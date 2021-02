Kanton Solothurn Auto schlägt Velo: Wie Pendelnde unterwegs sind – und was für Auswirkungen die Pandemie darauf hat 2020 waren so viele Autos wie noch nie registriert im Kanton Solothurn. Mit dem Auto pendeln Solothurnerinnen und Solothurner am liebsten. Auch im Kanton hat sich die Coronakrise auf die Mobilität ausgewirkt – wenn auch nicht ganz so, wie erwartet. Noëlle Karpf 20.02.2021, 05.00 Uhr

Mit dem Auto pendeln Solothurnerinnen und Solothurner am häufigsten. 2020 waren zudem so viele Autos eingelöst wie noch nie. Gaetan Bally

Es gibt nicht nur Statistiken darüber, wohin Solothurner Pendelnde arbeiten gehen – und von wo Arbeitskräfte anderer Kantone, die im Solothurnischen arbeiten, kommen. Es gibt auch Zahlen, die verraten, womit Solothurner Pendelnde am liebsten unterwegs sind.

Wie die Kuchengrafik zeigt, schlägt der «motorisierte Individualverkehr» die beiden Bereiche «Langsamverkehr» und «öffentlicher Verkehr» bei weitem. Deutlich mehr Solothurnerinnen und Solothurner nutzen also das Auto als Zug, Bus oder Velo. Das ist der Pendelstatistik 2019 des Bundesamts für Statistik zu entnehmen, die Anfang dieses Jahres veröffentlicht worden ist.

Eine weitere Auswertung zeigt das Ganze noch detaillierter auf:

Wenig überraschend steht das Auto hier an erster Stelle. Das war auch in den Vorjahren schon so. Zudem zeigt ein Blick auf die Motorfahrzeugstatistik des Kantons Solothurn: 2020 gab es so viele angemeldete Fahrzeuge wie noch nie. Insgesamt sind es 227'225 – das sind rund 4'000 mehr als noch im Jahr davor. 178'145 Autos sind registriert – das sind knapp 3'000 mehr als im Jahr davor. Aber auch mehr Anhänger, mehr landwirtschaftliche Fahrzeuge und mehr Motorräder sind registriert.

Die meisten Autos gibt's einmal mehr in der «Autostadt Grenchen» – 10'409; die meisten Traktoren in Mümliswil-Ramiswil – genau 300.

Eine Erklärung dafür, warum Pendelnde eher auf Auto setzen, liegt bei der Gesamtreisezeit: «Beim motorisierten Individualverkehr ergibt sich die Reisezeit von zu Hause bis zum Arbeitsplatz praktisch nur durch die reine Fahrzeit mit dem Auto» erklärt Stefan Gantenbein, stellvertretender Kantonsingenieur. Beim öffentlichen Verkehr gehörten dazu meist eine Abfolge mehrerer Wegetappen – Fusswege zu einer Haltestelle, Fahrtwege mit verschiedenen Verkehrsmitteln.

Insbesondere auf dem ländlichen Raum und über weitere Strecken könne der öffentliche Verkehr dem Auto gegenüber deshalb praktisch nie konkurrenzfähig sein, so Gantenbein. Zudem: «Da das Parkplatzangebot vielerorts im Kanton Solothurn als hoch beurteilt werden kann und die Verlustzeiten durch Stausituationen auf den Strassen nicht übermässig ausfallen, geniesst das Auto im Kanton Solothurn einen hohen Stellenwert.»

Gependelt wird meist weniger als eine halbe Stunde

Zurück zur Pendelstatistik des BFS. Diese zeigt nicht nur auf, wie gependelt wird. Zu erfahren ist zwischen den Zahlen etwa auch, dass die Altersgruppe der 45- bis 64-Jährigen am häufigsten pendelt, dass 20'977 Menschen aus dem Kanton der Ausbildung wegen pendeln, die Mehrheit der Pendelnden nur bis zu einer halben Stunde lang im Zug oder Auto sitzt – knapp 9'000 Menschen aber auch einen Arbeitsweg von über einer Stunde auf sich nehmen.

Coronakrise wirkt sich auf Pendelverhalten aus

Was Statistiken auch aufzeigen: Es gibt immer mehr Pendelnde. Auch hier wirkt sich die Coronakrise aber aus – wenn auch nicht so, wie man das vielleicht erwartet hätte.

Während des ersten Lockdowns waren teils 40 Prozent weniger Verkehr auf den Strassen im Kanton Solothurn festgestellt worden. Gleichzeitig stellte man an Knotenpunkten wie Härkingen eine weniger grosse Abnahme fest. «Der Wirtschaftsverkehr war weiterhin vorhanden - auch grade, weil der Onlinehandel so geboomt hat», so der stellvertretende Kantonsingenieur. Gleichzeitig vermutet man auch Verkehrszunahmen – etwa weil Pendelnde, die nicht im Home Office arbeiten, vom öffentlichen Verkehr eher auf das Auto umgestiegen sind.

Zur veränderten Mobilität während der Krise hat Google «Mobility Reports» herausgegeben – mit Hilfe von Daten von Google-Nutzenden, welche die Standortfunktion aktiviert haben. Auch Solothurn wurde unter die Lupe genommen.

Aufgezeigt wird in den Berichten etwa, wie sich die Mobilität der Menschen in Bezug auf Einkaufsläden, ÖV-Haltestellen oder Parks verändert hat.

Die Grafiken hat Google aufgrund von Nutzerdaten erstellt. Screenshot Google Mobility Report

Laut dem Bericht ist die Mobilität im Kanton Solothurn im Bereich «Einzelhandel und Freizeit» während der Pandemie am stärksten zurückgegangen – nämlich um 51 Prozent. Hier geht's um den Besuch von Restaurants, Kinos – aber auch Einkaufsläden. Leicht zugenommen hat die Mobilität dafür in der Kategorie «Läden des täglichen Bedarfs» – also die Läden, die auch während der Pandemie und letztes Jahr immer offen haben durften.

Als einziger weiterer Bereich, in welchem die Mobilität zugenommen hat, werden «Wohnorte» aufgelistet. In den restlichen Bereichen – «Arbeitsstätten», «Bahnhöfe und Haltestellen» und «Parks» – verzeichnet Google auch im Kanton Solothurn Rückgänge.