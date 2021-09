Musik Trio The Next Movement: «Wir wollen den Funk frisch und neu ins 2021 bringen» Die Band The Next Movement hat ihr gleichnamiges Album herausgebracht. Ihre vierte Studioproduktion ist voller Groove, Neosoul und Neofunk. Das Trio aus Solothurn und Bern hat viel mehr gemeinsame Zeit im Studio verbracht – das Resultat sei ein ganz neuer Spirit. Anja Neuenschwander 17.09.2021, 05.00 Uhr

Das Funk-Trio The Next Movement (v.l.) : Sam Siegenthaler, J.J. Flück und Pascal «P» Käser. zvg

«Es ist immer ein Highlight, wenn man ein Album im Kasten hat», sagt Leadsänger und Schlagzeuger J.J. Flück von The Next Movement. Er schätze aber auch den kreativen Prozess und die vielen Freiheiten, die man bei einer Albumproduktion habe:

«Das Album ist ein Gesamtwerk, nicht bloss eine Kollektion von Songs.»

Im letzten Jahr hat die Band, bestehend aus Bassist Pascal «P» Käser aus Bolligen, Gitarrist Sam Siegenthaler aus Bern und Sänger und Schlagzeuger Flück aus Halten, jeden Monat eine neue Single veröffentlicht. Diese sind nun alle auf der neuen LP «The Next Movement» zu finden. Die Songs mit mitreissenden Beats werden von kurzen, nach den Jahreszeiten benannten Interludes zusammengeflochten.

Darunter befindet sich auch das erste veröffentlichte Cover der Band: «‹Come Together› von den Beatles haben wir schon oft in verschiedenen Arrangements und Versionen zusammen gespielt. Dazu verehren wir natürlich die Beatles – wie jeder Komponist. Also musste unsere bandeigene Interpretation mit aufs Album», erklärt Flück.

Durch eine Autowaschanlage

Normalerweise spiele die Band mehrheitlich eigene Kompositionen, zu denen jeweils Musikvideos auf ihrem Youtubekanal zu finden sind. Den Song «See No Limits» performt das Trio, währenddem ihr Funky-Tourbus durch eine Autowaschanlage geschleust wird.

Quelle: Youtube

Während des Lockdowns seien die drei Bandmitglieder jeweils zuhause geblieben. Sie hätten ihre Musik dann selbst aufgenommen und einander die Files zugesendet. Sobald man sich wieder treffen konnte, ging es ab ins Studio. «Dieses Album ist mehr gemeinsam als Trio entstanden. Das gibt ihm einen ganz anderen Spirit», so Flück. Normalerweise hätten die drei Bandmitglieder immer viel um die Ohren mit eigenen Projekten.

«Nun hatten wir viel mehr Zeit zusammen im Studio.»

Der neue Sound geht zurück zu den Wurzeln des Funks der 70er, ohne aber den modernen Touch zu verlieren. «Wir wollen den Funk frisch und neu ins 2021 bringen», erklärt Flück. Vor neuen Methoden und verschiedenen Techniken und Effekten scheuen sie dabei nicht zurück.

Auf dem Album mischen sich die rhythmischen Gitarrenklänge und die typischen Basslinien mit Synthesizern und Samples. Ihren Zweck erfüllen die Neofunkrhythmen auf jeden Fall: Die energiegeladenen Tracks lassen einen schwer stillsitzen.

Weitere Songs auf Lager

Das Album hätte eigentlich schon im März erscheinen sollen. Da waren eine Tour oder Liveauftritte aber undenkbar. «The Next Movement ist eine Liveband. Das Zusammenspielen auf der Bühne ist für uns das Wichtigste.» Deshalb freuen sich die Bandmitglieder nun auf die kommenden Auftritte.

Am 23. September findet die Plattentaufe in der Mühle Hunziken statt – «ein Highlight», versichert Flück. Er freue sich auch sehr auf die Tour im Dezember, dann gehe es erstmals wieder über die Grenze nach Deutschland und Österreich. In Zukunft kann man weitere Produktionen des Funk-Trios erwarten: «Wir haben noch einige unfertige Songs auf Lager», verrät Flück.

Hinweis: Den neuen Groove von The Next Movement kann man am 15. Oktober im Kofmehl Solothurn live erleben. Mehr Informationen und Tourdaten finden Sie unter: www.thenextmovement.ch