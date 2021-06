Naturgeschichte Neuste Erkenntnisse zeigen: Vor 23,5 Millionen Jahren lebten drei Nashorn-Arten im Kanton Solothurn Es ist ein europaweit einzigartiger Fund. Neuen Untersuchungen zufolge gehören die Nashorn-Fossilien aus Rickenbach SO zu drei verschiedenen Arten. Was lebte da im Kanton Solothurn vor 23,5 Millionen Jahren? Eine naturhistorische Spurensuche. Ann-Kathrin Amstutz 12.06.2021, 05.00 Uhr

Pia Geiger-Schütz und Peter Flückiger zeigen im Naturmuseum Olten, wie es im Kanton Solothurn vor 23,5 Millionen Jahren aussah. Bruno Kissling

Es war einmal ein Nashorn ohne Horn. Es hiess Ronzotherium und lebte im Gebiet des heutigen Kantons Solothurn, gemeinsam mit anderen exotischen Tieren. Doch eines Tages begegnete es in der Nähe des Ortes, der heute unter dem Namen Rickenbach bekannt ist, einem anderen Nashorn - dem Diaceratherium. Dieses war bulliger und kurzbeiniger als das erstere, und trug vermutlich ein kleines Horn auf der Nase. Was das Ronzotherium jedoch nicht wusste: Seine Art würde verschwinden, doch die Nachfahren des Horntragenden würden dereinst die Erde bevölkern.

So könnte die Geschichte beginnen - die Geschichte, die uns weiter in die Vergangenheit führt, als wir mit unserem Zeitgefühl ermessen können. 23,5 Millionen Jahre zurück in eine Zeit, als an die Menschheit noch längstens nicht zu denken war. Es war die Zeit des späten Oligozäns, als die Nashörner zur Tierwelt im Kanton Solothurn gehörten.

Exkurs: Wie die Nashörner nach Europa kamen Die Geschichte, wie die Nashörner nach Europa kamen, begann vor 34 Millionen Jahren. Damals veränderte sich das globale Klima drastisch. Die Temperatur der Luft wie auch der Ozeane sank so stark, dass über die Hälfte der damaligen Tierarten ausstarben. Dieses Ereignis ist als «Grande Coupure» bekannt. Doch während die einen der «Grande Coupure» zum Opfer fielen, konnten andere davon profitieren. So auch die Nashörner. Bisher waren sie ausschliesslich auf dem asiatischen Kontinent heimisch gewesen. Durch das Sinken des Meeresspiegels um rund 30 Meter fiel das Meer trocken, welches den asiatischen vom europäischen Kontinent getrennt hatte. Über die Turgai-Strasse entstand so eine Verbindung zwischen den beiden Kontinenten. Der Weg nach Europa stand den Nashörnern offen. Von da an gehörten sie - gemeinsam mit anderen aus Asien eingewanderten Gruppen wie den Katzen- und den Hasenartigen - zur europäischen Tierwelt. Mehrere Jahrmillionen später erlebte die Familie der Nashörner eine Blütezeit. Dies ist einer weiteren drastischen Klimaveränderung zuzuschreiben: dem «Microbunodon-Event» vor 25 Millionen Jahren. Innert relativ kurzer Zeit stiegen die globalen Meerestemperaturen um mehrere Grad Celsius an. Erneut starben viele Arten aus, doch die Nashörner gehörten wiederum zu den Profiteuren: Sie konnten sich mit vielen neuen Arten etablieren. (aka)

Das Puzzle der Vergangenheit setzt sich immer mehr zusammen

Es ist nur ein bruchstückhaftes Bild, das wir heute von dieser fernen Vergangenheit haben. Doch das Puzzle setzt sich mehr und mehr zusammen. Auch dank den Säugetier-Fossilien aus der Rickenbacher Huppergrube: Wegen der grossen Artenvielfalt ist diese ein Fundort von internationaler Bedeutung.

Pia Geiger-Schütz erzählt, wie der Kanton Solothurn vor 23,5 Millionen Jahren aussah und wie sich die damaligen von den heutigen Nashörnern unterscheiden.

Bruno Kissling

Dass Ronzotherium, Diaceratherium und sogar noch eine dritte Nashorn-Art, das Mesaceratherium, vor 23,5 Millionen Jahren im Kanton Solothurn gleichzeitig lebten, ist eine ganz neue Erkenntnis. Pia Geiger-Schütz, stellvertretende Leiterin des Naturmuseums Olten, erklärt:

«Es ist das erste Mal, dass in Europa diese drei Arten an derselben Fundstätte nachgewiesen werden konnten. Das ist eine absolut einmalige Konstellation.»

Geiger-Schütz erzählt, wie es zu diesem aussergewöhnlichen Fund kam. Alles begann vor vier Jahren. Damals war das Team des Museums Jurassica aus Porrentruy (JU) zu Gast im Naturmuseum Olten. Dessen Sammlung, die über 2000 der 2200 in Rickenbach gefundenen Fossilien enthält, weckte das Interesse des Paläontologen und Museumsleiter Damien Becker. Der Privatdozent an der Universität Freiburg ist auf Säugetier-Fossilien spezialisiert. So kam es, dass ihm das Naturmuseum Olten die Rickenbacher Nashorn-Funde als Dauerleihgabe für neue Untersuchungen überliess.

Messungen mit dem 3D-Scanner machten Forscher stutzig

In der Folge nahm sich einer von Beckers Doktoranden, Jérémy Tissier, den Fossilien an. Zum ersten Mal wurden die Nashornknochen und -zähne aus Olten mit einem 3D-Scanner fotografiert, vermasst und mit anderen Funden aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz verglichen.

Die Resultate der extrem präzisen Messungen machten Tissier stutzig. Bei gewissen Stücken merkte er: Diese können nicht zu Ronzotherium romani gehören - jener Art, die für Rickenbach schon bekannt war. Vergleiche mit Fundstücken von anderen Orten zeigten dann, was Tissier vor sich hatte: Fossilien von zwei anderen Nashorn-Arten mit den klingenden Namen Mesaceratherium gaimersheimense und Diaceratherium lamilloquense.

Pia Geiger-Schütz hat Tissiers Manuskript übersetzt und fürs neue Heft der Solothurner Naturforschenden Gesellschaft redigiert. Dieses ist kürzlich erschienen:

Geiger-Schütz ordnet Tissiers Erkenntnisse ein: «Nun wissen wir, dass drei Nashorn-Arten zeitgleich in Rickenbach vorkamen. Womöglich konkurrierten sie so stark, dass Ronzotherium von Diaceratherium abgelöst wurde.» Der Fund hilft also dabei, die Faunengeschichte im Kanton Solothurn zu rekonstruieren.

So unterscheiden sich die urzeitlichen von den heutigen Nashörnern

Die urzeitlichen Nashörner unterscheiden sich deutlich voneinander. Das relativ schlanke, hornlose Ronzotherium bewegte sich vor allem laufend fort. Dagegen war das bullige, schwerfällige und vermutlich bereits horntragende Diaceratherium deutlich behäbiger. Beide Arten waren mit einer Schulterhöhe von rund 1,3 Metern und einem Gewicht von rund 1,8 Tonnen kleiner und leichter als die grossen, heute noch lebenden Arten Breitmaul- und Panzernashorn.

Und die Nashorn-Fossilien erzählen noch viel mehr. Insbesondere die Zähne verraten viel über die damalige Umwelt: was die Nashörner frassen und in welchem Klima sie lebten. Dies lässt sich anhand von Kohlenstoff- und Sauerstoffisotopen im Zahnschmelz bestimmen.

Der Kanton Solothurn ähnelte der heutigen afrikanischen Savanne

So weiss man nun, dass im Kanton Solothurn vor 23,5 Millionen Jahren ein subtropisches Klima herrschte. Die Jahresmitteltemperatur lag bei rund 20 Grad Celsius. Pia Geiger-Schütz präzisiert: «Die Landschaft war eine bewaldete Savanne - ähnlich wie wir sie im heutigen Kenia finden.»

So tummelten sich Krokodile und Schildkröten in den Gewässern, zu Land lebten pflanzen- und fleischfressende Säugetiere und sogar Beuteltiere. Auch heute noch einheimische Pflanzen wie Weiden und Erlen standen neben exotischen Zimtbäumen und Palmen. Davon zeugt etwa ein versteinertes Palmblatt, das in Rickenbach gefunden wurde und im Naturmuseum Olten ausgestellt ist.

Diese Rickenbacher Fossilien sind im Naturmuseum Olten ausgestellt:

Dieses versteinerte Palmblatt zeugt von der subtropischen Vegetation vor 23,5 Millionen Jahren. Bruno Kissling Das ist ein Backenzahn eines Rickenbacher Nashorns der Gattung Ronzotherium romani. Bruno Kissling So sieht der Oberarmknochen von Ronzotherium romani aus. Bruno Kissling Dieser Beckenknochen eines Säugetiers gibt Rätsel auf: Noch ist unbekannt, von welcher Art er stammt. Bruno Kissling Von Zähnen bis zu versteinertem Kot: Das alles gibt es im Naturmuseum Olten zu sehen. Bruno Kissling

Die Fossilien bergen noch viele ungelöste Rätsel

Die ausgestellten Exponate machen allerdings nur einen kleinen Teil der musealen Sammlungen aus. Peter Flückiger, Leiter des Naturmuseums Olten und Präsident der Solothurner Naturforschenden Gesellschaft, betont die Wichtigkeit von Sammlungen: «Wir bewahren die Fossilien teils jahrzehntelang auf, bis sie mit neuen Instrumenten wie etwa einem 3D-Scanner untersucht werden können.» Sammlungen seien lebendige Archive - ein Vermächtnis für kommende Generationen und die Wissenschaft der Zukunft.

Offene Fragen, die erst mit neuem Wissen gelöst werden können, gibt es zuhauf. So auch beim grössten Fundstück aus Rickenbach, einem Säugetier-Beckenknochen. Von welcher Art er stammt, ist unbekannt. Es ist nur eines von vielen noch ungelösten Rätseln, welche die Fossilien aufgeben.