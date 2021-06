Satire «Wir wollten sicher auch Frust loswerden»: Solothurner Kanti-Klasse verfasst ein Corona-Satirebuch Sie gehören zur solidarischen Generation, die in der Pandemie oft vergessen ging: Die Matura-Klasse W17L der Kantonsschule Solothurn möchte mit ihrem Buch zum Lachen, aber auch zum Nachdenken bringen. Ann-Kathrin Amstutz 04.06.2021, 05.00 Uhr

Chiara Caruso, Alessandra Romano und Sven Röthlisberger präsentieren das Corona-Satirebuch der Maturaklasse W17L. Ann-Kathrin Amstutz

Die Boulevardmedien, Verschwörungstheoretiker, Donald Trump: Sie alle bekommen im Corona-Satirebuch ihr Fett weg. Die Abschlussklasse W17L von der Kanti Solothurn hat das Buch verfasst – Angehörige jener Generation also, die in der Krise solidarisch war, aber oft vergessen ging.

Nun meldet sich die Klasse W17L lautstark zu Wort: mit einem Satirebuch über das Virus und die seltsamen Blüten, die es in der Gesellschaft getrieben hat. Von der «wahren Geschichte der Entstehung Coronas» bis zur unvermeidlichen Pressekonferenz des Bundesrates wird der Corona-Alltag humoristisch beleuchtet.

Eine Glosse über die berühmte bundesrätliche Pressekonferenz darf im Buch nicht fehlen. Auch die Boulevardmedien bekommen ihr Fett weg. zvg Ein Hamsterkauf wie aus dem Bilderbuch. zvg Via Fledermaus verbreitet sich das Virus wie im Flug! zvg Bei all den Virus-Varianten ist es schwer, den Überblick zu behalten... zvg Einige Idealtypen, die wir alle aus den Zoom-Konferenzen kennen. zvg Einige Idealtypen, die wir alle aus den Zoom-Konferenzen kennen. zvg

Chiara Caruso, Sven Röthlisberger und Alessandra Romano, alle 18 Jahre alt, stellen das Buch vor. «Wir wollten damit sicher auch ein bisschen Frust loswerden», sagen alle drei. Vor allem aber wollten sie die Ereignisse des vergangenen Jahres aufarbeiten, meint Alessandra: «Corona hat uns allen auf den Magen geschlagen. Nun wollten wir aus dem Negativen etwas Lustiges machen.»

Der Grat zwischen lustig und grenzwertig ist schmal

Das Buch soll nicht nur zum Lachen, sondern auch zum Nachdenken bringen: «Unser Ziel wäre es, dass die Leute ihr eigenes Verhalten in der Pandemie hinterfragen», erklärt Chiara. Dabei begibt sich die Maturaklasse auf heikles Terrain: Der Grat zwischen lustig und grenzwertig ist schmal. Dessen sind sich die drei bewusst: «An gewissen Punkten haben wir die Grenzen wohl auch überschritten», gibt Sven zu, «aber wir glauben, dass unsere Leser die Satire verstehen.»

Laut Sven hat die Klasse versucht, mit Stereotypen zu spielen. Auch bezüglich der Boulevardmedien: «Da boten der ‹Blick ›und ‹20 Minuten› halt eine grosse Angriffsfläche.» Er selbst sei während der Pandemie von den «Tratsch-Medien» weggekommen. Chiara sagt ebenfalls, sie sei kritischer geworden: «Mich haben die Schlagzeilen genervt, mit denen gegen andere gehetzt wird.» Auch Alessandra stimmt zu. Früher habe sie die Push-Nachrichten von ‹20 Minuten› abonniert gehabt und im Zug die Zeitung gelesen. Seit Corona aber hat sie genug von der «einseitigen Berichterstattung», wie sie sagt.

Alessandra Romano, Sven Röthlisberger und Chiara Caruso von der Klasse W17L über die Brisanz des Satire-Buchs und wie ein Klassenkollege deswegen von der Polizei angehalten wurde:

Wie wohl bei den meisten Gleichaltrigen sind es die sozialen Kontakte, die Alessandra, Sven und Chiara am meisten fehlten: «In unserem Alter wächst man in den Beziehungen zu Kolleg:innen», so Sven. «Darauf verzichten zu müssen, war das Schlimmste.» Das gemeinsame Projekt habe nun den Zusammenhalt noch verstärkt.

Vor einer Woche ging das Satire-Buch in den Druck – mit einer Auflage von 250 Exemplaren. Das Geld aus dem Bücherverkauf soll die Maturareise mitfinanzieren. Nächste Woche beginnen die Prüfungen, doch danach geht es ab in die Toskana - in ein Häuschen mitten in der Pampa. Die ganze Klasse ist dabei, bestätigt Alessandra: «Wir haben ein ganzes gemeinsames Jahr verpasst. Das wollen wir jetzt aufholen.»

Das Buch kann per Mail unter w17l@gmx.ch bestellt werden. Ein Exemplar kostet 12.50 Franken.