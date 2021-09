Neuer Kräutergarten im Kapuuzinerkloster in Solothurn.

Naturheilkunde Von der Kamille mit den eckigen Blüten – der neue Heilkräutergarten in Solothurn Naturheilpflanzen können helfen, medizinische Leiden zu mindern. Im Kräutergarten des Kapuzinerklosters in Solothurn kann man bis Ende Oktober mehr über Naturheilkräuter erfahren. Christina Varveris 06.09.2021, 05.00 Uhr

Kantischüler fertigen die bemalten Schilder für den Kräutergarten im Kaputzinerkloster. Links im Bild Naturheilpraktiker und Biologe Kevin Nobs. José R. Martinez / Solothurner Zeitung

Wenn Kevin Nobs von Pflanzen sprich, wird er poetisch. Zum Beispiel bei der Kamille, «diese so wichtige aber so unterschätzte Pflanze». Kräuterpfarrer Künzle habe mal gesagt, wer Kamille im Garten habe, könne sich den Arzt sparen, erzählte Nobs an der Vernissage des Heilkräutergardens.

Die Kamille wirke gegen Entzündungen, Verspannungen, Gelenk- und Bauchschmerzen und sei antibakteriell. «Und doch fristet sie ein Nischendasein», so Nobs. Umso mehr freut er sich über das Plakat, das ein Maturand gemalt hat. Kamillen mit eckigen Blüten. «Die soll nur etwas anecken und sich zeigen.»

Die Kamille kann bei Gelenk- und Bauchschmerzen helfen und wirkt antibakteriell. Christina Varveris / Solothurner Zeitung

Plakate stehen zum Verkauf

Der Naturheilpraktiker und Biologe hat in Zusammenarbeit mit dem Kapuzinerkloster und der Kantonsschule Solothurn den Heilkräuterweg erschaffen. 20 Pflanzen hatte er auserwählt und die Schüler gebeten, Plakate dazu zu malen. Die Maturaklasse mit Schwerpunkt bildnerisches Gestalten hat vollen Einsatz geleistet: Die Plakate sind so schön geworden, dass sich bereits erste Kaufinteressenten gemeldet hätten, verrät Lehrer Matthias Schneeberger. «Jetzt erwägen wir, sie nach dem Einsatz an der Klostermauer zu verkaufen und den Gewinn mit dem Kloster zu teilen», sagt er. Bis am 31. Oktober sind sie aber sicher noch an der Mauer rund ums Kapuzinerkloster zu bestaunen.

Über Hundert Heilkräuter

Auf dem Heilkräuterweg, der durch den Garten des Klosters führt, werden diese 20 wichtigsten Heilkräuter ausführlich vorgestellt. Kevin Nobs hat zusammen mit vielen Freiwilligen allerdings weit über 100 Heilkräuter gepflanzt, die grosse Mehrheit sind mit Infotafeln versehen. Mittels einer Audio-App erfahren die Besucher Wissenswertes über Herkunft, Wirkung und Verwendung der Pflanzen.

Bereits werden die ersten Essenzen extrahiert, an der Eröffnung am Samstag wars ein erfrischendes Pfefferminz-Hydrolat, das man sich ins Gesicht sprühen konnte. Gepflückt hatten die Blätter Bewohner und Bewohnerinnen des Discherheims. «Mittlerweile kommen sie drei Mal pro Woche vorbei, um beim Zupfen zu helfen», sagt Nobs. Und laut Stephan Oberli, Leiter des Discherheims lieben die Bewohner die Arbeit: «Sie dürfen hier im Klostergarden etwas Sinnvolles tun und sind Teil eines grösseren Projekts». Die Freude und Motivation sei enorm.

Kräutergarten Kapuzinerkloster - Kevin Nobs Christina Varveris / Solothurner Zeitung

Vergessene Pflanzen entdecken

Einfach zum Pflücken und eine der wichtigsten Pflanzen, ist die Ringelblume, auch Calendula officinalis genannt. Aus ihr stellt Kevin Nobs im Ölauszugsverfahren die Ringelblumensalbe her, eine Wundsalbe, die bei trockener und wunder Haut Abhilfe schafft.

Freuen tut er sich auch über das Plakat des Wachholders, «diese widerspenstige Pflanze, die sogar ein bisschen sticht, wenn man sie pflücken will». Der Kreator des Plakats habe einen Ast in Farbe getunkt hat, um damit einen zarter Wacholder weiss auf blauem Hintergrund zu malen. Und die Vernissage abschliessend hofft Nobs - nochmals poetisch - dass «wie der Löwenzahn als Pusteblume seine Samen nach der Blüte weit umher verteilt, bald auch die Maturanden ihren Weg gehen und vielleicht die eine oder andere Idee von den Heilkräutern über die Klostermauern hinaustragen».

Alle Produkte, die aus den Kräutern gewonnen werden, kann man bald im Kloster oder auf dem Wochenmarkt in der Stadt kaufen.

Hinweis: Öffentliche Führung am Samstag, 11. September 2021, 11- 12 Uhr, Kollekte. Bis am 31. Oktober ist der Heilkräuterweg täglich von 9 bis 17 Uhr zugänglich. Anschliessend wird auf www.kapuzinerkloster-solothurn.ch über die Öffnungszeiten informiert.