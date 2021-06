Interview mit Brigit Wyss der Grünen nach dem Nein zum CO2-Gesetz

Nach der Ablehnung des CO 2 -Gesetzes wollen die Parteien im Kanton Solothurn nach vorne schauen. «Aus SP-Sicht braucht es jetzt ein stringentes Energiekonzept im Kanton», schreibt die SP in einer Mitteilung. Auch die Grünen Kanton Solothurn meldeten sich: «Die Ablehnung des CO 2 -Gesetzes enttäuscht uns sehr und wird auch unseren Kanton Jahre zurückwerfen in der Erreichung der Pariser Klimaziele», heisst es darin. «Wir müssen nun auch ausserhalb des CO 2 -Gesetzes die Weichen stellen für die Eindämmung der Klimakatastrophe», schreiben die Grünen weiter. Im Kanton werde man nun darauf hinarbeiten, den CO 2 -Ausstoss wirksam zu senken und den Rückschlag auf nationaler Ebene aufzuholen. Aber nicht nur die Linken sind enttäuscht, auch die CVP und die GLP hätten sich ein anderes Resultat gewünscht. Die CVP sei enttäuscht, schreibt Stefan Müller-Altermatt, Vizepräsident der Kantonalpartei. «Das Resultat ist aber zu akzeptieren und wir müssen anerkennen, dass der umfassende, grosse Wurf in der Klimapolitik wohl nicht zu haben ist». Man werde in Zukunft eine Politik der kleinen Schritte gehen müssen, auch auf kantonaler Ebene, schreibt Müller-Altermatt. Der Kanton müsse sich im Rahmen einer Neuauflage des kantonalen Energiegesetzes fit machen für die Zukunft. Armin Egger, der Kantonalpräsident der Grünliberalen, macht auf Anfrage einen Vorschlag, wie der Kanton einen Beitrag gegen den Klimawandel leisten könnte: «Auf kantonaler Ebene besteht ein grosser Nachholbedarf im gesamten Gebäudebereich. Die CO 2 -Emissionen im Gebäudebereich sind pro Kopf und Quadratmeter so hoch wie in keinem anderen Kanton», so Egger. Bei der Überarbeitung des kantonalen Energiegesetzes solle dieses Thema im Fokus stehen. Stefan Nünlist, Präsident der kantonalen FDP, betont, dass sich seine Partei in den nächsten Monaten intensiv mit dem Thema Umwelt und Energie auseinandersetzen werde. Es gelte, «Grundsätze entlang der freisinnigen Werte» auszuarbeiten. Ein Fokus müsse auf einer nachhaltigen und verlässlichen Energieproduktion liegen. (rba)