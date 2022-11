Missbrauch Das Obergericht Solothurn urteilt: 60 statt 37 Monate für sexuelle Übergriffe an einer Achtjährigen Ein Mann verging sich an der Tochter einer befreundeten Familie. Nun erhöht das Obergericht das Strafmass der Vorinstanz. Ornella Miller Jetzt kommentieren 16.11.2022, 21.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick in den Solothurner Obergerichtssaal. Hanspeter Bärtschi

Beim Weiterzug ans Obergericht verlor der irakische Kurde. Dem 40-jährigen Agir K.* war gemäss Anklage sexueller Missbrauch des damals 8-jährigen Mädchens Dina D.* einer befreundeten Familie vorgeworfen worden. Er genoss das Vertrauen von Dinas Eltern, galt Dina als «Onkel», hat auf sie aufpassen müssen.

Agir habe sich 2016 während drei bis vier Monaten vier- bis fünfmal wöchentlich nachts ins Kinderzimmer geschlichen, wo Dina mit drei Brüdern schlief. Sich in Dinas Bett gelegt, ihr die Hosen runter- und Dina auf sich gezogen. So, dass er in Rückenlage Bauch an Bauch mit ihr lag. Er versuchte, mit dem Penis in ihre Scheide einzudringen. Ihre Bewegungen verunmöglichten das aber. Er brachte den Penis dann zwischen ihren Schenkeln reibend bis zum Samenerguss. Als Dina davon wach geworden war, stellte sie sich schlafend.

Weiter leckte Agir eines nachmittags an Dinas Vagina, als die Mutter ausser Haus war. Zudem habe er sie einmal im Bad mit Bodylotion eingecremt, inklusive Po und Vagina.

Das Ganze kam erst vier Jahre später ans Licht, als die Themen Gewalt und sexueller Missbrauch in der Schule behandelt wurden und sich Dina der Lehrerin anvertraute. Zuvor hatte sie es aber schon einer Freundin erzählt. Am Amtsgericht Dorneck-Thierstein war Agir vor einem Jahr wegen mehrfacher Schändung, mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern und wegen Nötigung verurteilt worden. Nötigung, weil er Dina sagte, es passiere etwas, wenn sie den Eltern davon erzähle.

Es waren 37 Monate Gefängnis ausgesprochen worden und ein zehnjähriges Tätigkeitsverbot für die Arbeit mit Kindern. Alle Parteien legten Berufung ein. Agir wollte einen gänzlichen Freispruch. Staatsanwältin Sarah Amrein eine höhere Strafe: 50 Monate, ebenfalls ein 10-jähriges Tätigkeitsverbot, dazu jedoch Bewährungshilfe und einen 8-jährigen Landesverweis.

Opferanwältin Eveline Roos begrüsste diese höhere Strafe. Ihr ging es aber auch darum, Agir zu hundert Prozent haftungspflichtig erklären zu lassen, denn die Vorinstanz hatte eine Haftung Agirs für Schäden zurückgewiesen. Die sprach lediglich eine Genugtuung von 30'000 Franken für Dina aus.

Psychologische Auskunft stiftete Verwirrung

Während Agir bisher Aussagen verweigerte, sprach der sich in vorzeitiger Haft Befindende vor Obergericht. Trotz vieler Redezeit erfuhr man kaum etwas. Wiederholt sagte er: «Ich habe nichts getan.» Seit 2014 sei er nie in der Wohnung gewesen.

Er präsentierte sich unterstützt von seiner Verteidigerin Sabrina Weisskopf als gläubigen Muslim. Religion und Kultur verböten, solche Taten auszuführen. Zudem habe er gar nicht dort sein können, weil er täglich gearbeitet habe. Er sei verpflichtet gewesen, in der Asylunterkunft zu schlafen, so hätte er gar nicht auswärts übernachten können. Die Anwältin fand das Anklageprinzip verletzt, weil der Zeitraum unbestimmt sei. Es sei unmöglich, für 365 Tage einen Gegenbeweis zu erbringen.

Und: Dina habe sich täuschen können. Vielleicht sei es ja einer ihrer Brüder gewesen. Sie versuchte, Dinas Glaubwürdigkeit anzuzweifeln. Auch mit Hilfe einer anlässlich des vorinstanzlichen Prozesses von ihr erbetenen Auskunft der Psychologin Susanna Niehaus, Spezialistin für Glaubwürdigkeitsgutachten.

Doch dies stiftete Verwirrung. Denn ein eigentliches Gutachten war es nicht, sondern bloss eine telefonische Auskunft. Weisskopf versuchte, darin etwas «Störendes» herauszulesen, etwas, das eher gegen Dinas Glaubwürdigkeit spricht. Roos und Amrein argumentierten aber dagegen. Es bestünden «keine Zweifel», so Amrein. Sie kam auf mindestens 48 Übergriffe, maximal 80.

Roos schilderte die psychischen Folgeschäden bei Dina. Sie leide an Depressionen und Angst, musste vier Monate stationär psychiatrisch behandelt werden. Dina war fremdplatziert worden, denn die Familie war gegen eine Anzeige, weil Dina die Familie «verschmutzt» habe.

Sehr glaubwürdige Aussagen des Mädchens

Die Oberrichter Rolf von Felten, Christian Werner und Franziska Weber fällten die gleichen Schuldsprüche wie die Vorinstanz. Doch nun gab es 5 Jahre Gefängnis. Dinas Aussagen seien sehr glaubwürdig. Familienmitglieder bestätigten, dass Agir auf einer Matratze im Kinderzimmer übernachtete.

Zu Gunsten des Angeklagten gehe man von nur 24 nächtlichen Übergriffen aus. Die Genugtuung und das Tätigkeitsverbot wurden bestätigt. Zusätzlich wurde Agir zu 100 Prozent haftungspflichtig erklärt und erhält einen Beistand. Landesverweis gab es nicht, denn die Taten seien wohl nicht nach dem 1. Oktober erfolgt, also vor Gültigkeit eines Gesetzes, demgemäss ein solcher bei derartigen Delikten von Ausländern zwingend ist.

*Namen geändert

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen