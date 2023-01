Die beiden Solothurner verstehen sich musikalisch blind

Musikalisches Duo Sie waren frühbegabt ‒ und noch immer führt die Musik diese beiden Solothurner einmal pro Jahr zusammen Marlis Walter und Yves Sandoz treten seit zwanzig Jahren gemeinsam auf. Die Pianistin und der Cellist verstehen sich musikalisch blind. Nun treten sie gemeinsam in Solothurn auf. Silvia Rietz Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Marlis Walter und Yves Sandoz, hier bei der Probe in der reformierten Kirche Luterbach, können sich blind aufeinander verlassen. Bruno Kissling

Aufgewachsen in Bellach und Lohn-Ammannsegg, leben Marlis Walter und Yves Sandoz heute im Oberaargau und in Deutschland. Einmal jährlich treffen sich die Pianistin und der Cellist, um in der Region Solothurn gemeinsam aufzutreten – und dies seit zwanzig Jahren. Am kommenden Montag werden die Musiker im Konzertsaal Solothurn zusammen konzertieren.

Die Konstanz der gemeinsamen Konzerte wurde, trotz unterschiedlichem Werdegang, nie unterbrochen. «Im Gegenteil, wir freuen uns aufeinander und kennen keine Ermüdungserscheinungen», lacht die Pianistin. «Musikalisch verstehen wir uns blind. Jeder weiss, was der andere will, vertraut darauf, dass es klappt», schiebt der Cellist nach. Eine musikalische Freundschaft, die auch privat harmoniert. «Marlis war meine Trauzeugin», schmunzelt Yves Sandoz.

Auch nach Jahren noch Nervenflattern

Wie sie sich zum Duo fanden, lässt sich nicht mehr genau eruieren. Doch erinnern sich beide an den ersten Auftritt im ökumenischen Kirchenzentrum Langendorf, dem viele in der Region folgten.

Highlights sind jeweils die Konzerte im Konzertsaal Solothurn, in dem beide schon als Frühbegabte spielten. «Vor einem Konzert von Adalbert Roetschi durfte ich als Siebenjährige im Konzertsaal vorab ein paar Menuette spielen. Damals fühlte ich zum ersten Mal Lampenfieber, welches sich in einem ‹nervösen Bauch› äusserte», erzählt Marlis Walter und betont, trotz Routine und Erfahrung das Nervenflattern nie ganz verloren zu haben.

Für Yves Sandoz gehört der Konzertsaal zum Heimkommen dazu. Hier spielte er in verschiedenen Besetzungen, regelmässig auch mit dem Amaryllis Quartett. Eine gewisse Nervosität vor dem Auftritt kennt auch er. «Manchmal ist man angespannt, jedes Konzert entwickelt eine eigene Dynamik. Der Gedanke, was geschieht, wenn ich plötzlich die Konzentration verliere, kann schon auftauchen. In solchen Momenten ist das Aufeinander-eingespielt-Sein, das Vertrauen in die Partnerin, besonders wichtig.»

Als der Bogen davonflog und die Tasten klemmten

Spontan tauchen Bilder eines Trioabends in der Klosterkirche Dornach auf. Zum Proben vor Ort blieb nicht viel Zeit, da kurz vor dem Konzert noch notfallmässig das Klavier gestimmt werden musste. Es reichte, dass Yves überprüfen konnte, wie die Balance zwischen Klavier und Streichinstrumenten im Sakralraum klingt. Beim Konzert passierte dann genau bei dieser Phrase, dass der Cellobogen wegflog. Die anderen beiden spielten ruhig weiter und Yves war schnell wieder präsent.

Da handelt man automatisch, funktioniert perfekt. Momente, die weniger vertraute Formationen ins Schwitzen bringen können. In einem Nobelhotel in Lübeck erwartete das Duo ein ramponiertes Klavier und Marlis merkte erst beim Spielen vor Publikum, dass drei Tasten nach dem Anschlagen nicht mehr hoch kamen. Gemeinsam meisterten sie auch diese Herausforderung.

Sie sind international auf Achse

Sie verlassen sich aufeinander. Seit dem ersten Duokonzert hat sich daran nichts geändert – einzig der äussere Rahmen. Marlis Walter fand mit ihrem Partner in Thunstetten Bauland, Yves Sandoz zog wegen der Liebe und der Karriere nach Köln. Marlis Walter unterrichtet in der Region, tritt vereinzelt als Solistin und häufig als Kammermusikerin auf. Spielt sie mit der in Italien lebenden Geigerin Anaïs Chen, erklingen die klassischen Werke auf dem Hammerflügel, dem sich die bald 47-Jährige seit über zehn Jahren widmet.

Yves Sandoz hingegen ist ständig auf Achse. Mit dem 1701 gebauten Grancino-Cello und mit dem reputierten Amaryllis Quartett ist der 42-jährige international unterwegs. Seine Frau Lena ist als Violinistin mit dabei – und die beiden kleinen Söhne. «Wir fahren meistens mit dem Zug», ergänzt er. Bahnreisen findet er entspannter, da sich die Kinder beschäftigen können.

Nun ist er mit der Familie in die Heimat gekommen und freut sich, mit der langjährigen Duopartnerin Beethoven, Fauré und Saint-Saëns zu interpretieren. Komponisten, die wunderbare Werke für die Besetzung Cello und Klavier geschrieben haben. Musik, die beide lieben.

Konzert: Montag, 9. Januar, 19.30 Uhr, Marlis Walter und Yves Sandoz, Kleiner Konzertsaal Solothurn.

