Nach Umzug Eymen Dingiloglu ist das erste Baby im Neubau Bürgerspital Am Donnerstagabend, 20. Mai 2021, um 18.13 Uhr kam Eymen Dingiloglu als erstes Baby des Neubaus zur Welt. Mutter und Kind sind wohlauf. 21.05.2021, 18.10 Uhr

Eymen Dingiloglu geht es gut. zvg

Punkt 7.00 Uhr starteten die Mitarbeiterinnen der Geburtenstation am 20. Mai mit der Züglete in den Neubau. Frauen, welche gleichentags zum Gebären im Bürgerspital eintraten, wurden bereits in den neuen Räumlichkeiten willkommen geheissen.