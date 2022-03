Gilt Basler Mindestlohn auch für Solothurner Arbeitgeber?

Mindestlohn Müssen sich Solothurner Unternehmen den Basler Regeln unterwerfen? Basel-Stadt führt als erster Deutschschweizer Kanton einen gesetzlichen Mindestlohn ein. In Wirtschaftskreisen fürchtet man, dass auch Unternehmen aus anderen Kantonen, die in Basel geschäften, den Basler Regeln unterworfen werden sollen. Urs Moser Jetzt kommentieren 28.03.2022, 12.12 Uhr

Überall ein polarisierendes Thema: die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns. Keystone

Der Kantonsrat behandelt am Mittwoch den Volksauftrag, der die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns (25 Franken in der Stunde) für alle im Kanton Solothurn angestellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verlangt.

Man braucht keine hellseherischen Fähigkeiten, um vorauszusagen, dass das Begehren keine Chance haben wird. Nur SP und Grüne können sich dafür erwärmen, FDP, SVP, die Mitte und auch die Grünliberalen erteilen ihm eine klare Absage: macht 70 zu 30 Stimmen. Dennoch könnte es Solothurner Unternehmen blühen, auf einen Mindestlohn für ihre Angestellten verpflichtet zu werden, jedenfalls wenn sie einen Auftrag in Basel ausführen.

Wird Geltungsbereich ausgedehnt?

Wie das? Rund einen Monat, nachdem der Volksauftrag in Solothurn eingereicht worden war, hat in Basel das Stimmvolk am 13. Juni 2021 einen Gegenvorschlag zu einer Volksinitiative angenommen, der für Basel-Stadt als ersten Kanton in der Deutschschweiz einen gesetzlichen Mindestlohn vorsieht (21 Franken in der Stunde).

«Der Mindestlohn gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Kanton», heisst es im entsprechenden Gesetz. Umgesetzt ist es noch nicht, und der Text lässt Interpretationsspielraum offen. Plant die Basler Regierung, den Geltungsbereich in der Ausführungsverordnung auf alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auszudehnen, die in Basel-Stadt arbeiten, also auch sogenannt entsandte Arbeitskräfte, die bei einem auswärtigen Arbeitgeber angestellt sind?

Das Basler Mindestlohnkomitee war im Februar mit dieser Forderung vorgeprescht und hat damit Verunsicherung ausgelöst. Wehret den Anfängen, sagt sich die FDP-Fraktion des Solothurner Kantonsrats und verlangt in einer letzten Mittwoch eingereichten Anfrage Auskunft, wie der Regierungsrat die Gefahr einschätzt, dass tatsächlich auch in Basel tätige Solothurner Unternehmen der Mindestlohnpflicht unterstellt werden. Und ob und wie er sich dagegen zur Wehr zu setzen gedenkt.

Dass die Gefahr real sei, damit rechne man aufgrund der Kontakte mit befreundeten Basler Wirtschaftsverbänden, sagt Erstunterzeichner Daniel Probst, Direktor der Solothurner Handelskammer. In Basel geht man offenbar davon aus, dass die Regierung tatsächlich vor hat, mit der in Bälde erwarteten Ausführungsverordnung den Geltungsbereich ihres Mindestlohngesetzes auf andere Kantone auszuweiten.

Was nach Überzeugung der Solothurner Freisinnigen die Wirtschaftsfreiheit für solothurnische Unternehmen zu stark einschränken würde und damit wohl auch verfassungswidrig wäre.

Auch Baselbiet meldet Protest an

Was die Verfassungsmässigkeit betrifft, ist man sich im benachbarten Baselbiet, wo die Frage ebenfalls und wohl noch mehr als in Solothurn drängt, nicht so sicher. Laut Verfassung sei der Bund für die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Zivilrechts zuständig, hier gehe es aber um eine sozialpolitische Massnahme und einen Gegenstand des öffentlichen Arbeitsrechts, schrieb die Baselbieter Regierung letzte Woche in der Beantwortung einer Interpellation im Kantonsparlament.

Allerdings ist man in Liestal – und die Antwort aus dem Solothurner Rathaus dürfte wohl gleich ausfallen – dennoch klar der Auffassung, dass «die Ausweitung des Geltungsbereichs einer unilateralen kantonalen Regelung auf andere Kantone nicht statthaft» wäre. Man werde diese Position «mit Nachdruck gegenüber dem Kanton Basel-Stadt wie auch zuhanden der Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz und der Behörden des Bundes vertreten».

Bundesgericht lässt Frage offen

Nur eben: die rechtliche Frage ist nicht eindeutig geklärt. Es gibt ein Bundesgerichtsurteil aus dem Jahr 2017 zu einer Beschwerde gegen das Mindestlohngesetz im Kanton Neuenburg. «Lausanne» stellt darin fest, dass ein kantonaler Mindestlohn als sozialpolitische Massnahme grundsätzlich zulässig und mit dem verfassungsmässig garantierten Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit vereinbar ist.

Da das Neuenburger Gesetz keine Ausdehnung des Geltungsbereichs auf entsendete Arbeitnehmer aus anderen Kantonen vorsieht, hatte das Bundesgericht diese Frage nicht zu beurteilen. Es hielt lediglich fest, dass wirtschaftspolitisch motivierte Massnahmen, für deren Erlass grundsätzlich die Eidgenossenschaft zuständig ist, nicht zulässig wären.

