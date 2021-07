Reden, gemütliches Beisammensein und Feuerwerk: In vielen Solothurner Gemeinden bringt Corona auch in diesem Jahr die Planung der Bundesfeiern durcheinander. Doch in einigen Gemeinden finden diese trotzdem statt – zum Teil ist eine Anmeldung nötig.

23.07.2021, 14.57 Uhr