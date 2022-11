Wangner Erfolgstrainer mit Highlight vor Karrierenende

Nach Coup im Cup Wangner Erfolgstrainer steht im Cup-Viertelfinal – wiedermal: «Ich habe meinen Lebenstraum nicht gelebt» René Erlachner steht mit dem FC Rotkreuz im Viertelfinal des Schweizer Fussball-Cups. Ein Highlight in einer Karriere, die auch anders hätte verlaufen können. Christina Varveris Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Abseits des Rasens arbeitet René Erlachner zu 100 Prozent. Die Samstage stehen ganz im Zeichen des Fussballs. Stefan Kaiser

Er hat es wieder geschafft. Als Underdog einen Grossen geschlagen. Am vergangenen Dienstag kickte René Erlachners Mannschaft – der 1.-Ligist FC Rotkreuz – das Challenge-League-Team FC Schaffhausen aus dem Schweizer Fussball-Cup. Die Euphorie ist immer noch gross:

«Es ist wahnsinnig, wie viel Aufmerksamkeit wir gerade bekommen.»

Alle sprächen vom FC Rotkreuz, der jetzt im Cup-Viertelfinal steht. «Es ist mir fast etwas peinlich.» Aber in zwei Wochen sei ja wieder alles anders und vergessen, dann habe er wieder Ruhe.

«Ich will zur Ruhe kommen»

Ruhe. Die hat er nicht oft, der Unternehmer, der lange in Wangen bei Olten gelebt und in Olten sein Automobil-Geschäft hat. Gerade jetzt, in der heissen Cup-Phase sei es besonders anstrengend. «Sechs Cup-Runden haben wir bereits hinter uns, dazu die normale Meisterschaft, und alle Spieler, wie auch ich, arbeiten zu 100 Prozent.»

Während andere Unternehmer am Freitagabend Feierabend machen, geht’s bei ihm dann erst richtig los. Den ganzen Samstag ist er für den Fussball unterwegs. Voll präsent und konzentriert und mit allen Emotionen und Energien. Obwohl er Fussball liebt, er freue sich, dass nach dieser Saison Schluss ist. «Ich will zur Ruhe kommen», sagt Erlachner. Wandern würde er gerne, aber auch mal im März in die Ferien und nicht nur zwischen Weihnachten und Neujahr oder im Juni.

Noch aber diktiert der Fussball sein Leben. In der Meisterschaft will man sich vom Tabellenende fernhalten. Und dann natürlich Ende Februar gegen das Super-League-Team Servette eine gute Figur machen. Dass ihnen Servette zugelost wurde, freut den 62-Jährigen besonders.

«Mit dem Trainer Alain Geiger habe ich vor 40 Jahren mal zusammen in der Junioren-Nationalmannschaft gespielt.»

Das Racletteessen am Abend vor dem Spiel haben die beiden Trainer schon abgemacht.

Die Super League als Traum

Jetzt steht René Erlachner also ein weiteres Mal in einem Cup-Viertelfinal. Drei Mal ist ihm das in seiner Trainer-Karriere bereits geglückt. Obwohl er nie eine Profi-Mannschaft leitete und selber auch nie Profi-Trainer war. Obwohl er diese Möglichkeit hatte, habe er stets seiner Automobil-Firma den Vorzug gegeben – aus familiären Gründen. «Meine Eltern und mein Bruder sind auch Teil der Firma», sagt er, «ich wollte und konnte dort nicht einfach aussteigen.»

Aber Super-League-Trainer zu sein, das sei schon ein Traum gewesen, gibt er zu. «Das hätte bis zur Bundesliga gehen können», sinniert er, «oder man wird entlassen und steht mit nichts da».

Mit den Young Boys einst in der Nationalliga A

Seinen Lebenstraum habe er nicht gelebt, trotzdem blickt er zufrieden auf seine Karriere zurück. Als aktiver Fussballer spielte er in der damaligen Nationalliga A der Berner Young Boys und des FC Nordstern Basel. Und als Trainer schaffte er fast überall, wo er tätig war, den Aufstieg in die höhere Spielklasse.

So auch mit dem FC Wangen bei Olten. Zehn Jahre amtete er dort als Trainer und führte das Team in die damalige Nationalliga B. Und auch mit dem FC Rotkreuz stieg er von der 2. Liga Inter in die 1. Liga auf. Was nicht einfach war. Rotkreuz war erfolgsverwöhnt. «Wenn du ein Team übernimmst, das immer nur gewonnen hat, kannst du eigentlich nur verlieren», sagt er.

Er musste also liefern. Was er auch tat. Und egal wie das Spiel Ende Februar ausgehen mag, René Erlachner darf mit einem weiteren grossen Erfolg von der Fussball-Bühne abtreten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen