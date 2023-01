Hess AG geht leer aus: Postauto kauft Elektrobusse im Ausland

Nach Zusage Postauto kauft neue Elektrobusse nun doch bei einer deutschen Firma – statt bei der Bellacher Hess AG Die Solothurner Firma Hess sollte eigentlich zehn Elektrobusse für Postauto herstellen. Doch weil die Lieferung zu lange dauern würde, weicht die Post-Tochter nun zu einem deutschen Anbieter aus. Auch andere Firmen haben Probleme mit den Lieferfristen. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 26.01.2023, 05.00 Uhr

Fast 3,4 Millionen Franken Wert hatte der Auftrag, den der Bellacher Bushersteller Hess im Juni 2022 gewann. Postauto bestellte bis zu zehn Elektrobusse. Diese sollten auf dem Orts- und Skibusnetz in Flims GR zum Einsatz kommen. Doch daraus wird nichts. Mitte Dezember entzog Postauto Hess den Auftrag und vergab ihn stattdessen an die deutsche VW-Tochter MAN, wie Recherchen zeigen.

Für 1,8 Millionen Franken wird diese nun die dreitürigen mittelgrossen Busse liefern. «Hess ist nicht in der Lage, die benötigten Busse termingerecht zu liefern», schreibt Postauto als Begründung für den Lieferantenwechsel.

Postauto hat bereits Busse des Bellacher Herstellers Hess im Einsatz. JoachimKohler-HB/Wikimedia/CC 4.0

Bei den Bussen in der Ausschreibung handle es sich um Fahrzeuge mit drei Türen für den Skibusbetrieb, die in dieser Form noch nicht gebaut wurden, sagt Postauto-Sprecher Urs Bloch. Die Firma Hess habe die geforderte Lieferfrist von etwas weniger als einem Jahr nicht garantieren können. Das liege am zusätzlichen Aufwand für die Entwicklung dieser Lösung sowie an den langen Lieferfristen für Zukaufteile wie zum Beispiel Batterien. «Das hat uns bewogen, uns nach einem anderen Lieferanten umzusehen und den Auftrag neu zu vergeben.»

Hess widerspricht: Postauto bestellte zu spät

Postauto habe Verständnis für die «nicht einfache» Situation der Firma Hess. Und es sei ihr ein Anliegen, zu betonen, dass man auch weiterhin mit ihr zusammenarbeiten werde. In diesem Fall sei es aber nicht möglich, eine Verlängerung der Lieferfristen hinzunehmen. Schliesslich habe Postauto Verpflichtungen gegenüber den Kundinnen und Kunden.

Bei der Firma Hess tönt es anders. Die Zuschlagserteilung von Postauto habe auf einer variablen Menge von null bis zehn Bussen mit einer zweitürigen Basisversion und einer Option auf dreitürige Busse bestanden, sagt CEO Alex Naef. Als Postauto dann eine Bestellung für dreitürige Fahrzeuge abgerufen habe mit dem gewünschten Liefertermin in diesem Jahr, sei der Vorlauf bereits zu kurz gewesen und die Produktion bei Hess für das gesamte Jahr ausverkauft.

Alex Naef, CEO Hess AG. Hanspeter Bärtschi

«Die Nachfrage nach Hess-Bussen ist sehr hoch», sagt Naef. Die fest eingebuchten Aufträge könnten fristgerecht abgearbeitet werden. Weitere Bestellungen auf Abruf würden situativ beurteilt. Zumindest für den Busbetrieb in Flims dürfte es dazu nicht kommen: Postauto hat vor, alle zehn Busse bei MAN zu beziehen – auch wenn laut Sprecher Urs Bloch noch nicht alle Formalitäten abschliessend geregelt sind.

Auch Stadler und Alstom kämpfen

Es ist nicht der einzige Fall, in dem Postauto mit längeren Lieferfristen kämpft. «Die Auswirkungen der weltweiten Störung der Lieferketten sind immer noch spürbar», sagt Bloch. Auch andere Hersteller hätten «Herausforderungen».

Ähnliche Probleme zeigen sich bei Trams. Die Verkehrsbetriebe Zürich haben vor knapp sechs Jahren 70 Flexity-Trams bei Alstom bestellt, die bis im dritten Quartal 2024 abgeliefert sein sollen. Letztes Jahr aber musste der Hersteller einen Lieferstopp verhängen, weil Materialien wie Stahl, Elektronik oder Kabel fehlten.

Die Hess AG in Bellach. Oliver Menge

Ende Juli wurden die Lieferungen wieder aufgenommen, mittlerweile sind 37 Fahrzeuge in Zürich eingetroffen. Noch diese Woche dürfte Nummer 38 folgen. Länger warten müssen auch die Berner Verkehrsbetriebe Bernmobil. Sie haben beim Schweizer Bahnbauer Stadler 27 neue Trams bestellt.

Eigentlich sollte das erste Ende 2022 geliefert werden. Wegen coronabedingter Schliessungen des Werks in Spanien, Streiks und Folgen des Kriegs in der Ukraine verzögert sich die Lieferung aber um einige Monate, berichtete der Radiosender Energy Bern.

