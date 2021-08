Mountainbike Auf Streckenbesichtigung am Weissenstein mit den Behörden: «Das Ahornbuchenwäldchen muss geschützt werden!» Seit kurzem ist die Baubewilligung für die Mountainbikestrecke am Weissenstein rechtskräftig. Mitte Oktober soll der Bau starten. Vorher muss Martin Huber noch ein Konzept zur Umweltbaubegleitung verfassen. Dazu brauchte er Streckenbauer, Auftraggeber und Behörden alle an einem Tag am Solothurner Hausberg. Eine Reportage. Sébastian Lavoyer 31.08.2021, 05.00 Uhr

Martin Huber (vorne) leitete die Streckenbesichtigung. Er wird ein Konzept zur Umweltschutzbegleitung verfassen, wie es vom Regierungsrat verlangt ist. Und den Trailbauern immer wieder über die Schultern schauen. Hansjörg Sahli / Solothurner Zeitung

Ramon Hunziker zuckt zusammen, als die Gondel nur wenige Zentimeter über seinem Kopf Richtung Tal davon schwebt. «Das war knapp», sagt er zu Konrad Stuber, Geschäftsführer der Seilbahnen Weissenstein AG. Eben erst sind sie mit den anderen Reisenden auf dem Solothurner Hausberg angekommen. Ein Wandergruppe, könnten Aussenstehende denken. Allerdings eine, die sich auf ihrem Weg ins Tal kaum je auf Wanderwegen bewegt, denn sie ist hier oben, wegen der Bikestrecke, mit deren Bau noch dieses Jahr begonnen werden soll. Geht alles nach Plan, beginnen Hunziker und seine Leute dann hier oben, direkt bei der Bergstation mit ihrer Arbeit.

Die Wandergruppe um Martin Huber (blaue Jacke, eher links) bei der Streckenbesichtigung. Bald sollen die Biker den Söigrabe runterfahren können. Hansjörg Sahli

Rund zehn Leute sind heute bei der Streckenbegehung dabei, Vertreter unterschiedlicher Ämter, der Auftraggeber (die Seilbahnen Weissenstein AG), der Trailbauer und Martin Huber, heute so etwas wie der Reiseführer. Er wird das Konzept zur Umweltbaubegleitung verfassen, dass die Regierung gefordert hat. Er wird darin festhalten, was alles gemacht wird, um diesen Eingriff in die Natur so gering wie möglich zu gestalten. Im Bereich Boden- und Naturschutz zum Beispiel. Eigentlich sind die hier Anwesenden so etwas wie die Anwälte der Natur, spezialisiert auf seltene Pflanzenarten, Wald oder Gewässer.

«Reiseführer» Martin Huber. Hansjörg Sahli / Solothurner Zeitung

Unerfahrene Behörden treffen auf routinierten Streckenbauer

Am gleichen Tag wie die Streckenbegehung stattfindet, wurde zudem die Nutzungsplanung am Weissenstein publiziert. Damit wurde die Baubewilligung für die Mountainbikestrecke rechtskräftig. Gebaut wird also mit Sicherheit, jetzt geht es vor allem darum wie das passiert und worauf Hunziker und seine Streckenbauer aufpassen müssen. Es ist nicht so, dass sie neu wären im Business. Zusammen mit seinem Bruder hat Hunziker Flying Metal vor bald zehn Jahren gegründet, das Unternehmen aus Thun ist auf den Bau von Bikeparks, Flowtrails und Pumptrucks spezialisiert, hat schon in fünf anderen Kantonen gebaut und ist sich den Umgang mit Behörden gewohnt.

Das kleine Ahornbuchenwäldchen das direkt neben der Bergstation der Gondelbahn steht, ist schutzwürdig. Dem muss beim Bau Rechnung getragen werden. Hansjörg Sahli

Wenn hier oben etwa Revierförster Alain Imoberdorf unter den ein- und ausfahrenden Gondeln darauf hinweist, dass direkt neben der Bergstation ein seltenes Ahornbuchenwäldchen stehe, das geschützt werden müsse, dann entgegnet Hunziker routiniert:

«Wir bauen dann wohl entlang des Wäldchens eine Bretterwand, um die Bäume vor Steinschlag zu schützen.»

Oder wenn der auf Wassergefahren spezialisierte Stefan Freiburghaus wissen will, wie denn das Wasser abfliessen respektive Erosion verhindert werde. «Das gibt einen Flowtrail, keinen Downhill. Da arbeiten wir mit Wellen, auch um Tempo rauszunehmen und zugleich wird so auch das Wasser aus der Strecke selbst rausfliessen ohne grosse Erosion», entgegnet Hunziker.

Trailbauer Ramon Hunziker zeigt, wo dereinst die Strecke durchführen könnte. Er und sein Team haben schon in fünf anderen Kantonen Mountainbikestrecken gebaut. Hansjörg Sahli

So routiniert er auf alle Bedenken eingeht, sind die Behörden im Kanton Solothurn nicht. Sie böten solche Begehungen vor dem Baubeginn regelmässig an, Gebrauch vom Angebot machte bisher noch kaum jemand. Solothurn schon, so Hunziker. «Es ist doch normal, dass die Leute anfangs kritisch sind. Wenn sie dann sehen, dass wir auf die Natur achten und es uns ein grosses Anliegen ist, möglichst wenig Schaden zu verursachen, dann geht es schneller», sagt er.

Mit solchen Pfosten wurde der Korridor, in dem die Mountainbikestrecke gebaut werden kann grob ausgesteckt. Manche Pfosten sieht man kaum mehr. Hansjörg Sahli

Die Gruppe, die mit Martin Huber entlang der schon vor zwei Jahren ausgesteckten Bikestrecke (siehe Foto mit Pfosten) Richtung Tal geht, ist nicht nur grösser als anderswo, sie braucht auch ziemlich lange. Treffpunkt war um 13.30 Uhr bei der Talstation, bis sie wieder dort ankommt, verstreichen vier Stunden. Es gab viel Diskussionsbedarf. Zum Beispiel im Söigrabe, wo die Strecke entlang dem meist trockenen Bachbett den Hang hintermäandern wird. Die Böden haben hier einen relativ hohen Tonanteil. «Wenn sie hier mit den Baggern reingehen, dürfen die Böden nicht feucht sein», warnt Huber.

Der Bach im Söigraben führt zwar meist kein Wasser, aber wenn es viel regnet, kann da trotzdem ordentlich Material runterkommen. Deshalb sollen keine Brücken gebaut werden für die Bachquerungen, sondern Furte. Hansjörg Sahli

Keine Brücken lautet das Credo für die zahlreichen Bachquerungen

Aber grosse Sorgen macht sich der Biologen in Diensten des Solothurner Ingenieurbüros BSB + Partner nicht. Zum einen weil Flying Metal lediglich mit Kleinbaggern, normalerweise ein 1,5-Tönner und ein 3,5-Tönner, arbeitet. Zum anderen aber auch, weil er auf die Kompetenz der Streckenbauer vertraut. Ich werde häufig auf der Baustelle sein, aber eher beratend, nicht überwachsend. Flying Metal ist sehr erfahren», sagt er. Und zudem sehr kooperativ. Kommen im Söigraben seitens der Förster Bedenken auf, dass es doch noch Biker geben könnte, die auf dem schmalen Fussweg den Hang herunterbrettern könnten, dann bietet Hunziker an, dass man kleine Bäume, die man heraussagen muss, gezielt so stapeln könne, dass man die direktsten Abzweigmöglichkeiten verbarrikadiert.

Vor allem im unteren Streckenbereich, im Fikigraben zum Beispiel, kommt es dann zu mehreren Bachquerungen. «Wir haben uns entschieden, nicht mit Brücken, sondern mit Furten zu arbeiten», sagt Huber. Das minimiert die Unterhaltsarbeiten. Die Bäche sind zwar meist trocken, aber wenn Wasser kommt, dann meist auch viel Material, was in Kombination mit Brücken schnell zu Verstopfungen führen würde. Das will man verhindern, genauso wie weitere Verzögerungen beim Bau. Es hat genug lange gedauert, bis endlich die Baubewilligung da war (mehr als sechs Jahre und damit länger als für den Bau der Seilbahn). Spätestens nächsten Sommer wird man die Strecke dann nicht mehr abgehen, sondern abfahren können.