pensionskasse von «Rot» auf «Orange mit Potenzial auf Hellgrün» verbessert hat.

Künftig werde die PKSO verstärkt in erneuerbare Energien im In- und Ausland investieren. Zudem: Bei ihren eigenen Immobilien verfüge sie bereits über ein sehr energieeffizientes Portfolio mit erneuerbaren Energieträgern, Photovoltaikanlagen und Ladestationen für Elektro-Autos. Im laufenden Jahr seien weitere Schritte in Richtung nachhaltige Vermögensanlage geplant. (szr)