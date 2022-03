Nachruf Ein politisches Schwergewicht ist nicht mehr: Alt Nationalrat Franz Eng verstirbt 94-jährig Er war eine Solothurner Wirtschaftsgrösse, 1983 höchster Schweizer und Günsberger Ehrenbürger. Nun ist Franz Eng, der langjährige FDP-Nationalrat und Fraktionschef im Bundeshaus, verstorben. Urs Mathys Jetzt kommentieren 22.03.2022, 17.42 Uhr

Franz Eng (1928-2022). Archiv Solothurner Zeitung

Der Kanton Solothurn trauert um einen prominenten ehemaligen Politiker: Dr. Franz Eng, früherer FDP-Nationalrat, Wirtschaftsanwalt und Ehrenbürger von Günsberg, starb am 17. März im Alter von 94 Jahren.

Der am 19. Juli 1928 in Olten geborene Eng studierte – nach dem Besuch des Kollegiums Schwyz – die Rechte an der Uni Bern, wo er 1956 zum Dr. iur. promovierte. 1958 heiratete er Ruth Nemec, eine Stadtbernerin mit tschechisch/böhmischen und bernischen Wurzeln. Das Ehepaar liess sich 1962 in Günsberg nieder; ihnen wurden zwei Söhne geschenkt, Andreas (1961, heute Staatsschreiber) und Bernhard (1964, heute Elektroingenieur ETH).

Bei den einst wichtigen Solothurner Firmen mischte er mit

Franz Eng war ein typischer Vertreter jenes Solothurner Freisinns, der im damaligen Drei-Parteien-Saat von FDP, CVP und SP in allen Belangen eine dominierende Rolle einnahm. So wirkte Eng von 1968 bis 1980 als Präsident des einflussreichen Einwohnergemeindeverbandes und war ab 1965 als Wirtschaftsanwalt im eigenen Advokaturbüro in Solothurn tätig.

Über Jahre amtierte er als Verwaltungsrat von Firmen wie AEK, Ascom, Attisholz Holding und Atel. Es war die Zeit, als (freisinnige) Politik und Wirtschaft im Kanton noch eng verflochten waren und sowohl das Auf als auch das oft brutale Ab von Firmen noch vor Ort zu verantworten war – und nicht weit weg in anonymen Konzernzentralen.

Historischer Solothurner Moment 1983: Als Bundesrat Willi Ritschard seinen Rücktritt ankündigte, war Franz Eng Nationalratspräsident und verlas das Schreiben. Archiv Solothurner Zeitung Politgrössen: Franz Eng und der langjährige SP-Präsident Helmut Hubacher. Archiv Solothurner Zeitung In den 1980er-Jahren durfte im Bundeshaus noch geraucht werden. Hier ist Eng mit Walter Weber (l.) zu sehen, 1983 Ständeratspräsident und ebenfalls Solothurner. Archiv Solothurner Zeitung Franz Eng 1983 am Pult des Nationalratspräsidenten sitzend. Archiv Solothurner Zeitung

Obwohl ein «Studierter», hat Eng den Zugang zum «Fussvolk» der da noch breit abgestützten Volkspartei nie verloren. Er, der Mann der Wirtschaft, hielt auch kritische Distanz zum «Zürcher Wirtschaftsfreisinn», der damals in der nationalen Mutterpartei immer mächtiger wurde. Als Solothurner Liberaler war ihm bewusst, dass allein mit «weniger Staat» kein Staat zu machen ist.

«Liberalismus ist mehr als Politik», unterstrich er denn auch noch im September 2019 in einem Gespräch mit dieser Zeitung. Liberalismus sei eine «Lebensphilosophie», die Toleranz und Humanismus beinhalte und auch die Freiheit, dass sich jeder selbst verwirklichen könne, sagte er da. Darum sei «Liberalismus eine Leitlinie für die Lebenshaltung».

Eine politische Bilderbuchkarriere

Politisch legte Franz Eng eine Bilderbuchkarriere hin: 1964 bis 1977 Gemeindeammann von Günsberg, 1965 bis 1973 im Kantonsrat und ab 1971, erst 43-jährig, im Nationalrat, dem er bis 1987 angehörte. Unter der Bundeshauskuppel galt Eng in Rat und Kommissionen als politisches Schwergewicht. Mit Zähigkeit und Verhandlungsgeschick vermochte er auch parteiübergreifende Lösungen zu schmieden, was ihm 1978 bis 1982 als Präsident der FDP-Bundeshausfraktion zugute kam.

Zum Höhepunkt seines politischen Wirkens wurde er 1983 als Nationalratspräsident gar zum «Höchsten Schweizer» gewählt und erlebte in dieser Funktion etwa den Staatsbesuch des französischen Präsidenten François Mitterand.

Franz Eng ist der Begründer einer Solothurner Politdynastie: Sohn Andreas ist Staatsschreiber, Enkel Philipp Präsident der Jungfreisinnigen im Kanton. Hansjörg Sahli (Solothurn, 12. September 2019)

Bei seinem Rücktritt aus dem Nationalrat wurde Eng 1987 von der Solothurner Zeitung nach seinen Erfahrungen gefragt. Am meisten Freude habe ihm bereitet, wenn eine Sache «sauber» habe durchgezogen werden können, «wenn Sachverstand, Grosszügigkeit, Toleranz und eine klare Linie zum Erfolg führten». Dagegen seien ihm «missionarisches, intolerantes und geschwätziges Verhalten» ein Greuel gewesen, ebenso «Rückenschüsse» einzelner Parteikollegen, die im Rat ohne Vorwarnung gegen Fraktionsbeschlüsse gestimmt hatten.

«Richtig geärgert» hat sich Eng nach damaligem Bekunden «über lange Reden vorab dann, wenn in die Breite, statt in die Tiefe geredet wurde». Ironie der Geschichte, dass er als «Pensionär» mitbekommen musste, dass sich die Politik diesbezüglich in der Folge nicht zum Besseren gewandelt hat.

Bis zuletzt erfreute er sich einer bewundernswerten geistigen Frische

Dass Franz Eng sich bereits im Alter von erst 59 Jahren aus der Bundespolitik verabschiedete und auf seine beruflichen Tätigkeiten konzentrierte, war zweifellos der Belastung geschuldet, die über Jahre aus den verschiedensten parallel ausgeübten Aufgaben resultiert hatte. Zwar sagte er damals, dass für ihn «Beruf, Politik und Hobby oftmals ein einziges Ganzes» gewesen seien. Doch äusserte er gleichzeitig auch die Vorfreude auf wieder freie Wochenenden ohne Aktenstudium.

Es waren Franz Eng dann tatsächlich noch viele ruhigere Jahre im Familienkreis gegönnt, die letzten in Solothurn. Gemeinsam mit seiner Frau besuchte er stets gerne Konzerte, fuhr trotz zunehmender Bresten bis zum 80. Lebensjahr Ski. Bis zuletzt erfreute er sich einer bewundernswerten geistigen Frische. In den letzten Monaten machte sich aber immer stärker seine Nierenkrankheit bemerkbar. Nach einem halbtägigen Spitalaufenthalt wurde Franz Eng am frühen Morgen des 17. März von seinen Altersbeschwerden erlöst.

