Mundartautor Ernst Burren: «Ohne Mundart wäre kein mehrfach prämierter Autor aus mir geworden» Der Solothurner Ernst Burren schreibt oft über das Ländliche. Kein Wunder: Er ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und beobachtete früh in der Beiz andere Leute. Im Gespräch spricht er über seine Inspirationsquellen und seinen Versuch, auf Hochdeutsch zu schreiben. 28.11.2022

Ernst Burren im Gespräch im Café Viktor in Solothurn. Carole Lauener

Als einziger Sohn von fünf Kindern war Burren prädestiniert, den väterlichen Bauernhof zu übernehmen. Aber dass er nicht in die Fussstapfen seines Vaters treten würde, war Ernst Burren immer klar. «Mein Onkel – ein Sekundarlehrer – schickte uns von seinen Reisen Ansichtskarten, der Vater aber hat nie Karten verschickt.» Was das bedeutete, hat Burren bereits als Kind verstanden und sein Entschluss war unverrückbar. Aller Überzeugungskunst des Vaters zum Trotz.

«Als ich in der vierten, fünften Klasse war, wollte mir mein Vater zeigen, wie man melkt, die verschiedenen Techniken: Aber das war nichts für mich. Ich war einfach nicht gern im Stall.» Stattdessen sagte er seinem Vater: «Ich werde Lehrer.»

«i de letschte hundert johr / hets i dr schwiz nie / so weni chüe gha wie jetzt // (…) jetz mäude d medie / d usscheidige vo de chüe schadi dr natur // d böde und d wäuder versuufi i dr bschütti / üsi böde chönne so vüu bschütti gar nid ufnäh»*

Bei der Feldarbeit hingegen hat Burren gern mitgeholfen. «Eines unserer Felder war gross, 22 Jucharten am Stück. Wenn wir die Kartoffeln ausgruben, halfen auch Nachbarn mit und zwei Italiener, die wir angestellt hatten», erzählt Burren. Seine Tante habe dann jeweils in einem Korb ein Zvieri aufs Feld gebracht. «Brot, Speck, Käse.»

Und während er erzählt, entstehen vor dem inneren Auge der Zuhörerin Bilder eines ländlichen Oberdorfs der 50er-Jahre. Und er präzisiert, dass er das Zusammensein, die Gespräche während der Arbeit auf dem Feld geschätzt habe.

Zum Betrieb gehörten zwölf Kühe – Milchkühe –, zehn Guschti, Schweine, Kälber. «Wir hatten eigentlich alles», schliesst Burren die Aufzählung ab. Ein Höhepunkt sei für ihn als Kind gewesen, als er einmal einem Hirten, der jedes Jahr mit zwei- bis dreihundert Schafen vorbeizog, ein Schaf abkaufen durfte, «der Vater hat dafür 100 Franken bezahlt». Später, als er in die Bezirksschule ging, habe sein Vater ihm endlich gesagt: «Du hast recht, ich würde auch nicht mehr Bauer werden.»

Präziser Beobachter

Wichtig in der Retrospektive auch die Stunden, die er im «Sternen» verbracht habe, in der Wirtschaft, die zum Bauernhof seiner Eltern gehörte. Er habe sich jeweils an den hintersten Tisch gesetzt und beobachtet. Die Gäste, die Tante, die den «Sternen» führte. Und vor allem hat er gelauscht.

«Irgendwann begann ich, Listen zu schreiben mit Mundartwörtern.»

Dass er schreiben wollte, wusste er in der sechsten Klasse.

1970, Burren war 26 Jahre alt, erschien im Zytglogge Verlag sein erstes Buch «derfür und derwider». Seither hat Burren beständig weiter geschrieben. Über 30 Bücher sind seither erschienen. Seine Kindheit als Bauernjunge ist ihm zu einem Fundus geworden, aus dem Burren bis heute schöpft. Auch seine Leserschaft – mehrheitlich ältere Frauen, wie er selbst sagt – findet sich vermutlich darin wieder. Der bäuerliche familiäre Hintergrund war ja bisher doch auch verbreitet.

«wenn mir hei gwüsst / dass e sou amene samschtig gmetzget wird / si mir i d hoschtet hingere gschprunge / dass mir dä schuss wo se tödet het / nit hei müesse ghöre»

Burrens Texte zeugen von Burrens präziser Beobachtung, seiner grossen Erzählgabe. Sie beschreiben Alltägliches, Menschliches, Allgemeingültiges. Reden von Einsamkeit, von Ernüchterung, von Tod. Dennoch wirken sie verankert, ja verwurzelt. Ob das am Solothurner Dialekt liegt?

Einige Texte sind auf Französisch erschienen, andere auf Italienisch, vereinzelt auch auf Englisch. Doch die Übersetzungen funktionieren laut Burren tendenziell eher nicht. Auch auf Hochdeutsch nicht. Burrens Texte setzen bei der Leserschaft vielleicht die deutschsprachige Schweiz als Heimat voraus, als Herkunft. Oder wenigstens als Lebensraum.

«Ich habe doch schon alles gesagt»

Einmal habe er versucht, einen Roman auf Hochdeutsch zu schreiben.

«Nach 40 Seiten sagte der Verleger, ich soll weiterschreiben, er wolle das Buch bringen. Nach 120 Seiten meinte er, das werde doch nichts, das könne er nicht verlegen.»

Seither schreibt Burren konsequent in seiner Mundart. «Wieso soll ich anders schreiben?» Ohne Mundart wäre aus ihm kein Autor geworden, sagt er. Jedenfalls kein mehrfach prämierter Autor. 2017 wurde Burren mit dem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnet.

In seiner 39-jährigen Tätigkeit als Primarlehrer, von denen er 32 Jahre lang in Bettlach die 3. bis 4. Klasse unterrichtete, sei es vereinzelt vorgekommen, dass eine Schülerin oder ein Schüler einen Aufsatz auf Schweizerdeutsch geschrieben habe. «Den habe ich behandelt wie alle anderen auch.»

Dass er selbst in Schulhefte schreibt und erst dann in den Laptop, erstaunt nur, wer Schulheften limitierende Qualitäten anheftet. In Burrens Welt ist diese Konnotation nicht gegeben. Burren muss die Schule, den Unterricht, gemocht haben.

«aus pangsionierte lehrer / plogt mit mängisch dr gedanke / dass i i dene vierzg johr schueudienscht / äuä mängs ching ha verletzt / wüu is zu unrächt ha kritisiert oder / sogar vor disne schüeuer ha blossgschtöut»

Dennoch hat er parallel zum Unterrichten nie schreiben können. «Insgesamt habe ich etwa vier Jahre Auszeit genommen, um zu schreiben.» Zwischen den Publikationen gab es auch Pausen, manchmal sogar zwei, drei Jahre, in denen Burren nicht geschrieben hat. Aktuell steckt er in einer, sein neustes Buch ist im Oktober erschienen.

«Damit ich Schreiben kann, muss ich Freude daran empfinden. Inzwischen denke ich manchmal, ich habe doch schon lange alles gesagt, was ich sagen wollte.»

Und auch wenn er gerade nicht schreibt, gibt ihm das Schreiben Halt.

Präzision und Empathie

Halt muss ihm auch das Zusammenleben mit seiner Mutter gegeben haben. 35 Jahre hat er mit ihr gewohnt. 2015, fast 102-jährig, ist sie gestorben. Burren ist familiär gut eingebettet, pflegt den Kontakt zu einer Nichte und ihrer Familie. Er stand in regelmässigem Kontakt zu Gerhard Meier und zu anderen Berufskollegen. Und doch sucht er den literarischen Trubel nicht. Eine Lesung, ja, die gehört mal dazu.

Ständig Lesungen aber wären nichts für ihn. Er muss regenerieren können, Zeit haben, die Erfahrungen zu verarbeiten. Burren geht im Sommer fast täglich schwimmen. Dort trifft er Freundinnen und Freunde, schätzt die Regelmässigkeit der Kontakte, die ihn nicht selten zu Texten inspirieren. Die Aktualität natürlich tut ihres dazu.

«s pia tuet mir leid / sit über vierzg johr singt äs im frouechor / und jetze het ihm d presidäntin gseit / du bisch no die einzigi / wo nit gimpft isch gäge corona / wenn die impfig nit wottsch lo mache / müesse mir di us em verein usschliesse // s pia het vor dere impfig grossi angscht / wüu si fründin nach dr zwöite impfig / gürturose het übercho und lang dra het glitte»

Auf die Frage, wie er als Schreibender zum Lesen stehe, nennt Burren an erster Stelle seine intensive Tschechow-Lektüre, die er eine Zeit lang betrieben hat. «Das war schon fast wie eine Religion für mich. Ich konnte fast nicht glauben, dass man so gut schreiben kann.» Im Moment hat er Kim de l’Horizons «Blutbuch» in Griffnähe und ist fasziniert von der Schreibe, von der Dichte und sprachlichen Präzision in diesem Erstlingswerk.

Burrens Texte sind Zeugnisse seiner präzisen Beobachtung, seiner Erzählgabe. Auch einer unvoreingenommenen Empathie den Menschen gegenüber. Mit «Nume no vor em Färnseh. Mundartgeschichten» sind nun über 70 Kurzerzählungen in Gedichtform erschienen, mit einem Cover von Stephan Bundi: Altmodische, grün karierte Herrenpantoffeln, wie es sie bald wohl nicht mehr zu kaufen geben wird.

Burren ist kürzlich, am 20. November, 78 Jahre alt geworden.

*Alle Zitate aus: Ernst Burren, «Nume no vor em Färnseh. Mundartgeschichten», Cosmos Verlag, 2022

