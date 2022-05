Nach Ja an Urne «Ein Schlag ins Gesicht der Thaler Bevölkerung»: Gerichtsurteil zur Umfahrung Klus sorgt bei Befürwortenden für Unverständnis Das Verwaltungsgericht stützt sich auf ein Gutachten des Heimatschutzes und der Denkmalpflege. Für Gegner der Umfahrungsstrasse ist das legitim, für das Pro-Komitee «ein Hohn». Christof Ramser Jetzt kommentieren 31.05.2022, 18.30 Uhr

Abstimmungsplakate der Komitees Pro und Contra Verkehrsanbindung Thal in der Klus vor der Abstimmung über den Verpflichtungskredit. Bruno Kissling

Gross war die Freude am 26. September 2021. Einzig mit einer Umfahrung des Städtchens Klus sei «eine nachhaltige Verkehrserschliessung der Randregion Thal möglich», sagte die Solothurner Baudirektorin Sandra Kolly nach dem Abstimmungssieg. Knapp 59 Prozent der Abstimmenden stärkten dem Regierungsrat den Rücken und sagten Ja zur Verkehrsanbindung Thal. Und Kolly unterstrich, dass die Umfahrungsstrasse die Anforderungen bezüglich Ortsbild- und Landschaftsschutz vollumfänglich erfülle.

Nun pfeift die Justiz die Regierung zurück. Das Solothurner Verwaltungsgericht kommt in seinem am Dienstag veröffentlichten Urteil zum Schluss, dass die Umfahrung zu stark in das Ortsbild der Klus eingreift. Denn das Dorf im Durchbruchstal der ersten Jurakette, wo einst die Eisenwerker der Von-Roll-Giesserei schwitzten, ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung (Isos) eingetragen.

Die Klus von oben. Bruno Kissling

Die eidgenössischen Kommissionen für Natur- und Heimatschutz und für Denkmalpflege kamen vergangenen Juli zum Schluss, dass der Strassenbau «einen schweren Eingriff in die vom Isos vorgegebenen Schutzziele darstellt». An diesem Fachbericht hegt das Verwaltungsgericht keinen Zweifel.

Gericht ist sich der «lästigen Stausituation» bewusst

Das Gericht sei sich der «lästigen Stausituation in der Klus durchaus bewusst». Dennoch: Von den Schutzzielen dürfe nur abgewichen werden, wenn gleich- oder höherwertige Interessen von ebenfalls nationaler Bedeutung entgegenstünden. Und diese gebe es beim Bau der Umfahrung nicht.

Die Verbesserungen für die Einwohnenden der Klus und von Balsthal seien zu marginal: Einerseits werde der Strassenlärm bloss verlagert, andererseits dürfte sich die Luftqualität mit neuen Technologien und Homeoffice ohnehin verbessern.

Gegen die Umfahrung Klus vor Verwaltungsgericht Beschwerde eingereicht hatten der VCS sowie drei Privatpersonen. Unter anderem ein Dorn im Auge war ihnen ein Viadukt, das das Tal in einer Höhe von sechs bis zehn Metern diagonal queren sollte.

Zu den Beschwerdeführern gehört der Verein Läbigi Klus. Präsident Fabian Müller freut sich über das Urteil:

Fabian Müller vom Verein Läbigi Klus. Hanspeter Bärtschi

«Seit dem Gutachten im Sommer 2021 waren wir zuversichtlich, dass es das Projekt auf juristischem Weg schwer haben wird.»

Dass die Abstimmung nun hinfällig sei, sei unschön. Jedoch wolle «niemand ein illegales Projekt».

Bloss: Hinfällig oder gar ungültig ist die Abstimmung laut dem Bau- und Justizdepartement (BJD) nicht. Der Entscheid an der Urne bleibt bestehen. Weil aber ein Gericht die planungsrechtlichen Grundlagen aufgehoben hat, kann die Umfahrung dennoch nicht gebaut werden.

Ob dies, bei gleichzeitig gesicherter Finanzierung, im Kanton bereits einmal der Fall war, ist im BJD nicht bekannt. Noch offen ist laut Victor von Sury, Leiter Rechtsdienst, ob der Kanton den Entscheid des Verwaltungsgerichts an das Bundesgericht weiterzieht. «Wir haben erst seit kurzem Kenntnis vom Urteil und müssen es zuerst analysieren.»

Gegner wollen nun andere Lösungen wie Tempo 30

«Extrem enttäuscht» zeigt sich Stefan Müller-Altermatt, Co-Präsident des Pro-Komitees:

Stefan Müller-Altermatt, Pro-Komitee Umfahrung. Hanspeter Bärtschi

«Die jahrelange Planungsarbeit wurde von einem miserablen Gutachten zerstört.»

Dieses wolle längst verunstaltete Gebiete schützen und erwähne Häuser, die gar nicht mehr existierten. Das sei «ein Schlag ins Gesicht» der Thaler Bevölkerung.

Dass just der Denkmalschutz verhindere, dass das Städtchen Klus aufgewertet werde, sei «blanker Hohn». Müller-Altermatt sieht die Gegner der Umfahrung in der Pflicht, Lösungen für das Stauproblem zu präsentieren.

Ja, es gebe Handlungsbedarf, sagt Fabian Müller. Er hofft auf «konstruktive Gespräche» mit den Behörden, um den Verkehr zu verflüssigen, den Lärm zu verringern und die Luft zu verbessern. Dazu gehörten ein Ausbau des ÖV und eine Kosten-Nutzen-Analyse der OeBB sowie Tempo 30 in der Klus.

