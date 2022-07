Nationalfeiertag Der 1. August im Kanton Solothurn: Wie und wo in Ihrer Gemeinde gefeiert wird Bundesfeiern: Das heisst Festreden, gemütliches Beisammensein sowie Speis und Trank vielerorts im ganzen Kanton Solothurn. Hier die grosse Übersicht. Redaktion Jetzt kommentieren 26.07.2022, 17.00 Uhr

Viele Gemeinden organisieren Anlässe zum 1. August.

Ab 11 Uhr: Begrüssung durch Bruno Born, Gemeindepräsident. Festansprache von Sandra Kolly, Regierungsrätin. Jungbürgeraufnahme des Jahrgangs 2004. Musikalische Umrahmung Chorgemeinschaft Dünnerntal und Musikgesellschaft Konkordia. Schlusswort Gemeindepräsident. Apéro für alle. 13.45 Uhr: Jassturnier, Jassplausch für Kinder. Für die Festwirtschaft sorgt die TS-Gugge. Allen Kindern wird ein Imbiss offeriert.

31. Juli, ab 17 Uhr: Gemütliches Zusammensein, organisiert vom Bierbrauclub Chlepfimoos und dem Gemeinderat Aeschi. Ab 18 Uhr ist die Küche offen und es gibt Risotto mit Fleischwaren. Alle Einwohner erhalten eine Gratis-Bratwurst mit Brot.

31. Juli, ab 19.30 Uhr: Festwirtschaft. Ab 20.30 Uhr: offizieller Festakt. Begrüssung durch Marcel Flury, Vizegemeindepräsident. Festrede von Stefanie Ingold, Stadtpräsidentin Solothurn. Vorträge der Musikgesellschaften Arch-Leuzigen. Um ca. 22.30 Uhr Feuerwerk «Gruess us Arch».

10 Uhr: 1. August-Rede von Gemeindepräsident Freddy Kreuchi. 10.05 bis 13 Uhr: 1. August-Brunch (zum Selbstkostenpreis). Ab 14.00 Uhr geht es auf dem Hausberg Holzfluh weiter. Die Bewirtschaftung des Holzfluhvereins werden auch in diesem Jahr wieder zum «Bauschtler» 1. August gehören.

Ab 19 Uhr, bei jedem Wetter. Jede Einwohnerin, jeder Einwohner von Bettlach erhält ein Getränk und einen Imbiss gratis. Wirtschaftsbetrieb, musikalische Unterhaltung mit «Dr Rhonetaler», Lampionumzug für Kinder. Um 20.30 Uhr besinnliche Feier.

10 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst mit Dr. med. Regula Meier Rüfenacht, Derendingen. Festwirtschaft bis 14 Uhr. 18 Uhr: Beginn Festwirtschaft mit musikalischer Unterhaltung von Stärne Vieri. 18.30 Uhr: Gratis-Risotto «So lang’s het». 20.15 Uhr: musikalischer Auftakt/Begrüssung. 20.30 Uhr Festansprache mit Susanne Schaffner, Regierungsrätin, Ad-hoc-Orchester der drei Gemeinden. 21 Uhr: musikalische Unterhaltung. 21.15 Uhr: Lampionumzug. 24 Uhr: Ende Festwirtschaft / Barbetrieb bis 1 Uhr.

1. August-Feier 2018 der Gemeinden Biberist, Zuchwil und Derendingen auf dem Bleichenberg.

31. Juli, ab 16 Uhr: Begrüssung durch Stadtpräsident Erich Fehr. Ansprache von David Eray, Regierungsratspräsident und Umweltminister des Kantons Jura. Musikalische Umrahmung von der Band BluesMatters. Apéritif von der Stiftung Fondation Battenberg, offeriert durch die Stadt Biel. Das traditionelle BigBang Feuerwerk in der Bieler Seebucht findet dieses Jahr nicht statt.

Ab 19.30 Uhr wird eine Bratwurst und ein Getränk offeriert. 20.15 Uhr: offizieller Teil mit Festrede durch Elina Reinhart. Musikalische Unterhaltung mit Samira Furrer, Lampionumzug für Kinder. Es laden ein: Gemeinderat Biezwil, unter Mitwirkung von Helferinnen und Helfer, Turnverein und Zelgli-Träff.

Ab 20.00 Uhr: 1. Augustrede und Apéro umrahmt von der Musikgesellschaft. Anschliessend Festbetrieb. Ab 22.00 Uhr: Kinder-Laternen- und Fackelumzug. Barbetrieb.

18.30 Uhr: Begrüssung durch Gemeindepräsidentin Verena Meyer. Ab 19 Uhr Verpflegungsmöglichkeit. 19.45 Uhr: musikalische Darbietung der Musikgesellschaft Lüterswil. 20 Uhr: Festansprache durch Regierungsrat Peter Hodel. 20.30 Uhr: Singen der Landeshymne und gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Die Gemeinde offeriert allen Einwohnerinnen und Einwohnern eine Bratwurst mit Brot.

Ab 19 Uhr: Gratis-Risotto-Essen an der Ländte, offeriert von der Einwohnergemeinde, zubereitet vom Il Grano. Festansprache vom Berner Regierungsrat Philippe Müller. Festwirtschaft Ski- und Freizeitclub Büren und Livemusik mit Polo Budget.

9 bis 15 Uhr: Brunch. 10 bis 11 Uhr: musikalische Unterhaltung durch den Jodlerklub Echo aus Niedergösgen. 11 Uhr Festansprache durch Regierungsrat Peter Hodel. 11.30 Uhr bis 15 Uhr: musikalische Unterhaltung durch David Häggi mit seinem Akkordeon Spiel und Spass für Gross und Klein mit dem Kinderspielplatz, Streichelzoo und Bubble Soccer Fussballfeld (Eintritt: Kinder 6 – 12 Jahren Fr. 12 pro Person, Kinder und Erwachsene ab 12 Jahren Fr. 30 pro Person).

31. Juli: Jungbürger- und Bundesfeier. 20 Uhr: Eröffnung durch die Musikgesellschaft Deitingen, Ansprache. 20.30 Uhr: Liedvortrag Jodlerchörli Deitingen. 20.50 Uhr: Ansprache Festredner Dani Fohrler. 21 Uhr: Darbietung Jungbürger. 21.30 Uhr: Gelöbnisabnahme Jungbürger. 21.50 Uhr: Landeshymne mit anschliessendem Lampionumzug.

Ab 10.00 Uhr: Begrüssung und Brunch bei der Mehrzweckhalle (Unkostenbeitrag Erwachsene: Fr. 10.00, Kinder 8-14 Jahre: Fr. 5.00 (unter 8 J. gratis). 10.40 Uhr: Festansprache durch den Verwaltungsleiter Michael Steiner. 11.00 Uhr: Vereidigung der Jungbürger, Jahrgang 2004 durch den Bürgerpräsidenten Matthias Weidmann. Singen der Nationalhymne. Musikalische Unterhaltung durch die Chorgemeinschaft Däniken-Dulliken. 13.00 Uhr: Ende der Veranstaltung.

10.00 Uhr: Einlass ins Festgelände. 10.30 Uhr: Eröffnung der Festwirtschaft mit dem traditionellen 1. August-Brunch. Jugendmusik Konkordia, Egerkingen. Musikalische Begleitung durch die «Waldhus Örgeler» aus Leuzigen. 11.30 Uhr: Begrüssung und Festansprache durch Johanna Bartholdi, Gemeindepräsidentin. Gemeinsames Singen der Landeshymne. 13.30 Uhr: Schluss der Veranstaltung. Nicht Ortsansässige bezahlen einen Unkostenbeitrag von Fr. 15.– pro Person.

1. August-Feier in Egerkingen, 2019.

10.30 Uhr: Eintreffen der Gäste, Start Apéro. 11.15 Uhr: Begrüssung durch die Gemeinden. Landeshymne, begleitet durch die Musikgesellschaft Erlinsbach. Festansprache Robin Affentranger, Spitzenschwimmer. 12.15 Uhr: Mittagessen (Fr. 13.-) Risotto mit Salsiccia oder Gemüserisotto. Bis 15.00 Uhr: gemütliches Beisammensein bei geöffneter Festwirtschaft.

Keine offizielle 1.-August-Feier.

31. Juli, 18 bis 18.30 Gratis-Apéro, anschliessend Gratis-Essen für alle Einwohnerinnen und Einwohner (Flyer mitnehmen). Gäste willkommen, müssen jedoch für das Essen bezahlen. Ab 20.30 Uhr Bratwürste vom Grill. Ab 21 Uhr Caipirinha-Bar.

Beginn mit Apéro ab 10 Uhr. Ab 10.15 Uhr musikalisches Ratatouille mit der Gruppe Stärnevieri. Um 11 Uhr Grussworte und kurzer Festakt durch Vizegemeindepräsident Thomas Wenger, musikalische Umrahmung durch den Musikverein Harmonie Gerlafingen, Landeshymne. Ab 11.30 Uhr Grillbratwurst mit Kartoffelsalat für alle Festbesucher. 13 Uhr Ausklang des Festbetriebes. Auf zahlreichen Besuch freuen sich: Bundesfeierkomitee, Alters- und Pflegeheim Am Bach, Musikverein Harmonie Gerlafingen.

Ab 12.30 Uhr: Beginn der Veranstaltung. Begrüssung, organisatorische Mitteilungen und Essen aus der Feldküche 1942, offeriert durch die Stadt Grenchen (Risotto, Luganighe, Wasserglacé, Getränke auf eigene Rechnung). 13.33 Uhr: Bundespräsident Ignazio Cassis trifft mit der Bahn am Bahnhof Süd ein. Anschliessend Festumzug zum Marktplatz, mit dem Bundesrat Ignazio Cassis, Landammann Remo Ankli und Stadtpräsident François Scheidegger. 14.30 Uhr Festrede des Bundespräsidenten. 15.10 Uhr: offizielle Verabschiedung des Bundespräsidenten. Musikalische Unterhaltung mit den Schwyzerörgelifründe und der Stadtmusik Grenchen. Betreuter Kinder-Spielbereich. Skydive überbringen Schweizer Fahne per Fallschirm. 15.30 Uhr: Ende der Veranstaltung.

1. August 2021 in Grenchen.

Ab 12.00 Uhr: Gratisabgabe Mittagessen. Getränke und Konsumationen aus dem normalen Wirtschaftsbetrieb gehen zu Lasten der Festbesucher. Der Ablauf der Bundesfeier mit Jungbürgervereidigung wird gestaltet von der Partei «die Mitte». 13.00 Uhr: Musikverein. Begrüssung durch Andreas Widmer. Festrede und Beitrag durch die Jungbürger. Gelöbnisabnahme durch Gemeinderätin Monika Eicher. Nationalhymne. Musikverein. Festbetrieb. Ca. 15.00 Uhr Ende. Bitte Häuser zu Ehren des Bundesfeiertages beflaggen.

10.30 Uhr: Musikalischer Vortrag der MG Gunzgen. 10.45 Uhr: Begrüssung durch Herrn Gemeindepräsident Reto Müller. 10.50 Uhr: Festansprache durch Herr Kantonsrat Benjamin von Däniken, Kestenholz. 11.20 Uhr: Spiel der Landeshymne durch die MG Gunzgen. 11.45 Uhr: Mittagessen und gemütliches Beisammensein. 15.00 Uhr Ende der Feierlichkeiten.

Keine 1. August-Feier. Dafür wird am 31. Juli, ab 18.00 Uhr, wiederum ein Sommernachtsfest durchgeführt. Veranstalter ist der Skiliftverein Hauenstein-Ifenthal. Dieses Jahr wird die Feier umrahmt durch eine fünfköpfige ad-hoc- Alphornformation.

Ab 10.30 Uhr: Apéro, Begrüssung, Landeshymne, Festansprache durch Esther Niffenengger (Leiterin Logistik Services Region Mitte, Schweizerische Post), Gemeinsames Mittagessen und gemütliches Beisammensein. Musikalische Unterhaltung durch die Musikgesellschaft Härkingen und das Ländlertrio Benno und Remo aus dem Entlebuch.

Gemütliches Beisammensein trotz Corona am 1. August 2021 in Härkingen.

10.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Gregor V.P. Tolusso, Seelsorgeverband Untergäu, begleitet durch die Musikgesellschaft Hägendorf-Rickenbach. 11.30 Uhr: Ansprache durch Stefan Müller-Altermatt, Nationalrat Die Mitte, Gemeindepräsident Herbetswil. Anschliessend Nationalhymne, gespielt von der Musikgesellschaft Hägendorf-Rickenbach.12.30 Uhr: Mittagessen für Einwohnerinnen und Einwohner von Hägendorf, offeriert durch die Einwohnergemeinde. Auf zahlreiches Erscheinen freut sich die Einwohnergemeinde Hägendorf und die Höckeler-Zunft Hägendorf.

Keine Bundesfeier

9 bis 16 Uhr: 1.-August-Brunch der Feuerwehr im Gemeindesaal und in der Arena.

31. Juli, 19.00 Uhr: Öffnung der Festwirtschaft. 20.00 Uhr: Glockengeläute. 20.10 Uhr: Eröffnungsspiel und Musikvortrag der Brass Band Kappel. Begrüssung durch Gemeindepräsident Rainer Schmidlin. Ansprache durch Robert Lerch, Schriftsteller und Philosoph, Kappel. Musikvortrag der Brass Band Kappel. Schweizer Psalm, begleitet durch die Brass Band Kappel. 21.15 Uhr: Gratis-Imbiss (Festwirtschaft durch den FC Kappel geführt) mit musikalischer Unterhaltung durch Mimmo Russo. 21.45 Uhr: Lampionumzug für die Kinder. 22.15 Uhr: Feuerkünstler. 22.45 Uhr: Tanzmusik durch Mimmo Russo.

Ab 10 Uhr Brunch, organisiert von der Jubla Kestenholz. Um 11 Uhr: Beginn der offiziellen Feier. Begrüssung durch Arno Bürgi, Gemeindepräsident. Festansprache von Kurt Fluri, Nationalrat und ehem. Stadtpräsident Solothurn. Danach Dankgebet. Mitwirkung Musikgesellschaft Kestenholz. Neuzuzügerinnen und Neuzuzügern wird der Brunch von der Einwohnergemeinde offeriert (bitte an der Kasse melden). Der Gemeinderat, die Kultur- und Sportkommission und die Jubla laden alle Einwohnerinnen und Einwohner herzlich zum Nationalfeiertag ein.

31. Juli, 19.00 Uhr: Beginn.

10 Uhr: Beginn. Die Concert Band Langendorf begleitet musikalisch. Redner werden sein: Gemeindepräsident Hans-Peter Berger (oder Vize Daniel Hürlimann); Pfarreiseelsorger Gilbert Schuppli und als Gast-Redner Johannes Stickelberger. Im Anschluss servieren die Pistolenschützen Langendorf Risotto. Die Naturfreunde Langendorf unterhalten den Getränke-, Kaffee- und Kuchenstand. Ca. 14 Uhr ist Schluss.

10.30 Uhr 1. August-Olympiade mit den Jungbürgerinnen und Jungbürgern sowie den Mitgliedern des Gemeinderates im Bereich der Schulanlagen 12.00 bis 13.15 Uhr: Mittagessen vor dem Gemeindezentrum. 13.30 Uhr: Beginn der offiziellen Bundes- und Jungbürgerfeier vor dem Gemeindezentrum. Musikvortrag der Brass Band Frohsinn. Begrüssung durch Gemeindepräsident Edgar Kupper. Musikvortrag der Brass Band Frohsinn. Bundesfeier-Ansprache von Rea Eng-Meister, Kantonsrätin, Erlinsbach. Musikvortrag der Brass Band Frohsinn. Aufnahme der Jungbürgerinnen und Jungbürger ins Stimm- und Wahlrecht. Schlusswort und Landeshymne, anschliessend gemütliches Beisammensein bis um 17.00 Uhr. Die Dorfbevölkerung wird herzlich zum Mittagessen eingeladen. Die Grilladen (Schweinssteak oder Kalbsbratwurst mit Kartoffelsalat) werden gratis abgegeben. Die Getränke können zu günstigen Preisen bezogen werden.

Regierungsrat Peter Hodel war am 1. August 2021 Festredner und Gast in Laupersdorf.

Ab 11 bis 14 Uhr: Festwirtschaft. 11.30 Uhr: Beginn Bundesfeier mit Begrüssung durch Sandra Huber, Gemeindepräsidentin und Festansprache durch Christine Bühler, Grossrätin. Gemeinsames Singen der Landeshymne. Unterhaltung mit Cheesedays Oergeler. Gemütliches Beisammensein. Alle Anwesenden erhalten eine Grill-Bratwurst inklusive Salat.

Ab 19.30 Uhr: Festbeginn. Die Feier, organisiert durch die Männerriege, den Burgerrat und dem Gemeinderat, wird musikalisch umrahmt von der Musikgesellschaft Arch-Leuzigen. Allen Anwesenden wird ein Imbiss mit Getränk offeriert.

31. Juli, ab 16 Uhr: Es gibt Steaks, Pommes, Salate, Bratwürste, Cervelats, eine Kaffeestube mit Glacé, für die kleinen eine Hüpfburg und für alle anderen eine Bar. Es wird einen teilweise gedeckten Sitzplatz-Bereich geben. Organisation: Vereinsgemeinschaft.

9.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst, organisiert vom ökumenischen Forum. Danach offeriert die Einwohnergemeinde einen Apéro riche, bei schönem Wetter auf dem Platz vor der Kirche, bei schlechtem Wetter im Pfarreiheim.

11.00 Uhr: Eröffnung der Feier durch die Musikgesellschaft. Begrüssung durch den Gemeindepräsidenten Dr. Thomas A. Müller. Cocktailbar und Hüpfburg für die Kinder. 11.30 Uhr: Bundesfeieransprache durch Daniel Probst Kantonsrat und Direktor Solothurner Handelskammer. 12.00 Uhr: Die Gemeinde offeriert einen feinen Imbiss (Hot Dog für die Kinder). 15.00 Uhr: Festbetrieb mit Bar, Grill, Musik, organisiert durch Fasnachtsverein Lostorf. Wasserrutsche für Gross und Klein, betrieben durch die Kultur- und Sportkommission, gesponsert von der Clientis Bank Aareland.

Von 11 bis 15 Uhr organisiert der Kirchenchor St. Josef die 1.-August-Feier traditionell mit Älplermagronen.

Ab 18 Uhr Festwirtschaft mit gratis Wurst und Cremeschnitte. Musikalischer Umrahmung. Die Feier findet nur bei schönem Wetter statt.

Ab 19.30 Uhr Festbetrieb. Begrüssung, Gratisimbiss (Bratwurst, Mütschli, und ein Getränk), Darbietung Musikgesellschaft Lüterswil, Festansprache durch Edi Lysser, Nationalhymne, Darbietung der Musikgesellschaft Lüterswil. Zusätzliche Verpflegung und Getränke können vor Ort gekauft werden.

Keine offizielle Bundesfeier geplant.

Ab 19 Uhr Festbetrieb. 20 Uhr: Glockengeläute. 20.15 Uhr: Besammlung der Musikgesellschaft, der Fahnendelegation der Ortsvereine und der Bevölkerung beim Festort. 20.30 Uhr: Begrüssung durch den Gemeindepräsidenten und Festansprache von Yuliia Davydenko, Musikgesellschaft, Jungbürgerfeier, Landeshymne. Sitzplätze stehen zur Verfügung. Den Einwohnerinnen und Einwohner wird vor Ort ein Essensbon gratis abgegeben. Eingeladen sind die gesamte Bevölkerung und Gäste der Ortsteile von Balm b. Messen, Brunnenthal, Messen und Oberramsern.

10 Uhr: Begrüssung durch Kulturkommission Gemeindepräsident Kurt Bloch und Wortgottesdienst mit kurzem Festakt. Musikalische Umrahmung durch den Jodlerklub Ramiswil. Ab 11 Uhr: Festwirtschaft, Brunch. Neu mit Hüpfburg.

9.30 Uhr: Die Kultur- und Sportkommission lädt zur 1.- August-Feier mit Jungbürgeraufnahme ein. Begrüssung durch den Präsidenten der Einwohnergemeinde, Hanspeter Egli. Festansprache durch Regierungsrätin Sandra Kolly-Altermatt. Jungbürgeraufnahme, Jahrgang 2004. Landeshymne und musikalische Umrahmung durch die Musikgesellschaft Frohsinn, Neuendorf. Sportlerehrungen. Vorstellung der Neuzuzüger. Apéro (offeriert von der Einwohnergemeinde Neuendorf). Spiel und Spass mit den Jungbürgern. Mittagessen (Festwirtschaft Duube Guuge, Neuendorf).

11.00: Uhr Apéro. 11.30 Uhr: Eröffnung durch Blasmusik Niederbuchsiten Begrüssung durch Gemeindepräsident Markus Zeltner. Festrede Pirmin Bischof Ständerat 2011 - heute Nationalrat 2007 – 2011. Abschluss des offiziellen Teils mit der Landeshymne. 12.30 Uhr Mittagessen. Es laden ein: Schützenverein und Kulturkommission.

10.00 Uhr Beginn der Feierlichkeiten. 11.30 Uhr Festtagsrede durch Walter Wobmann, SVP Nationalrat Gretzenbach, anschliessend Spiel der Musikgesellschaft Niedergösgen. Musikalische Unterhaltung mit dem «Duo Weisch Wieso». Gratis Schnitzelbrot und Dessert für alle Niedergösgerinnen und Niedergösger. 14.00 Uhr: Schluss der Feierlichkeiten. Gratis-Bon: Bitte bis am 27. Juli 2022 auf der Gemeindekanzlei beziehen. Auswärtige: Bon-Abgabe für 10 Franken.

10 Uhr: Festbeginn mit Gratis-Kaffee und 1. Augustweggen. 11 Uhr: Jungbürgerfeier mit Einleitung durch Jonas Motschi, Gemeindepräsident, Festansprache durch Louana Berger, Jungbürgerin. Abnahme des Gelübdes. 12 Uhr: Verschiedene Grilladen und Salate, mit gemütlichem Beisammensein.

9.00 bis 11.30 Uhr: STV Event mit Ninja Warrior Parkour, Ferien(s)pass Obergösgen. 10.30 Uhr: Eröffnung der Festwirtschaft geführt vom Kochclub «Breuseler». 11.30 Uhr: Bundesfeier-Ansprache, gehalten von Frau Nadine Vögeli, Hägendorf, Kantonsrätin, SP Kantonsratspräsidentin 2022, danach Platzkonzert Musikgesellschaft Obergösgen. ca. 12.00 Uhr: Gratis-Verpflegung der Dorfbevölkerung. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.

An der 1. August-Feier in Obergösgen sprach im vergangenen Jahr Nationalrat Walter Wobmann.

20.15 bis 20.30 Uhr: Festläuten. 20.30 Uhr: Beginn der Feier. Eröffnung durch die Musikgesellschaft und Begrüssung durch Heinz Hugi, Gemeindepräsident. Festansprache durch Monika Bandi Tanner, Co-Leiterin Forschungsstelle Tourismus (CRED-T). Jungbürgerfeier. Nationalhymne. Höhenfeuer. Anschliessend gemütliches Beisammensein. Gratis Bratwurst, offeriert von der Einwohnergemeinde und Festwirtschaft.

31. Juli, ab 9 Uhr: Festwirtschaft geöffnet. 10.30 Uhr: Beginn Festakt. Begrüssung durch Simon Wiedmer, Gemeindepräsident Kriegstetten. Worte und Musik von Reto Bichsel, Pfarrer und Zunftmusik Kriegstetten. Festrede von Heinz Frei, Spitzensportler, Nationalhymne. Ab 12 Uhr Mittagessen mit Feinem vom Grill und Kuchen vom Buffet, musikalische Unterhaltung und Spiel und Spass für Klein und Gross. 18 Uhr Schluss der Veranstaltung.

9.15 Uhr: Türöffnung, Begleitung durch Musikgesellschaft. 9.30 Uhr: Beginn Festakt. Begrüssung durch Gemeindepräsident Fabian Gloor. 9.40 Uhr: Festansprache durch Ständerat Primin Bischof. 9.50 Uhr: Schliessung des Festakts durch die Musikgesellschaft. 10.00 Uhr: Eröffnung des Brunch-Buffets. 13.00 Uhr: Schluss der Feier. Kinderbetreuung von 10.30 bis 13 Uhr. Wir bitten die Häuser zu beflaggen.

11.00 Uhr: Musikalische Eröffnung durch Stadtmusik Olten. Begrüssung durch Stadtpräsident Thomas Marbet. Interview mit Kathrin Altwegg (Bern), Pionierin in Weltraumforschung und Frauenförderung, geführt durch Stadträtin Marion Rauber. Musikalischer Ausklang. Anschliessend Gratisverpflegung für die Festteilnehmenden «S het so lang s het».

18 Uhr: Begrüssung der Neuzuzüger. Ab 19 Uhr: Feier. Mit Feuerwerk und Lampionumzug. Die Festwirtschaft wird durch den Frauenchor und der Barbetrieb durch den Unihockeyclub Pieterlen organisiert, die musikalische Begleitung übernimmt die Musikgesellschaft Pieterlen.

Keine 1. August-Feier in diesem Jahr.

18 bis 21.15 Uhr: Ein Steak oder eine Bratwurst vom Grill und ein Getränk, gegen Abgabe des Konsumationsbons. 19 bis 21.15 Uhr: Unterhaltung mit der Band Blue Canoe. Ab 21.15 Uhr: Beginn der offiziellen Feier mit Begrüssung und Ansprache durch Theodor Bösiger, Gemeindepräsident. Der Familienverein organisiert einen gemeinsamen Marsch zum Waldhaus. Treffpunkt: 17.30 Uhr Kreuzung Sandgasse-Gässli. Organisiert von der Männerriege.

20.30 Uhr: Besammlung. Eröffnungsmarsch der MG Schnottwil. Ansprache durch Martin Willi, Gemeindepräsident. Landeshymne mit Musikbegleitung, Schlussmarsch der MG Schnottwil. Anschliessend gemütliches Beisammensein im Steigrüebli. Die Einwohnergemeinde offeriert der Einwohnerschaft eine feine Bratwurst. Bei schlechter Witterung findet die Feier in der Mehrzweckhalle statt.

17.00 Uhr Eröffnung Festwirtschaft und Führung durch den Bally-Park unter kundiger Leitung von Georges Bürgin. 18.30 Uhr: Grusswort. Ab 18.30 Uhr: Risotto-Plausch von der Männerriege Schönenwerd. 20.00 Uhr: Geläute der Kirchenglocken. 20.10 Uhr: Eröffnungsmarsch Musikgesellschaft. Bundesfeieransprache von Charlotte Shah-Wuillemin, Gemeindepräsidentin. Vortrag Musikgesellschaft Schönenwerd. Verlesen des Bundesbriefes durch die Jungbürgerin Noemi Roth. Landeshymne unter Beteiligung der Musikgesellschaft. Gemütliches Zusammensein mit musikalischer Unterhaltung. Ca. 22.15 Uhr: Lampionumzug, Einwässern der Lichtschiffchen «Aareleuchten 2022». Weiterführung Festwirtschaft und musikalische Unterhaltung. Bitte zum Ehrentag die Häuser mit Fahnen schmücken.

30. Juli bis 1. August. Jeweils ab 17 Uhr Festwirtschaft, ab 21 Uhr Barbetrieb.

Aufgrund des Feuerverbots wird das Höhenfeuer nicht wie geplant am 1. August 2022 angezündet. Der Verein wird den Termin später bekanntgeben.

20 Uhr: Läuten aller Kirchenglocken, Beginn Festwirtschaft. 21.15 Uhr, Festakt: Vortrag des Tambourenvereins Solothurn, Musikvortrag der Stadtmusik Solothurn, Ansprache der Stadtpräsidentin Stefanie Ingold, Nationalhymne – Stadtmusik Solothurn. Die Bevölkerung ist eingeladen, in Würdigung des Nationalfeiertages die Häuser zu beflaggen.

1. August-Feier 2018 beim Soldatendenkmal in Solothurn.

11 Uhr: Beginn 1.-August- und Jungbürgerfeier. Programm: Brunch-Buffet, Festansprache, Vereidigung der Jungbürgerinnen und Jungbürger, Auftritte Musikgesellschaft und Alphornbläser, Kinderhüpfburg und Wasserbecken. 15.30 Uhr Ende. Es laden ein: Kulturkommission und Gemeinderat.

Keine offizielle 1. August-Feier in diesem Jahr.

31. Juli, ab 18.00 Uhr: Festwirtschaft (geführt durch den Turnverein Starrkirch-Will). Anschliessend «1. August-Spaghetti» (neu auch mit vegetarischer Variante), gratis offeriert von der Einwohnergemeinde und der Bürgergemeinde Starrkirch-Wil. Hausgemachte Kuchen (Kuchen- und Tortenspenden aus der Bevölkerung werden am Buffet gerne entgegengenommen). Intermezzo: Auftritt des Oltner Alphorntrio. Nach dem Einnachten: Lampion-Umzug für Kinder. Die Gemeinde gibt «Starrkirch-Wiler»- Lampions kostenlos an die Kinder ab. Die Feier findet auch bei schlechter Witterung statt. Die Festwirtschaft würde dann in die Dorfhalle ‹Jurablick› verlegt werden.

31. Juli, ab 18.00 Uhr: Eröffnung der Festwirtschaft betrieben durch den FC Trimbach. Musikalische Unterhaltung mit Michelle Ryser. Wurstbräteln am offenen Feuer mit den Kindern und Lampion basteln mit der JUBLA. 20.00 Uhr: Glockenläuten. 20.15 Uhr: Eröffnung des offiziellen Teils. Begrüssung durch Martin Bühler, Gemeindepräsident. Festansprache durch Peter Hodel, Regierungsrat Kt. Solothurn. Lampionumzug der Kinder. 21.15 Uhr: Festwirtschaft (bis 24 Uhr) und musikalische Unterhaltung mit Michelle Ryser. Die Feier findet bei jeder Witterung statt.

Ab 10.00 Uhr Festwirtschaft. 11.00 Uhr: Offizieller Festakt, Musikalische Darbietungen durch die Musikgesellschaft Safenwil-Walterswil und den Jodlerklub Safenwil-Walterswil, Begrüssung durch Gemeinderat Jörg Müller, Festgesang durch Sandra Rippstein in Begleitung von Christoph Heule und Beat Riggenbach mit Schlussgesang Landeshymne. Mittagessen und gemütliches Beisammensein.

31. Juli, 20.00 Uhr: Festrede mit Heinz Frei, Rollstuhlsportler. Musikalische Unterhaltung. Festwirtschaft durch STV Wangen bei Olten. Spiel und Spass für Jung und Alt.

Dekoriertes Gebäck am 1. August 2020 in Wangen bei Olten.

keine Bundesfeier

10 bis 11 Uhr: Apéro mit musikalischer Unterhaltung der Musikgesellschaft Regio Wi-Wa und dem Jodlerklub Randflueh. Dazwischen Begrüssung durch Hanspeter Schmitz, Gemeindevizepräsident. 11 Uhr: Festansprache durch Barbara Matter aus Rumendingen. Gemeinsames Singen der Nationalhymne. Übergabe Bürgerbrief an Jungbürgerinnen und Jungbürger. 12 Uhr: Mittagessen mit Kartoffelsalat, Steak oder Grillbratwurst sowie Risotto in der Festwirtschaft. Unterhaltung mit Paul Flück, Hugo Stüdeli, Beat Hausammann und Alfred Zbinden. 13 Uhr: Übergabe Sport- und Kulturpreis.

10.45 Uhr: Eröffnung der Festwirtschaft, organisiert durch die Männerriege Winznau. 11.15 Uhr: Beginn Festakt. Eröffnung Musikgesellschaft Winznau. Begrüssung Vize-Gemeindepräsident Christoph Bläsi. Zwischenspiel Musikgesellschaft Winznau. Festansprache Urs Huber, Kantonsrat und Sekretär SEV. Abschluss: Gemeinsames Singen der Nationalhymne. Anschliessend gemütliches Beisammensein und Abgabe der Bratwurst vom Grill an die Festbesucherinnen und Festbesucher. Für die Kinder steht das beliebte Blasio der JuBla Winznau zur Verfügung.

31. Juli, 18 Uhr: Beginn. Die Kinder werden gebeten, für einen Lampionumzug einen Lampion mitzubringen. Die Einwohnergemeinde Wisen offeriert allen Teilnehmern eine Wurst.

10.30 Uhr: Festwirtschaft. 12.00 Uhr: Beginn Festakt. Gelöbnisabnahme der Jungbürgerinnen und Jungbürger durch den Gemeindepräsidenten Georg Lindemann während des Festakts. Moderiertes Podiumsgespräch «Junge Sporttalente aus Wolfwil haben das Wort». Musikalische Unterhaltung mit dem Jodlerklub Wolfwil. Apéro sowie eine Bratwurst offeriert von der Gemeinde.

Auftritte von Mitgliedern der Kantonsregierung Landammann Remo Ankli: 1. August um 13.33 Uhr Empfang am Bahnhof Süd in Grenchen, Umzug mit dem Bundespräsidenten Ignazio Cassis zum Marktplatz Regierungsrat Peter Hodel 31. Juli ab 20.15 Uhr in Trimbach beim Mühlemattschulhaus (bei schlechtem Wetter im Mühlemattsaal). 1. August, 20 Uhr, in Aetigkofen, Auf der Egg (bei schlechtem Wetter in der Mehrzweckhalle Aetigkofen) Regierungsrätin Sandra Kolly: 1. August ab 9.30 Uhr in Neuendorf bei der Dorfhalle. 1. August ab 11 Uhr in Aedermannsdorf, Turnhalle/Schulhaus Regierungsrätin Susanne Schaffner: 1. August um 20.30 Uhr in Biberist, Derendingen und Zuchwil auf dem Bleichenberg Regierungsrätin Brigit Wyss: 1. August ab 19.30 Uhr im Klosterschürli Beinwil (bei schlechtem Wetter beim Schulhaus)

