Mindestbesteuerung: Nationalrat widerspricht der Regierung

Für Grosskonzerne Solothurner Regierungsrat fordert zu viel: Bei der OECD-Mindeststeuer hält Nationalrat Wettstein weniger für mehr Wie sollen die Mehreinnahmen aus der globalen Mindeststeuer für Grosskonzerne zwischen Bund und Kantonen verteilt werden? Fifty-fifty, sagt der Nationalrat – 75 Prozent für die Kantone die Solothurner Regierung. Urs Moser Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Der Bund sieht sich durch ein Übereinkommen von rund 140 Ländern gezwungen, dafür zu sorgen, dass international tätige Grossunternehmen überall in der Schweiz zu mindestens 15 Prozent besteuert werden. Die sogenannte OECD-Ergänzungssteuer dürfte zu beträchtlichen Mehreinnahmen führen, wobei die Schätzungen vage sind - zwischen 1 und 2,5 Milliarden, meint der Bundesrat.

Die Frage ist, wie die Mehreinnahmen verteilt werden sollen. Der Bundesrat wollte ursprünglich den ganzen Ertrag den Kantonen zukommen lassen, der Ständerat sprach sich dann für einen Verteilschlüssel 75 Prozent Kantone/25 Prozent Bund aus. Der Nationalrat hat sich nun aber am Donnerstag, wie zu erwarten war, für eine Aufteilung 50 Prozent Kantone/50 Prozent Bund entschieden.

Solothurner Regierung lehnt alles unter 75 Prozent ab

Das ist ganz und gar nicht im Sinn der Solothurner Regierung, die einen höheren Bundesanteil als 25 Prozent klar ablehnt, wie sie diese Woche in der Beantwortung einer Anfrage von Handelskammer-Direktor und FDP-Kantonsrat Daniel Probst bekräftige. Für die 50/50-Lösung stimmte in Bern auch der Solothurner Nationalrat Felix Wettstein (Grüne). Und er betont dabei, keineswegs gegen die Interessen seines Kantons zu handeln. Diese seien auch in dieser Zeitung zu einseitig dargestellt worden, findet Wettstein.

Warum das? Im Seilziehen um die Geldverteilung geht es für Solothurn nicht so sehr darum, dass hier mit der sogenannten Ergänzungssteuer viel mehr Steuereinnahmen von internationalen Konzernen in die Staatskasse fliessen würden. Gefürchtet werden vielmehr die Auswirkungen auf den Finanzausgleich, wenn die heute für Firmensitze besonders attraktiven Standorte zu viel der Mehreinnahmen aus der globalen Zusatzsteuer wieder abliefern müssten.

Genannt werden namentlich Basel-Stadt und Zug. Es bestehe das Risiko, dass sie am Ende unter dem Strich sogar mit weniger Einnahmen dastehen und den Anreiz zur Standortpflege verlieren würden, so der Regierungsrat. Und das könnte sich eben auch auf den Finanzausgleich auswirken, auf den Solothurn in hohem Masse angewiesen ist. Will heissen: Der ressourcenschwache Kanton Solothurn hat ein vitales Interesse daran, dass es den ressourcenstarken Kantonen gutgeht.

Will sich Solothurn noch abhängiger machen?

Und hier hakt nun Nationalrat Wettstein ein: Er wirft Handelskammer-Direktor und FDP-Kantonsrat Probst, der die 50/50-Lösung als «No-Go» bezeichnet, eine gewisse Scheinheiligkeit vor.

Es sei jedenfalls erstaunlich, dass sich Leute wie er, die sonst vor den Risiken der viel zu starken Abhängigkeit Solothurns vom Finanzausgleich warnen, nun alles daran setzen, die starken Kantone noch stärker zu machen. Das laufe nämlich darauf hinaus, mit der 75/25-Prozent-Lösung letztlich für eine noch grössere Abhängigkeit der ressourcenschwachen von den starken Kantonen zu plädieren.

Wettstein ist überzeugt: In den Kantonen, wo viele Grosskonzerne von der Mindestbesteuerung betroffen sind, werde man Wege finden, diese mit neuen Steuererleichterungen wieder zu entlasten. Das heize den Standort- beziehungsweise Steuerwettbewerb unter den Kantonen noch mehr an. «Und das ist staatspolitisch das Letzte, was man sich wünschen kann», so Wettstein.

Die Einnahmen aus der sogenannten Ergänzungssteuer sollten deshalb nach Wettsteins Meinung nicht nur zur Hälfte, sondern am besten ganz zum Bund fliessen. Und dieser sollte damit zum Beispiel Agglomerations-Förderprogramme speisen. So erreiche man eine ausgeglichenere Situation im Land und könne kantonsübergreifende Projekte zur Standortförderung angehen.

