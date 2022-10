Nachhaltigkeit Reparieren statt wegwerfen: Erstmals findet das Thaler Repaircafé im Vorstädtli in Laupersdorf statt Am 15. Oktober ist der nationale Reparaturtag. Zum ersten Mal nimmt auch das Repaircafé im Thal daran teil. Und zwar am neuen Standort – dem Vorstädtli in Laupersdorf. Michelle Schmid 15.10.2022, 05.00 Uhr

Im Repaircafé ReparaThal werden kaputte Gegenstände repariert. So wie hier zum Beispiel am Bring- und Holtag in Welschenrohr. Zvg

Haushaltsgeräte, Velos, Schmuck: Im Repaircafé ReparaThal wird Gegenständen von ehrenamtlich engagierten Fachpersonen ein zweites Leben geschenkt. In der ganzen Schweiz gibt es inzwischen fast 200 solcher Cafés.

Der Naturpark Thal hat das Thaler Projekt vor fünf Jahren ins Leben gerufen. Der Lead liegt auch heute noch bei ihm. Was bisher an einzelnen Tagen an verschiedenen Orten stattgefunden hat, soll nun einen festen Standort erhalten: im Vorstädtli in Laupersdorf. Am 15. Oktober, dem nationalen Reparaturtag, können defekte Gegenstände ins Vorstädtli gebracht werden. Ab 22. Oktober gibt es dort eine Reparaturwerkstatt, in der interessierte Personen lernen können, selbst Dinge zu reparieren.

Vor allem Haushaltsgeräte, Elektrospielzeuge und CD-Player

Heinz von Arb. Bruno Kissling

Der Balsthaler Gemeinderat Heinz von Arb ist seit Beginn des Projekts dabei. Angefangen habe das ReparaThal-Team mit zwei Anlässen im Jahr, erzählt er. Schnell seien daraus aber drei und später sogar vier Events geworden. Heute besteht das Team aus sieben Mitgliedern.

Nach der ersten Ausgabe sei das Reparaturteam mit defekten Geräten überschüttet worden: Seither sei es regelmässig vorgekommen, dass alle Monteure bei einem Anlass von Anfang bis Schluss ausgelastet waren.

«Insbesondere mit zeitaufwendigen Reparaturen.»

Hauptsächlich seihen Haushaltsgeräte, Elektrospielzeuge und CD-Player zu reparieren gewesen. Aber auch Kleider brachten die Leute in grossen Mengen. Das sei erstaunlich gewesen, sagte von Arb. «Manchmal hätten wir sogar eine zweite Person fürs Nähen gebrauchen können.» Ältere Leute mit angejahrten und lieb gewonnenen Gegenständen waren bisher die häufigsten Kunden gewesen. Familien oder Eltern kamen meistens ohne Kinder und Jugendliche liessen sich selten blicken.

Ein Ereignis ist von Arb besonders gut in Erinnerung geblieben: «Als wir einmal in Welschenrohr waren, kam jemand mit einem Plastik-CD-Player vorbei, der nicht mehr aufgeleuchtet hat beim Einschalten.»

Das sei das letzte Projekt an diesem Tag gewesen und zwei Elektriker hätten etwa eine halbe Stunde nach dem Problem gesucht. Plötzlich seien die zwei Männer voller Freude aufgesprungen und riefen: «Wir haben es geschafft! Es leuchtet, es läuft!» Im Schnitt konnte das Team 30 bis 40 Gegenstände an einem Tag reparieren.

«Es gab einige Momente, an denen unsere Monteure eine Riesenfreude hatten, etwas Altes tatsächlich wieder in Stand gebracht zu haben.»

Zentrale Lage als wichtiger Punkt

Weil Laupersdorf im Thal relativ zentral gelegen ist, sei das der ideale Ort für das Repaircafé. Der fixe Standort im Vorstädtli soll den Kunden die Möglichkeit bieten, ihre kaputten Gegenstände in einem grösseren und geregelten Zeitfenster abgeben zu können. So müssen sie nicht mehr darauf warten, bis ein nächster Repaircafé-Anlass in ihrer Nähe stattfindet. Details dazu seien in Absprache.

Repaircafé ReparaThal: 15. Oktober, von 10 bis 15 Uhr, Vorstädtli Laupersdorf. Ab 22. Oktober: Werkstattkurse im Vorstädtli.