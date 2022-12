Das wünschen sich Solothurner Promis für das neue Jahr

Nachgefragt Neujahrswünsche von Solothurner Promis – und was sie sich für das kommende Jahr vornehmen Sei es, die eigenen Bedürfnisse mehr in den Hintergrund zu stellen, einen Alpengipfel zu erklimmen oder der Wunsch nach Weltfrieden und offenen Ohren – so unterschiedlich starten bekannte Gesichter ins Jahr 2023. Michelle Schmid und Christof Ramser Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

«Ehrlich gesagt halte ich nicht so viel von Neujahrsvorsätzen», sagt Schriftstellerin Rebekka Salm aus Olten. Sie sei meist die Erste, die ihre eigenen wieder an den Nagel hängt – «Joggen, gesünder essen, mehr schreiben – meist höre ich bereits Mitte Januar wieder damit auf, wenn ich es überhaupt bis dahin geschafft habe».

Autorin Rebekka Salm aus Olten wünscht anderen und sich selbst ein 2023 voller «Glückse». Patrick Lüthy

Also ist Salm eher auf der Seite der Neujahrswünsche. Aber sie fragt sich, was man der Allgemeinheit wünschen kann? Die 43-Jährige erzählt, dass sie vor kurzem auf Instagram über den Begriff «Glückse» stolperte.

Gemeint seien ganz kleine (vermutlich nur keksgrosse) Dinge und Momente, die den Alltag ein bisschen besser machen, erklärt die Autorin des Romans «Die Dinge beim Namen». «Sonnenstrahlen im Gesicht nach vielen Nebeltagen. Milchschaum, der im Mund knistert. Eine Nachricht eines uns lieben Menschen, der uns ohne ersichtlichen Grund schreibt, dass er uns mag.»

«Keine Parkbusse, obwohl man vergessen hat, ein Parkticket zu bezahlen. Ein zahnendes Kind, das eine ganze Nacht lang durchschläft. Solche Dinge halt.» Und wenn Rebekka Salm sich selbst und allen anderen etwas wünschen dürfte, dann wären es ganz viele solcher «Glückse», «die sich aufreihen wie die Perlen an einer Kette und unser 2023 ein bisschen schöner und genussvoller machen».

Erst einmal freut sich der Oltner Stadtpräsident Thomas Marbet auf den Neujahrsempfang kommenden Montag auf dem neuen Ländiweg. Er erzählt, dass er ausserdem sehr froh ist, dass nun mit einem rechtsgültigen Budget den Einwohnerinnen und Einwohnern viel geboten werden könne.

Rechtsgültiges Budget für die Stadt Olten: Stadtpräsident Thomas Marbet rutscht mit gutem Gewissen ins neue Jahr. Achim Günter

«Der Einsatz für unsere Stadt ist mir ein grosser Ansporn, konstruktive Lösungen für Olten und unsere Region zu finden, auch zusammen mit einem motivierten und engagierten Stadtrat», ergänzt er. Persönlich hat sich der Stadtpräsident mehr Sport und die Besteigung eines Alpengipfels vorgenommen.

Rolf Caviezel ist Koch und experimentiert in seiner Laborküche in Grenchen an neuen Kochtechniken und Geschmacksrichtungen. Auch ist er bekannt für seine Kochbücher und sein Projekt «Kids ab an den Herd». Der Experimentalkoch nimmt sich vor, jeden Tag zu geniessen und mit dem glücklich zu sein, was er hat.

Experimentalkoch Rolf Caviezel nimmt sich vor, die kleinen und unscheinbaren Dinge im Leben bewusster wahrzunehmen. Colin Frei

Auch möchte er die kleinen Dinge mehr schätzen, die einem manchmal selbstverständlich scheinen. «Die Gesundheit darf man da auch nicht vergessen», betont Caviezel. «Allen ein guten Start ins 2023, viel Glück von Herzen und Augen auf im Alltag! Nicht nur auf das Smartphone.»

Der Cheftrainer des Eishockeyclubs Olten, Lars Leuenberger, hat ebenfalls einen Wunsch, der nicht nur an ihn selbst geht: «Unser Vorsatz für 2023 ist, dass wir der Stadt und dem Club diesen langersehnten Wunsch erfüllen und den ‹Meisterchübu› nach Olten bringen können.»

Lars Leuenberger, Cheftrainer des EHCO, will den «Meisterchübu» nach Olten bringen. Bruno Kissling

Denn die Stadt Olten und der EHC Olten warteten seit der Saison 1992/93 auf den Meistertitel in der NLA, sagt der ehemalige Flügelstürmer. Er ergänzt: «Privat habe ich mir vorgenommen, die Stadt Olten zusammen mit meiner Familie noch etwas besser kennen zu lernen.»

In der Vorweihnachtszeit habe sich jemand gegenüber Markus Spielmann beklagt, dass im endenden Jahr alles hektischer und gehässiger worden sei als es noch vor der Pandemie. «Es stimmt schon. Während weltweit die Sorge wegen des Kriegs, der Flüchtlinge und der Folgen daraus, wie Preisexplosionen nahtlos die immer noch nicht ganz beendete Pandemie ablösten, haben sich bei uns vor Ort viele Fronten verhärtet», so der Präsident des Solothurner Hauseigentümerverbandes.

Markus Spielmann, Präsident des Solothurner Hauseigentümerverbandes: «Wir sollten einander mehr zuhören.» Bruno Kissling

Spielmann findet, man hört einander nicht mehr zu und stellt die andere Meinung in die böse Ecke, weil man sich moralisch überlegen fühlt. «Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir uns wieder etwas mehr zuhören und 2023 jeder die Welt um sich ein bisschen besser macht.» Dann sei schon viel erreicht.

Auch Daniel Konrad, der neue Pfarrer der christkatholischen Kirche in Olten, hat einen Wunsch, der sich an die Gesellschaft richtet: «Die Menschen sollten freundlicher sein, sie sollten Frieden halten und die Umwelt schützen. Doch wirksam und nachhaltig sind immer die Dinge, die ich selber tue.»

Daniel Konrad, neuer Pfarrer der christkatholischen Kirche in Olten. Reto Martin

So nimmt sich Konrad vor, seine eigenen Bedürfnisse nicht in den Vordergrund zu stellen, sondern für andere Menschen da zu sein, an guten Beziehungen zu arbeiten oder beim Reisen an die Umwelt zu denken. Als Theologe hat er noch einen zweiten Wunsch: Ich wünsche mir, dass wir alle weniger recht haben wollen und barmherzig sind.

Für Anton Mosimann war 2022 auch ein Jahr des Abschieds. Mit der britischen Königin Elisabeth verstarb am 8. September eine Persönlichkeit, an die sich der Solothurner Starkoch gerne erinnert. Sie sei ein «fantastischer Mensch» gewesen, sagte Mosimann im Herbst, er vermisse sie sehr. Seit vier Jahrzehnten steht der Wahl-Londoner im Dienst der englischen Monarchie.

Starkoch Anton Mosimann wünscht sich mehr Respekt vor den Mitmenschen. Michel Canonica

Ganz im Sinne der Queen, die einen respektvollen Umgang zelebriert habe, wünscht sich Mosimann für 2023, dass die Menschen mehr Respekt gegenüber anderen zeigen. Das beginne mit kleinen Dingen. So bringt Anton Mosimann dem Mann, der vor seinem Haus in London die Strasse putzt, regelmässig einen Kaffee. «Damit zeige ich Respekt vor seinem guten Job, und er schätzt dies sehr.» Miteinander an einen Tisch sitzen und Probleme anständig ausdiskutieren: «Dann wäre die Welt viel besser.»

Und dann ist da noch ein zweiter Wunsch, der aus dem Mund eines Spitzengastronomen doch eher überraschend kommt. Es geht um die Lebensmittelverschwendung: «Gegen Foodwaste habe ich eine Allergie.» In all seinen Jahren hinter dem Herd habe er bereits bei der Einkaufsplanung darauf geschaut, dass keine Esswaren weggeschmissen werden, sondern etwas Kreatives damit angestellt wird. Denn: «Für Lebensmittelverschwendung gibt es keine Entschuldigung.»

