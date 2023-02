FDP Solothurn ergattert sich Listen-Nummern 1 und 2

Nationalratswahlen Rennen um Listen-Nummer 1: Die Solothurner Freisinnigen sind von der ganz schnellen Truppe Wer in der Politik die Nase vorn haben will, muss manchmal ganz früh aufstehen. Den Nationalratskandidatinnen und -kandidaten der FDP war es das wert. Eine Wahlkampf-Anekdote. Urs Moser Jetzt kommentieren 08.02.2023, 11.00 Uhr

Die Solothurner FDP-Kandidaten reichen die Wahllisten bei der Staatskanzlei ein. zvg

Die Wahlvorschläge für die Nationalratswahlen, die Listen, werden nummeriert. Die Listennummern werden dabei von der Staatskanzlei vergeben. Nun darf bezweifelt werden, ob die Listennummer einen spürbaren Einfluss auf den Wahlerfolg einer Partei hat, aber mit der Liste 1 in die Wahlen steigen zu können, hat halt doch einen gewissen Reiz. Und so nimmt man denn dafür offensichtlich einiges in Kauf, wie eine Anekdote aus dem angelaufenen Wahlkampf zeigt.