Der Solothurner Robert Kolinsky leitet die Martinů Festtage

Musik Martinů Festtage: Der Solothurner Robert Kolinsky bringt Weltklasse nach Basel Er ist in Solothurn geboren, hat in Basel und Prag studiert und lebt nun in Berlin: Robert Kolinsky leitet seit 1995 die Martinů Festtage in Basel. Silvia Rietz Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Robert Kolinsky während den Aufnahmen der Violinwerke von Kabeláč. Zvg

Robert Kolinsky eröffnete die diesjährigen Martinů-Festtage mit dem «Mene tekel» und brachte damit nicht nur Martinus vergessenen Zeitgenossen Miloslav Kabeláč ins Rampenlicht, sondern erinnerte an den Einmarsch der Russen in die Tschechoslowakei 1968 und an den aktuellen Krieg in der Ukraine.

Am Sonntag endet das 26. Martinů-Festival in Basel mit Steven Isserlis, Cello, und Connie Shih, Klavier, mit Werken von Bohuslav Martinů, Vítězslava Kaprálová und erneut von Miloslav Kabeláč. Intendant Robert Kolinsky zitiert dazu einen Martinů-Appell: «Künstler sind Bürger und politisch. Ihre Aufgabe ist es, die ‹Flamme der Hoffnung› hochzuhalten. Die Musik soll die Kraft der Worte übersteigen, den Zorn besänftigen und zu Herzen gehen.»

Keine leeren Worte, sondern Teil seiner eigenen Familiengeschichte. Kolinskys Eltern flüchteten 1968 aus Prag in die Schweiz, Robert wurde 1970 in Solothurn geboren und eingebürgert. Als Schüler besuchte er gemeinsam mit Bettina Sartorius den Geigenunterricht von Matthias Steiner. Als für ein Konzert der Violinistin der Pianist fehlte, meinte Steiner: «Robert, Du spielst ja nicht nur Geige, sondern auch sehr gut Klavier, Du begleitest Bettina.»

An Akademien in Basel und Prag studiert

Nach seinen Studien an den Musik-Akademien von Basel und Prag brachte ihn seine pianistische Virtuosität mit bedeutenden Künstlern zusammen und er baute ab 1995 das Martinů-Festival zu einem renommierten Anlass auf. Von Beginn weg setzte Kolinsky auf dramaturgisch gestaltete Programme, welche die Konzerte zu Ereignissen formten.

Waren bis zu ihrem Tode der ehemalige Staatspräsident Václav Havel und die tschechischstämmige US-Aussenministerin Madeleine K. Albright wie auch der verstorbene Dirigent Mariss Jansons im Patronatskomitee, so vereinigt es heuer neben Bundesrat Alain Berset den designierten Musikdirektor des Royal Opera Houses London, Jakub Hrůša, und Zuzana Čaputová, amtierende Präsidentin der Slowakei.

Keine Berührungsängste mit der Prominenz

Berührungsängste mit berühmten Personen der Zeitgeschichte kannte und kennt Robert Kolinsky nicht. So stand dem damals 25-Jährigen nach der Gründung des Festivals in Frenkendorf der legendäre Geiger Josef Suk bei.

Mit dem Solothurner Bernhard Oetterli gründete er als Trägerverein die Schweizerische Martinů-Gesellschaft, und sehr bald entpuppte sich der junge Pianist aus Solothurn an den Martinů-Festtagen als Realisator mit Gespür für besondere Projekte, welche für Aufmerksamkeit sorgten.

Kolinsky dislozierte das Festival nach Basel, gewann einen hochstehenden Gönnerkreis und brachte mit Vladimir Ashkenazy, Hélène Grimaud, Gidon Kremer oder dem London Symphony Orchestra Weltklasse an den Rhein. Trotz internationalem Renommee des mittlerweile mit seiner Familie in Berlin wohnhaften Musikers, riss die Verbindung zur Geburtsstadt dank Auftritten im Museum Blumenstein und im Konzertsaal nie ganz ab.

2016 zeigte der Allrounder an den Solothurner Filmtagen den viel beachteten Dokumentarfilm «To Make a Comedy Is No Fun – Jiří Menzel» und brachte Oscarpreisträger Jiří Menzel in die Ambassadorenstadt. Für die cineastische Würdigung traf er Regiegrössen wie Marc Foster, Ken Loach, Miloš Forman und Roman Polanski.

So bedächtig sich der persönlich bescheidene Solothurner in der Glamourwelt von Politik und Showbusiness bewegt, so mitreissend verkauft er seine Ideen. Oft wurden Kolinskys Vorhaben als undurchführbar bewertet, doch der begnadete Motivator findet immer Mittel und Wege, um Fantasien Realität werden zu lassen.

So schaffte er es, dass das Schlusskonzert 2019 in der grossen, 150-jährigen Synagoge in Basel erklingen konnte, in der bis dahin noch nie ein öffentliches Konzert stattfinden durfte.

Hinweis 6. November, 18 Uhr, Schlusskonzert, Stadtcasino Basel.

