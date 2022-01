Mitarbeiter-Ausfälle bei KMU Wenn die Gärtnerin und der Wirt zu Hause bleiben müssen: So geht es Solothurner Betrieben mitten in der Omikron-Welle Eine Umfrage bei fünf Betrieben im Kanton Solothurn zeigt, dass Unternehmen bisher sehr unterschiedlich von Personalausfällen betroffen sind. Die weitere Quarantäneverkürzung wird grosso modo begrüsst. Béatrice Beyeler Jetzt kommentieren 12.01.2022, 18.54 Uhr

Die Omikron-Welle rollt über die Schweiz. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) warnt: Es sei nicht ausgeschlossen, dass sich während einer gewissen Zeitdauer gleichzeitig zwischen 10 und 15 Prozent der arbeitstätigen Bevölkerung in Isolation befinden werden. Das wäre jede sechste Arbeitskraft. Nun hat der Bundesrat reagiert und die Dauer der Quarantäne und Isolation auf fünf Tage verkürzt.

Wie gehen Solothurner Unternehmen mit der aktuellen Situation um? Wir haben uns bei verschiedensten Betrieben umgehört:

Das Gartencenter

Die Lage im Betrieb sei zum Teil «sehr angespannt». Das sagt Hans Walter Müller, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Wyss Samen und Pflanzen AG und verantwortlich für den Bereich Detailhandel. Je kleiner die Filiale, desto grösser sei die Herausforderung. «In unserem Betrieb haben wir den Vorteil, dass wir Personal verschieben können», sagt Müller. Doch den ganzen Betrieb aufrechterhalten zu können, sei derzeit anspruchsvoll.

Zu Beginn der Pandemie mussten Gartencenter schliessen. Hier die Wiedereröffnung in Zuchwil im April 2020. Michel Lüthi

Wo vertretbar könnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten. Doch im Verteilzentrum und der Gärtnerei sei das natürlich unmöglich.

Schweizweit beschäftigt das Unternehmen rund 250 Personen, am Hauptsitz in Zuchwil arbeiten 120 Menschen. Müller sagt:

«Seit dem 3. Januar hatten wir total 22 Mitarbeitende, die sich in Quarantäne oder Isolation begeben mussten. Stichtag 12. Januar sind es 12 Personen.»

Sein Blick in die Zukunft fällt skeptisch aus. Zwar baue man auf die beschlossene Verkürzung der Quarantäne auf fünf Tage. Gleichzeitig rechnet Müller mit weiteren Ausfällen.

Das Restaurant

Geschlossen blieb in der Neujahrswoche das Restaurant Eintracht in Kestenholz. Das Wirtepaar Meier musste sich wegen positiver Testergebnisse in Isolation begeben. «Unmittelbar nach dem Booster», sagt Marco Meier. Die Angestellten habe man zur Sicherheit nach Hause geschickt. Der Betrieb auf Sparflamme offen zu halten, sei für ihn und seine Frau nicht in Frage gekommen. Zumal eine Aushilfsköchin gleichzeitig auch positiv getestet worden sei.

Marco und Hanna Meier (rechts) und ihr Team hatten keinen einfachen Start ins Jahr. Bruno Kissling (2020)

Das sei kein schöner Start in das neue Jahr gewesen. «Abgelöscht» habe es ihm, als er sich für eine finanzielle Entschädigung erkundigt habe. «Man muss selbst schauen, wo man bleibt», sagt Meier. Noch zu Beginn der Pandemie, im Lockdown, seien die Entschädigungen problemlos und unbürokratisch vonstattengegangen.

Der Holzbaubetrieb

Die Späti Holzbau AG in Bellach ist nach zwei Wochen Betriebsferien am Montag ins neue Jahr gestartet. «Die Situation bei uns ist besser als befürchtet», sagt Astrid Späti. Sie ist beim Holzbauunternehmen für das Rechnungs- und Personalwesen zuständig. Man habe am ersten Tag nur einen Mitarbeiter nach Hause schicken müssen, bei dem es einen positiven Fall in der Familie gegeben habe. Dieser befindet sich nun in Isolation. Über die Weihnachtszeit sei ein Kollege ebenfalls positiv getestet worden, dieser habe sich während der Betriebsferien erholen können.

Man verfüge über ein Schutzkonzept, innerhalb des Betriebs würden Masken getragen. Auf den Baustellen im Freien dürfen die Mitarbeitenden den Mundschutz ablegen. Die Personalverantwortliche sagt:

«Wir motivieren unsere Mitarbeitenden auch fürs Impfen.»

Insgesamt beschäftigt Späti Holzbau 26 Personen.

Da war die Welt noch eine andere: junge Ferienpass-Teilnehmer 2019 zu Besuch bei der Späti Holzbau AG. Andreas Kaufmann

Schon im vergangenen Jahr habe es Quarantänefälle im Betrieb gegeben. «Für Projektleiter konnten wir Homeoffice einrichten.» Doch für einen Zimmermann sei das schlicht ein Ding der Unmöglichkeit. Und auch Projektleiter müssten regelmässig auf die Baustelle, so Späti. Sie begrüsst die Verkürzung der Quarantäne – und hofft, dass sich viele der Mitarbeitenden rasch boostern lassen können.

Die ganze Situation erschwere eine langfristige Planung und das Erstellen der Einsatzpläne. Auch die finanziellen Herausforderungen spricht Astrid Späti an. Dazu gehörten auch die Lieferengpässe, die zu Wartezeiten und Aufschiebung von Aufträgen führten, sowie die Preissteigerungen für einzelne Materialien.

Der Gebäudetechniker

Ebenfalls erst am 10. Januar ist die Schneitter AG in Langendorf ins neue Jahr gestartet – mit fast vollständiger Crew. Zwei Personen befänden sich aktuell in Quarantäne, sagt Geschäftsführer Ronnie Schneitter. Einzelne Quarantänefälle habe es auch im vergangenen Jahr schon gegeben. Doch bislang sei sein Gebäudetechnikbetrieb mit 55 Angestellten «zum Glück» von grösseren Ausfällen verschont geblieben.

Schneitter findet die weitere Verkürzung der Quarantäne und Isolation von sieben auf fünf Tage gut. Das dürfte für Unternehmen eine Entlastung bringen. Er sagt:

«Für einen Betrieb darf es eigentlich kein Problem sein, wenn eine Person fünf Tage fehlt.»

Der Grossbetrieb

Bei der Fraisa setzen die Verantwortlichen auf FFP2-Masken und grossflächiges Testen. Nach ihren Ferien unterziehen sich alle Mitarbeitenden einem Antigentest, das Prozedere wird drei Tage nach Arbeitsbeginn wiederholt. «Die Firma kommt natürlich für die Kosten auf», sagt Geschäftsführer Josef Maushart. Bisher sei man mit dieser Strategie sehr gut gefahren. Die Mitarbeitenden seien «selbstverständlich» angehalten, im Falle von Symptomen daheimzubleiben.

Josef Maushart, CEO der Fraisa. Hanspeter Bärtschi

Das Produktionsunternehmen von Präzisionsteilen beschäftigt am Hauptsitz in Bellach 193 Mitarbeitende und weltweit gut 500 Personen. Vereinzelt habe es bereits Quarantäne- oder Isolationsfälle gegeben. «Aber insgesamt hält sich das sehr in Grenzen», sagt Maushart. Wenn es eine positiv getestete Person in einer Abteilung gebe, werde unmittelbar der gesamte Bereich getestet.

Der Geschäftsführer erwartet, dass es mit der Omikron-Welle mehr Absenzen als bei Delta geben wird. «Wir sind aber überzeugt, dass wir den Betrieb auch dank unserer weitgehenden Automation relativ problemlos werden aufrechterhalten können.»

