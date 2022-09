Susanne Schaffners Departementssekretär hat gekündigt

Nachfolge gesucht Der Departementssekretär hat bereits wieder gekündigt: Regierungsrätin Susanne Schaffner braucht eine neue «rechte Hand» Simon Haller hatte die Stelle als Departementssekretär erst im Dezember 2021 angetreten. Nun hat er schon wieder gekündigt – nicht wegen Differenzen mit der Chefin, wird versichert. Urs Mathys Jetzt kommentieren 09.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der letzte Sekretär im Departement des Innern (DDI), Heini Schwarz, ging nach fast 30 Jahren als Amtsinhaber mit der wohl längsten Dienstzeit in die Geschichte ein. Sein Nachfolger im Amt tut’s wohl als jener mit der kürzesten Amtsdauer: ­Simon Haller, 43, der erst Anfang letzten Dezember gestartet ist, hat bereits wieder gekündigt. Seine Stelle ist zur Neubesetzung ausgeschrieben, mit Stellenantritt per 1. März 2023.

Simon Haller, Departementssekretär. Kapuly Dietrich

Ausgeschrieben ist der Job als «rechte Hand» von Regierungsrätin Susanne Schaffner (SP) mit einem Pensum von 80 bis 100 Prozent. Gesucht wird laut Inserat ein wahrer «Superman» beziehungsweise eine «Wonderwoman»: Ein Hochschulabschluss wird selbstverständlich erwartet, darüber ­hinaus aber auch «ausgeprägte, konzeptionelle und analytische Fähigkeiten» und der bisherige Leistungsausweis soll belegen, dass die Person in «ihrer bisherigen Laufbahn erfolgreich Projekte geleitet und in komplexen Situationen nachhaltige Lösungen erarbeitet» und dabei «Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick mit verschiedenen Partnern» bewiesen hat.

Wer sich bewerben will, muss sich sputen: Meldeschluss ist am kommenden 15. September.

Regierungsrätin Schaffner bedauert Kündigung

Susanne Schaffner, Regierungsrätin. Carole Lauener

Was ging da schief, was steckt hinter dem überraschenden Abgang Hallers? Da hinlänglich bekannt ist, dass Departementsvorsteherin Schaffner im Umgang mitunter eine sehr anspruchsvolle Persönlichkeit sein kann, schiessen die Gerüchte ins Kraut. Haller sei im DDI unter die Räder geraten, sei mit seinen Vorstellungen wegen mangelnden Handlungsspielraums aufgelaufen, weil am Ende alles habe über Schaffner laufen müssen, heisst es. Letztlich habe der «Neue» den hohen Ansprüchen der Chefin nicht genügen können. Auf Anfrage dieser Zeitung weisen Schaffner und Haller solche Mutmassungen in einer gemeinsamen schriftlichen Stellungnahme als «falsch» zurück. Darin lässt sich die Regierungsrätin zitieren, dass sie Hallers Kündigung «bedauert», den Entscheid «jedoch nachvollziehen kann». Sie sei «mit der Arbeit des Departementssekretärs stets zufrieden» gewesen, heisst es weiter explizit. Und: «Auch die Amtsleitungen haben die Arbeit von Simon Haller geschätzt.»

«Stelle entspricht nicht den Erwartungen»

Der Handlungsspielraum für Haller sei sehr wohl da gewesen, doch habe sich «in den vergangenen Monaten gezeigt, dass die Stelle den Vorstellungen von ­Simon Haller nicht ausreichend entspricht», führen die Beteiligten gemeinsam aus. Nach reiflicher Überlegung habe sich der Departementssekretär deshalb dazu entschlossen, die Kündigung per 28. Februar 2023 einzureichen. Haller, der vor seinem Job in Solothurn als «Betriebswirtschaftlicher Leiter Medizinbereich Frau und Augen» des Inselspitals Bern tätig war, habe «die öffentliche Verwaltung aus seiner bisherigen beruflichen Karriere nicht gekannt und gemerkt, dass dies nicht der richtige Ort ist für ihn».

Auf telefonische Nachfrage sagt Simon Haller, dass er sich «den Entscheid zur Kündigung nicht leicht gemacht» habe, zumal die «Konsequenzen für alle im Departement nicht angenehm» seien. Die Mutmassung, dass sein Abgang mit der Person der Departementsvorsteherin in Zusammenhang stehe, weist er zurück: «Die Zusammenarbeit mit ihr ist sehr gut», betont er und er werde weiterhin seinen vollen Einsatz leisten. Einen neuen Job für «die Zeit danach» hat Haller noch nicht in Aussicht.

Bei Nachfolge gefragt: Verwaltungserfahrung

Dass in der Neuausschreibung des Spitzenjobs im DDI neben langjähriger Führungskompetenz ausdrücklich insbesondere «fundierte Verwaltungserfahrung» und geschicktes Bewegen im «politischen und wirtschaftlichen Umfeld» vorausgesetzt werden, lässt darauf schliessen, dass man bei der Anstellung Hallers auf ebendiese Anforderungen zu wenig geachtet hat und daraus nun die nötigen Lehren ziehen will. Aus der schriftlichen Stellungnahme aus dem DDI geht jedenfalls klar hervor, dass man bei der Nachfolgesuche (mehr) «Wert auf Erfahrungen in der öffentlichen Verwaltung» legen werde.

Auffallend ist, dass Haller – anders als sein Vorgänger oder die Sekretäre anderer Departemente – nie öffentlich in Erscheinung getreten ist. Dies lag aber nicht an Haller und daran wird sich nach dem Willen der DDI-Vorsteherin auch mit einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger nichts ändern. In der Antwort auf die entsprechende Frage heisst es klipp und klar: «Es war und ist nicht die Aufgabe des Departementssekretärs, öffentlich in Erscheinung zu treten. Dies wird von der Departementsvorsteherin und den Amtsleitungen wahrgenommen.»

Pandemie: 42 befristete Stellen wieder abgebaut Im letzten jahr hatte der von Regierungsrätin Schaffner eingeleitete Totalumbau des Departements des Innern (DDI), verbunden mit der Schaffung neuer Stellen – unter anderem ein eigener Departements-Kommunikationschef –, für Irritationen und auch einen besorgten FDP-Vorstoss im Parlament gesorgt. «Die Neuorganisation des Departements hat sich bewährt», nimmt das DDI zu einer entsprechenden Frage Stellung. Zur Frage, wie viele der im Zusammenhang mit der Pandemie neu geschaffenen Stellen inzwischen wieder abgebaut worden sind, wird ausgeführt, dass die personellen Ressourcen für die Pandemiebewältigung und das Contact-Tracing jeweils an die aktuelle Lage angepasst würden. Das Gesundheitsamt sei weiterhin für das Contact-Tracing, Testen, Impfen, Zertifikate, Veranstaltungen, Lagebeurteilung, Kommunikation, Vorbereitung von Krisenszenarien usw. zuständig. «Es wurden laufend befristete Stellen abgebaut, per Stichtag 31. Juli insgesamt 42», führt das DDI aus. Zu diesem Zeitpunkt seien noch 24 befristete Stellen aktiv. Zwei davon sind Teilzeitpensen in der Kommunikation. «Es ist geplant, auch die restlichen befristeten Stellen für die Pandemiebewältigung abzubauen, sobald die Lage es zulässt.» (ums.)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen