Nach Rekordtemperaturen Wetter-Kapriolen finden ein Ende: Heute findet der Winter ins Solothurnische zurück Die Temperaturen fallen von weit über 10 Grad wieder nahe an den Nullpunkt: Damit ist das aussergewöhnliche Frühlingsintermezzo vorbei. Gegen Ende Woche schaut in der Region Solothurn gar Frau Holle vorbei. Online-Redaktion 05.01.2022, 10.09 Uhr

Auf der oberen Wanne hoch über Mümliswil. Patrick Lüthy / 2021

«Im Januar, im Januar, isch alles stiif und starr», erklärte Emil Steinberger in seinem Lied über die Monate. Dem war die ersten Tage des Januars 2022 jedoch gar nicht so: Die Temperaturen waren weit entfernt vom Gefrierpunkt. Im Gegenteil, gemäss SRF Meteo gab es zwischen Samstag und Dienstag fast täglich neue Rekordtemperaturen für den Monat Januar.

So wurden etwa am Vierwaldstättersee über 19 Grad gemessen. Auch in Basel stieg das Thermometer deutlich über 18 Grad und Fribourg verzeichnete mit 16 Grad ebenfalls einen Januarrekord. In Einsiedeln, auf knapp 900 Metern über Meer, wurden mit 15 Grad am Montag und 14,5 Grad am Dienstag die höchsten Januar-Temperaturen seit Messbeginn gemeldet.

Auch in der Region Solothurn war es in den letzen Tagen sehr mild. Am Dienstag erreichten die Temperaturen in Solothurn maximal 13,75 Grad, wobei sie seit dem Jahresende nie unter 10 Grad gefallen waren.

Nun aber ist Väterchen Frost zurück, die Temperaturen gehen rasant zurück. Die Temperaturen erreichen gemäss Meteo Schweiz heute Mittwoch im ganzen Kanton Solothurn maximal 4,5 Grad, morgen Donnerstag maximal 2,5 Grad, am Freitag noch 1,5 Grad. Dabei zeigt sich am Mittwoch und Donnerstag zeitweise die Sonne. Auf das Wochenende kündet sich dann leichter Niederschlag an.

Die Wetterprognose für Solothurn bis Montag. SRF Meteo

Und damit kehrt auch der Schnee zurück. Am Mittwochmorgen fiel die Schneefallgrenze auf bis 600 Meter. Grössere Mengen fallen in den nächsten Tagen in den Bergen. Am Freitag gibt es wohl auch im Flachland ein Schäumchen. Der Januar findet also zurück zu seiner Bestimmung: es wird wieder «alles stiif und starr».

Neuschnee-Prognose von SRF Meteo. SRF Meteo