Nadine Vögeli Kantonsratspräsidentin setzt sich und dem Solothurner Parlament «Verantwortung» als Leitmotiv für 2022 Der Kantonsrat tagt wieder unter verschärften Corona-Schutzmassnahmen. Damit seien nicht alle einverstanden, aber es sei angebracht, so die Ratspräsidentin. Urs Moser 25.01.2022, 16.22 Uhr

Nadine Vögeli bei ihrer Eröffnungsansprache Hanspeter Bärtschi

Der Kantonsrat tagt wieder im verschärften Coronamodus: «extra muros» statt im Rathaus in Solothurn im Grenchner Velodrome, mit ausreichend Abstand zwischen den Ratsmitgliedern und Maskenpflicht (FFP2). Nicht alle seien mit dem strengen Schutzkonzept einverstanden, dessen war sich Kantonsratspräsidentin Nadine Vögeli (SP, Hägendorf) bewusst. Aber sie und die Ratsleitung fänden es angesichts der aktuellen Lage angemessen. Es sei gerade für das Parlament mit einer gewissen Vorbildfunktion wichtig, verantwortungsbewusst zu handeln und keine unnötigen Risiken einzugehen.

Verantwortung übernehmen, unter dieses Motto wolle sie ihr Präsidialjahr stellen, erklärte Vögeli in ihrer Eröffnungsansprache. Als Kantonsrätin und Kantonsrat werde man an seinen Taten gemessen, in Zeiten der grossen Bedeutung von Social Media seien sie alle gewissermassen Influencer und müssten sich bewusst sein über die Öffentlichkeitswirkung ihres Verhaltens.

Corona wirkt noch lange nach

Verantwortung übernehmen, das heisst für die Kantonsratspräsidentin 2022 in politischer Hinsicht aber auch «vorwärtsgehen, Innovationen Raum geben». Es stünden wichtige Änderungen an. Man werde weiterhin die Wirkungen und Nachwirkungen der Pandemie spüren, da stehe das Parlament in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass nicht die Schwächsten der Gesellschaft darunter leiden.

Direkt mit der Pandemie hatte dann auch das erste Sachgeschäft auf der Traktandenliste einmal mehr zu tun: Weil die entsprechende Notverordnung ausläuft, war das Härtefallprogramm für Unternehmen, insbesondere die Regelung der Missbrauchskontrolle, mit einem Gesetz in das ordentliche Recht zu überführen. Das Härtefallgesetz ist bis 2026 befristet.