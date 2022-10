Urs Nussbaumer, Solothurner alt Nationalrat, ist tot

Nachruf Zum Tode von Urs Nussbaumer: Ein einflussreicher, konservativer Solothurner Politiker ist nicht mehr Er war über Jahrzehnte oberster Solothurner Bauer und wurde auch im Nationalrat zur einflussreichen Figur: Nun ist der frühere CVP-Politiker Urs Nussbaumer 91-jährig verstorben. Als Katholik hatte er sich stark gegen die Fristenlösung eingesetzt. Urs Marti Jetzt kommentieren 27.10.2022, 13.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Urs Nussbaumer (1931–2022). Robert Grogg/Archiv SZ

Dass auf der aktualisierten Website des Schweizer Parlaments Urs Nussbaumer als Vertreter der «Mitte-Fraktion» aufgeführt wird, dürfte ihn wohl kaum gefreut haben. Er war im Nationalrat, dem er von 1979 bis 1991 angehörte, der klassische CVP-Vertreter, katholisch-konservativer Prägung.

Urs Nussbaumer wurde am 2. Oktober 1931 in Hauenstein-Ifenthal geboren. Für den Bauernsohn war nach dem Besuch der Kantonsschule in Solothurn somit rasch klar, dass er an der ETH in Zürich Agraringenieur studieren wollte. Nach dem Diplomabschluss belegte er an der Agrarfakultät der Universität Neapel ein Nachdiplomstudium und wurde in Zürich zunächst Assistent an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Pflanzenbau.

Beim solothurnischen Bauernverband hat er dann 1971 als Sekretär und als Geschäftsführer der Solothurnischen Landwirtschaftlichen Kreditkasse bis zur 1996 erfolgten Pensionierung seinen Traumberuf gefunden. Mit grosser Leidenschaft und nicht immer als einfacher Gesprächspartner setzte er sich für die Förderung des bäuerlichen Familienbetriebes ein.

Er war der Gründer von sechs Flurgenossenschaften zur Erschliessung von Berghöfen im Solothurner Jura. Der Posten des Bauernsekretärs gab ihm auch bereits Gelegenheit, in der Politik kräftig mitzumischen. Er war Mitglied des Wirtschaftsrats und der Raumplanungskommission des Kantons Solothurn.

Einflussreich bei der Ausgestaltung des Pachtrechts

1979 wurde Urs Nussbaumer als Nachfolger von Louis Rippstein, der ebenfalls ein Bauernvertreter war, für die CVP in den Nationalrat gewählt. Die Vorberatung der Gesetzesvorlagen oblag damals noch weitgehend den nicht ständigen Kommissionen. Urs Nussbaumer erhielt das Kommissionspräsidium zur Revision des bäuerlichen Bodenrechts. Es war eine vor allem zwischen den beiden Kammern umstrittene Vorlage, die Nussbaumer wesentlich mitgestaltet und zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht hat.

Ebenso hatte er bei der Ausgestaltung des landwirtschaftlichen Pachtrechts ein gewichtiges Wort mitzureden. Dass es mit diesen Massnahmen der Politik jedoch nicht gelungen ist, die Zersiedlung der Landschaft einzudämmen, schmerzte ihn bis ins hohe Alter.

Urs Nussbaumer gehörte auch zeitweise dem Büro des Nationalrats an, womit er an der Mitgestaltung des Parlamentsbetriebes mitbeteiligt war. Auch dazu musste er nach seinem Rücktritt registrieren, dass sich nach der Parlamentsreform die Räte vor allem mit sich selber beschäftigen, anstatt die grossen Probleme anzupacken.

Kämpfer gegen den Schwangerschaftsabbruch

Urs Nussbaumer war ein streng gläubiger Katholik, viele Jahre lang Kirchenrat seiner Pfarrei und Mitglied des diözesanen Seelsorgerats des Bistums Basel. Er war aber auch ein entschiedener Gegner der Fristenlösung. Als alt Nationalrat löste er 1992 den evangelischen Berner Nationalrat Otto Zwygart als Präsident der Vereinigung «Ja zum Leben» ab, eine Institution, die sich vor allem gegen den Schwangerschaftsabbruch, die Genmanipulation, die Sterbehilfe und die In-vitro-Fertilisation engagiert.

Urs Nussbaumer wird als markanter solothurnischer CVP-Vertreter in Erinnerung bleiben, der sich im Nationalrat ein grosses Ansehen erworben hat. Er ist am 24. Oktober zu Hause in Riedholz im Alter von 91 Jahren gestorben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen