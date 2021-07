Naturwaldreservat Die Schutzbemühungen zahlen sich aus: Unesco krönt Buchenwälder am Bettlachstock zum Weltnaturerbe Der Kanton Solothurn erhält sein zweites Unesco-Welterbe: Am Donnerstag erklärten Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Kanton und Gemeinde, warum die Buchenwälder am Bettlachstock zum Weltnaturerbe auserkoren wurden. Und was für eine Ehre – aber auch welche Herausforderung diese Auszeichnung mit sich bringt. Daniela Deck 29.07.2021, 19.30 Uhr

Medienanlass auf der Wandfluh, mit freier Sicht auf den Bettlachstock

Die Unesco hat die Buchenwälder am Bettlachstock als Weltnaturerbe anerkannt. Die Auszeichnung des Welterbekomitees krönt den jahrzehntelangen Prozess zum Schutz des Naturwaldreservats: Die Kernzone von 195 Hektaren wird seit 36 Jahren nicht mehr bewirtschaftet. Am Donnerstag würdigten Vertreterinnen und Vertreter des Bundes, des Kantons Solothurn und der Bürgergemeinde Bettlach die gemeinsamen Anstrengungen.

Den Bettlachstock zu Füssen, traf sich die Delegation oben auf der Wandfluh. Namens des Bundesamts für Umwelt (Bafu) erklärt Simone Remund die Bedeutung der Auszeichnung: Der Bettlachstock bildet nun einen Teil des seriellen Naturerbes, das sich über 18 Länder und 94 Buchenwälder erstreckt. «Das Weltnaturerbe ist ein ausserordentlich gutes Instrument für den Schutz und die internationale Zusammenarbeit.» Sie freue sich über die Signalwirkung an die Adresse von Gemeinden, Kantonen und Waldeigentümern, dass sich Schutzbemühungen auszahlen.

29 unterschiedliche Waldstandorte kompakt beieinander

Für den abtretenden Baudirektor Roland Fürst war die Medienkonferenz eine seiner letzten «Amtshandlungen». «Die Anerkennung zeigt uns, wie demütig der Mensch gegenüber der Natur sein müsste», sagte er. Fürst rekapitulierte die Vorarbeit für den «Meilenstein des Natur- und Landschaftsschutzes»: die Ausscheidung der Juraschutzzone durch den Regierungsrat 1942, die Aufnahme ins Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung 1977 und das Schutz- und Pflegekonzept 1984. Eine wichtige Voraussetzung sei die gute Zusammenarbeit der Kantons- und Gemeindebehörden, die bis heute bestehe.

Regierungsrätin Brigit Wyss auf der Wandfluh. Hanspeter Bärtschi

Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss stellte den Bettlachstock in den Kontext des 150-jährigen Waldgesetzes: Das Reservat sei ein «Leuchtturm der Nachhaltigkeit», mit 29 verschiedenartigen Waldstandorten ein Vorbild der Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren, und überdies bestens aufgestellt, um dem Klimawandel zu trotzen. Modellberechnungen des Bundes hätten gezeigt, dass der Buchenwald dank der Höhenlage erhalten bleiben dürfte. Andere Baumarten, die ausfallen, könnten durch wärmeresistente Arten kompensiert werden.

Der Mut, nichts zu machen, hat sich ausgezahlt

Schliesslich zollte Thomas Leimer, Präsident der Bürgergemeinde Bettlach, den «sturen Gringe» der Wegbereiter Anerkennung: «Sie hatten den Mut, nichts zu machen und auf die Bewirtschaftung zu verzichten.»

Thomas Leimer, Bürgergemeindepräsident Bettlach. Hanspeter Bärtschi

Als Ergänzung zur unberührten Kernzone rückte er die Pufferzone von 1004 Hektaren in den Fokus. Diese werde im sogenannten Dauerwaldsystem schonend bewirtschaftet und sichere die Schutzzone langfristig. In einer Region, die mit der Präzisionsindustrie das Auge aufs Detail richtet, gebe der Bettlachstock eine neue Perspektive. «Er sorgt für den Ausgleich und für den Blick in die Weite.»

Alle Redner waren sich einig: Die Vermarktung des Unesco-Weltnaturerbes Bettlachstock – es ist das vierte in der Schweiz – ist Ehre und Herausforderung zugleich. Das Label wird international wahrgenommen und zieht erfahrungsgemäss Leute an. Im Rahmen von sanftem Tourismus soll das Reservat erwandert werden.

Regierungsra Roland Fürst. Hanspeter Bärtschi

Zur Debatte steht eine Reihe von Massnahmen: Infotafeln, eine Webseite, die Beschilderung von Wanderwegen und geführte Exkursionen. Bei der Messstation der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft könnte ein Infozentrum errichtet werden. Hinzukommt die Neuauflage der Broschüre «Bettlachstock». Diese machte das Planungsbüro Kaufmann + Bader Mitte der Neunzigerjahre dem Kanton zum Geschenk. «Damit haben wir uns für die gute Zusammenarbeit bedankt», erklärte Herausgeber Geri Kaufmann am Rand des Lokaltermins.

Zweites Welterbe für den Kanton Solothurn

Im Januar 2020 hatte der Bund den Bettlachstock als Bestandteil «Alter Buchenwälder Europas» bei der Organisation der Vereinigten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur – allgemein bekannt unter ihrem Kürzel Unesco – angemeldet.

Nun wurde der Bettlachstock gemeinsam mit dem Valle di Lodano im Tessin zur Dokumentation des Buchenwalderbes anerkannt. Von den 26 angemeldeten Waldreservaten verlieh das Welterbekomitee an seiner Sitzung in China die Auszeichnung an 15 Standorte. Die Zustimmung zum Bettlachstock ist gemäss Bafu-Vertreterin Remund einstimmig gefallen.

Zehn Jahre nach der Anerkennung der Pfahlbauten am Inkwiler- und Burgäschisee als Kulturerbe erhält der Kanton mit dem Bettlachstock nun ein zweites Unesco-Welterbe.