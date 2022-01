Mobilfunk Bleiben Gesuche liegen? Der Ausbau des 5G-Netzes im Kanton Solothurn stockt Im Kanton Solothurn fehlt zu jedem dritten Baugesuch für eine 5G-Mobilfunkanlage ein Entscheid. Es kommt zu Verzögerungen und Einsprachen. Am meisten Widerstand regt sich in Olten. Herbert Lanz Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Ein Arbeiter installiert eine 5G-Antenne: Der Widerstand gegen solche Vorhaben ist gross. Keystone

Auf den ersten Blick ist es stiller geworden um den Widerstand gegen die fünfte Mobilfunkgeneration, die bis zu 100 Mal höhere Datenraten im Vergleich zu 4G verspricht.

Und doch brodelt es weiter in Teilen der Bevölkerung. «Es gibt kaum mehr ein 5G-Baugesuch ganz ohne Einsprachen», weiss Martin Stocker vom Solothurner Amt für Umwelt. Dort werden die Gesuche der Mobilfunkbetreiber, welche diese an die jeweiligen Standortgemeinden schicken, fachlich geprüft. Bewilligungsbehörde bleibt die Gemeinde.

Am meisten Opposition gibt es in Olten

In Olten regt sich aktuell am meisten Widerstand gegen 5G, sagt Rebekka Meier. Die Grenchnerin ist Präsidentin des Vereins «Schutz vor Strahlung». Verfahren würden in Olten gegen die Swisscom-Projekte an der Ziegelfeld- und Solothurnerstrasse laufen, gegen ein Sunrise-Projekt an der Bannstrasse, gegen ein Sunrise-Salt-Projekt an der Aarburgerstrasse sowie gegen einen Neubau von Salt an der Tannwaldstrasse. «Mehrere Hundert Menschen aus Olten haben sich an den Einsprachen beteiligt», erklärt die 5G-Gegnerin Evelyn Stokar. Und weiter:

«Sie sorgen sich um ihre Gesundheit und die ihrer Kinder, wenn die Strahlung immer mehr zunimmt.»

Aktuell sind in der Schweiz rund 3000 Baubewilligungsverfahren für Mobilfunkanlagen hängig. Damit ist der Ausbau jeder dritten bis vierten Anlage blockiert, schreibt Christian Grasser, Geschäftsführer des Schweizerischen Verbands der Telekommunikation, auf Anfrage. «Angesichts der wachsenden Datennutzung und der Zunahme der 5G-Geräte in der Schweiz ist diese Blockade problematisch und kann zu einem Datenstau führen», warnt Grasser.

Diese Zeitung wollte von den Netzwerkbetreibern wissen, wie die Situation im Kanton Solothurn aussieht: Wie viele Baugesuche wurden eingereicht? Für wie viele gibt es eine rechtsgültige Baubewilligung? Für wie viele nicht? Doch die Medienstellen von Swisscom, Salt und Sunrise geben sich bedeckt, sie wollen «aus Wettbewerbsgründen» keine regionalen Angaben machen.

«Falschinformationen»

Netzbetreiber Salt hält aber generell fest, dass sie «seit einigen Monaten eine Zunahme der Einsprachen beobachten». Diese basierten oft auf Falschinformationen, die über soziale Netzwerke verbreitet würden. Und Sabrina Hubacher von Swisscom schreibt, es würde zunehmend schwieriger, neue Antennenstandorte zu finden. «Wir erleben immer häufiger, dass Besitzer, die ihr Grundstück zur Verfügung stellen würden, dies schlussendlich nicht tun, weil sie negative Reaktionen aus ihrem Umfeld befürchten.»

Das kantonale Amt für Umwelt verfügt über Zahlen. Seit die Branche im Februar 2019 die neuen Frequenzen für 5G ersteigert hat, sind ihm 124 Baugesuche durch die Gemeinden zur Prüfung vorgelegt worden. Davon ging es um 35 Neubauten und 89 Aus- oder Umbauten. «72 Baugesuche sind mittlerweile rechtskräftig bewilligt», bestätigt Martin Stocker.

Bei sieben Gesuchen sei die Baubewilligung verweigert worden, bei 45 Baugesuchen sei ein definitiver Entscheid noch ausstehend. Anzumerken sei, so Stocker, dass die Verfahrensdauer samt Einsprachen und allfälligen Beschwerden in der Regel mehr als ein Jahr, oft sogar gegen zwei Jahre dauere.

Lassen Gemeinden die Gesuche liegen?

Die Zahlen des Umweltamts lösen Widerspruch aus. Ein Branchenkenner erachtet sie als zu tief. Die Betreiber hätten im Kanton Solothurn insgesamt rund 150 Gesuche eingereicht, etwa 70 davon seien noch offen. Und von diesen 70 noch offenen Gesuchen sei rund die Hälfte, also 35, von den Gemeinden noch nicht einmal behandelt worden, kritisiert er.

Martin Stocker vom Amt für Umwelt kann diese Aussage «nicht bestätigen». Ihm seien nur zwei Fälle von Gemeinden bekannt, die ein Baugesuch nicht behandelt hätten.

Stocker gibt aber auch zu verstehen:

«Sollte eine Standortgemeinde aus irgendwelchen Gründen ein Baugesuch gar nicht bearbeiten, so haben wir in der Regel keine Kenntnis davon.»

Ausser der Gesuchsteller informiere das Amt oder reiche beim Bau- und Justizdepartement Beschwerde ein.

Bauernverband hilft bei Einsprachen

Der Solothurner Bauernverband (SOBV) hilft Landwirten, wenn sie eine Einsprache gegen eine Mobilfunkanlage einreichen wollen. Dies ist einer Mitteilung auf ihrer Website vom 18. November 2021 zu entnehmen. Damit konfrontiert, legt Edgar Kupper, SOBV-Geschäftsleiter ad interim, Wert auf die Feststellung, dass «die Dienstleistungen AG des Solothurner Bauernverbands und nicht die Verbandsabteilung Hilfe und Beratung im Bereich 5G anbietet».

Die Verbandsabteilung habe bisher nicht Stellung bezogen bezüglich 5G. Die Bauern, welche beraten werden, möchten meistens, dass die Antenne verhindert oder versetzt werden wegen dem «möglichen negativen Einfluss auf das Menschen- und Tierwohl. Erst wenn es keine andere Möglichkeit gibt, kommt die Entschädigung ins Spiel», so Kupper.

Der Oltner Jürg Studerus, Programmleiter Mobilfunk und Gesellschaft bei Swisscom, beschäftigt sich seit 18 Jahren mit der Thematik. Er weiss um die Ängste vor gesundheitlichen Folgen. Er sagt:

«Wie Mobilfunk auf Organismen wirkt, wird seit drei Jahrzehnten untersucht. Rund 4000 Studien sind dazu publiziert worden.»

Auf dieser Wissensbasis hielten die Weltgesundheitsorganisation und das Bundesamt für Umwelt fest, dass es keine wissenschaftlichen Nachweise für Schädigungen gibt, wenn die Grenzwerte eingehalten sind. «Aber es gibt noch offene Forschungsfragen», weiss Studerus. «Diesen muss nachgegangen werden.»

Bald könnte die Einsprachenflut jedoch zurückgebunden sein. Denn kurz vor Weihnachten hat das Departement von Bundesrätin Simonetta Sommaruga eine Verordnungsänderung vorgenommen. Damit wäre die Umrüstung und Leistungssteigerung bei Tausenden Antennen in der Schweiz ohne Einspracheverfahren möglich. Ob und wie die Kantone mitziehen, ist aber noch nicht klar.

