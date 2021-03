Nachfolge Pia Stebler überlegt sich Kandidatur für das Präsidium des Gewerbeverbands Die ehemalige Chefin des Amts für Finanzen und heutige Unternehmerin Pia Stebler macht sich Gedanken über die Nachfolge von Christian Werner an der Spitze des Gewerbeverbands im Kanton Solothurn. Balz Bruder 16.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pia Stebler macht sich Gedanken über eine Präsidiumskandidatur. zvg

Die promovierte Volkswirtschafterin, Politik- und Managementberaterin Pia Stebler wird möglicherweise Präsidentin des Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverbands (kgv). Die ehemalige Chefin des Amts für Finanzen beim Kanton Solothurn, amtierende Präsidentin der KMU Frauen Solothurn und FDP-Exponentin bestätigt auf Anfrage dieser Zeitung: «In der Tat überlege ich mir eine Kandidatur für das kgv-Präsidium, noch habe ich mich aber nicht entschieden.»

Zu Ihrer Motivation, allenfalls die Nachfolge von Christian Werner anzutreten zu wollen, der im Sommer ans Verwaltungsgericht wechselt und sowohl sein Kantonsratsmandat als auch seinen Posten als Gewerbeverbandspräsident abgeben wird, sagt Stebler. «Es macht keinen Sinn, zum jetzigen Zeitpunkt über meine Motivation und Ziele zu berichten.» Was selbstredend nicht heisst, dass sich die selbstständige Unternehmerin und potenzielle Kandidatin nicht ernsthaft damit befasst.

Sie ist präsent in der öffentlichen Diskussion

Eine Kandidatur jedenfalls würde durchaus Sinn machen: Die KMU-Frau hat in jüngerer Vergangenheit wiederholt mit pointierten Beiträgen Aufmerksamkeit beansprucht. Zuletzt, als sie mit dem Gewicht der KMU Frauen, denen sie vorsteht, den kgv zu einer Wahlempfehlung für Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss brachte.

Aber auch im Zusammenhang mit den Wirtschaftshilfen für Corona-Betroffene und dabei insbesondere für selbstständige Unternehmerinnen in den von der Pandemie indirekt betroffenen Branchen. Und bei der 20-Jahr-Feier der KMU Frauen vor zwei Jahren prägte sie das Bonmot: «Schmetterlinge sind Überlebenskünstler. Sie sind leicht, selbstlos, sehr anpassungsfähig, auch wählerisch und machen mehrere Metamorphosen durch. Vom Ei zur Raupe, zur Puppe und zum Schmetterling». Ähnlich gehe es berufstätigen Frauen.

Auch die Kür des neuen kgv-Präsidenten beziehungsweise der neuen kgv-Präsidentin braucht noch ein paar Häutungen: Der Fahrplan sieht vor, dass Kandidaturen für das Amt bis 29. März eingereicht werden könne. Am 26. April wird der Zentralvorstand der Präsidentenkonferenz einen Wahlvorschlag unterbreiten, ehe diese am 5. Mai zuhanden des Gewerbekongresses nominieren wird. Am 20. Mai schliesslich wird es so weit sein: Der neue Präsident, die neue Präsidentin wird gewählt. Und zwar unter prominenter Beobachtung: Kein Geringerer als Bundesrat Ueli Maurer wird bei der Wahl zugegen sein.

Auch eine Frage der Parteipolitik

Ob Pia Stebler dabei im Publikum sitzen oder auf der Bühne stehen wird, ist zum heutigen Zeitpunkt zwar noch offen. Sicher ist aber, dass eine Kandidatin Stebler, ehemalige rechte Hand von Finanzdirektor Christian Wanner, 2006 wegen persönlicher Differenzen von ihrem Posten entfernt, die Kandidatenkür im kgv zu einer spannenden Angelegenheit machen würde.

Und den Gewerbeverband nicht nur mit der Frauenfrage – diese sind in der Führung markant untervertreten -, sondern auch mit Blick auf die Parteizugehörigkeit einer Kandidatin Stebler fordern würde. Denn erst mit SVP-Mann Christian Werner war es gelungen, nach FDP-Frau Marianne Meister ein parteipolitisches Gegengewicht zur freisinnig geführten Handelskammer zu setzen.