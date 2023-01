Nationalratswahlen: Allianz von FDP und GLP in Solothurn?

Nationalratswahlen Wer mit wem? In Solothurn sind die Grünliberalen umworbene Partner für Listenverbindungen Die FDP träumt davon, den 2007 verlorenen zweiten Nationalratssitz zurückzuerobern. Die Chancen stehen nicht gerade hoch, aber es gibt eine Option, die den Traum in greifbare Nähe rücken lässt. Urs Moser Jetzt kommentieren 20.01.2023, 05.00 Uhr

«Es wird schwierig, aber als Parteipräsident darf man träumen und Visionen haben», sagt FDP-Präsident Stefan Nünlist. Wovon er im Wahljahr träumt, ist klar: Die Freisinnigen jagen mit Bildungsdirektor Remo Ankli der SP den frei werdenden Ständeratssitz von Roberto Zanetti ab und verteidigen nicht bloss den Nationalratssitz des abtretenden Kurt Fluri, sondern gewinnen einen zweiten Sitz dazu.

In der Tat ein gewagter Traum. Bei den letzten Wahlen 2019 kam die FDP auf einen Wähleranteil von 18,5 Prozent, die SVP verteidigte ihre zwei Nationalratssitze mit 25,9 Prozent und Links-Grün mit je einem Sitz (die Grünen gewannen einen auf Kosten der SP) erreichte zusammen knapp 30 Prozent. Da müsste es im kommenden Herbst wohl zu einer für solothurnische Verhältnisse schon fast gewaltigen Verschiebung der Kräfteverhältnisse kommen, damit der Traum in Erfüllung geht.

Listenverbindungen können den Ausschlag geben

Aber das Wahlsystem kennt ein Instrument, das ihn in greifbare Nähe rücken lassen könnte: die Listenverbindung. Miteinander verbundene Listen werden für die Sitzverteilung zunächst als ein Paket betrachtet, erst in einem zweiten Schritt erfolgt die Zuteilung an die einzelnen Parteien beziehungsweise ihre bestgewählten Kandidaten. Davon profitiert nicht zwingend, wie die SP bei den letzten Wahlen zu spüren bekam, aber meistens der grössere Partner im Listenverbund.

Zum Stand der Gespräche gibt man sich in diesem frühen Stadium des Wahljahrs noch bedeckt, FDP-Präsident Stefan Nünlist bestätigt aber immerhin, dass man auf seiner Seite für den kommenden Herbst an einer Listenverbindung (oder eventuell auch mehreren) interessiert ist, während die Solothurner Freisinnigen bisher immer auf den Alleingang setzten. «Wir führen Gespräche, aber für eine Hochzeit braucht es natürlich immer zwei», so Nünlist.

Auf wen das Auge bei der Brautschau fällt, liegt auf der Hand: Die Grünliberalen sind eine begehrte Bündnispartnerin, wie deren Kantonalpräsident Armin Egger freimütig über Avancen ihm gegenüber berichtet.

Was eine Allianz mit der GLP für die Freisinnigen attraktiv machen würde: Auf eidgenössischer Ebene sieht das jüngste Wahlbarometer vom vergangenen Herbst die Grünliberalen weiter im Aufwind. Dass sie im Kanton Solothurn genug Wähler für einen eigenen Nationalratssitz erreichen, ist dennoch höchst unwahrscheinlich, FDP und GLP zusammen kämen aber in den Bereich der SVP und damit von zwei Sitzen.

Eine Listenverbindung FDP/GLP ist denn auch das, wovor der SVP graut, zumal sie bei den nächsten Wahlen auf ihr Zugpferd Walter Wobmann verzichten muss. Und der Versuch, die Freisinnigen auf die eigene Seite für eine grosse bürgerliche Listenverbindungsallianz zu ziehen, dürfte auch diesmal chancenlos sein.

Zwar gebe es durchaus Berührungspunkte, aber noch mehr als im unteren sei vor allem im oberen Kantonsteil das Verhältnis doch nach wie vor «emotional nicht ganz einfach», so FDP-Präsident Nünlist.

Die Grünliberalen tendieren eher zur Mitte

Zurück zu den Grünliberalen. Hier ziert man sich. Der Entscheid für Listenverbindungen liege zwar beim Parteivorstand, aber eine Konsultativbefragung unter den Mitgliedern habe eine klare Präferenz für eine Fortführung der Listenverbindung mit der Mitte und der EVP ergeben, gibt Präsident Egger zu bedenken.

Mitte-Präsident Patrick Friker schätzt denn auch die Chancen für eine erneute solche Verbindung (zu der auch die inzwischen aufgelöste BDP gehörte) als «sehr gross» ein. Es gibt nun zwar auch Gespräche über eine grosse Allianz von Mitte, FDP und GLP, weit scheinen diese aber nicht gediehen.

Diese Option wäre parteiintern auch noch vertieft zu diskutieren, so Friker. Zwar werden Listenverbindungen oft als rein wahlarithmetisches Vehikel dargestellt – mit dem Zweck, dass Stimmenpotenzial nicht wirkungslos verpufft. Aber man müsse schon auch hinterfragen, wie gross die politische Spannweite in einer solchen Allianz sein kann, wenn sie glaubwürdig bleiben soll, gibt der Mitte-Präsident zu bedenken.

Eine grosse Ökoallianz? Wohl eher kaum

Eine Frage, die sich auch im links-grünen Spektrum stellt. Schon rein vom Namen her auf der Hand liegen könnte ja auch eine Verbindung Grüne/Grünliberale. Zusammen hätte sie das Potenzial, den Nationalratssitz der Grünen zu verteidigen. Auch eine noch breitere Ökoallianz zusammen mit der traditionellen Listenverbindungspartnerin SP habe man andiskutiert, sagt Grünen-Präsidentin Laura Gantenbein.

Aber dafür dürften die inhaltlichen Differenzen in anderen Politikfeldern dann doch zu gross zu sein. Es sehe nicht nach einer grossen Überraschung aus, so Gantenbein. Will heissen: Die traditionelle Verbindung SP/Grüne dürfte wohl Bestand haben, auch wenn keine Aussicht auf seinen Sitzgewinn besteht, sondern man in Konkurrenz zueinander steht.

