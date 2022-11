OECD-Steuer: Solothurn will mindestens 75 Prozent für Kantone

Mindestbesteuerung Angst um den Finanzausgleich: Warum man sich in Solothurn um die Kassen von Basel und Zug sorgt Wie wird in der Schweiz die globale Mindeststeuer für Grosskonzerne umgesetzt? In Solothurn pocht man auf einen möglichst grossen Anteil an den Mehreinnahmen für die Kantone. Und das nur indirekt aus Eigennutz. Urs Moser Jetzt kommentieren 29.11.2022, 18.00 Uhr

In Solothurn wimmelt es nicht gerade von internationalen Konzernen, die Umsetzung der OECD-Mindeststeuer ist für den Kanton dennoch von zentraler Bedeutung. Urs Lindt

Grosse, international tätige Unternehmen sollen überall auf der Welt zu mindestens 15 Prozent besteuert werden. Darauf haben sich gegen 140 Länder unter Federführung der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) geeinigt.

In der Schweiz haben derzeit 18 von 26 Kantonen einen ordentlichen Gewinnsteuersatz unter 15 Prozent. Es gibt nur vage Schätzungen, wie viel Mehreinnahmen aus der globalen Mindeststeuer resultieren würden (sofern man die betroffenen Unternehmen denn auch halten kann). Sie reichen von einer bis 2,5 Milliarden Franken. Ein schöner Batzen, und um seine Verteilung ist unter der Bundeshauskuppel ein Seilziehen im Gang, dessen Ausgang auch für Solothurn von vitalem Interesse ist.

Der Bundesrat wollte ursprünglich das ganze Geld den Kantonen überlassen. Der Ständerat entschied sich dann für einen Verteilschlüssel von 75 Prozent für die Kantone und 25 Prozent für den Bund. Am Donnerstag ist der Nationalrat an der Reihe, seine Wirtschaftskommission empfiehlt einen Verteilschlüssel von 50:50 und will den Kantonsanteil zusätzlich so deckeln, dass kein Kanton mehr als 400 Franken pro Einwohner erhält.

Attraktive Standorte nicht schwächen

Diese Variante wäre Gift für den Kanton Solothurn, ist Handelskammer-Direktor und FDP-Kantonsrat Daniel Probst (Olten) überzeugt. Nicht weil es hier von internationalen Grosskonzernen wimmelt und dem Kanton deshalb happige Steuereinnahmen flöten gingen. Sondern vielmehr, weil mit dieser Variante die für Firmensitze besonders attraktiven Standorte, hauptsächlich Basel und Zug, geschwächt würden.

Das wiederum wäre nämlich auch nicht im Sinn des ressourcenschwachen Kantons Solothurn, der in starkem Mass vom Finanzausgleich abhängig ist.

Weil nun aber in Bundesbern vor allem Mitte-links auf 50:50 setzt, hegte Probst den Verdacht, auch die Solothurner Regierung mit ihrer Mitte-links-Mehrheit könnte dennoch Sympathien dafür hegen.

Er hat sich getäuscht, der Regierungsrat ist ganz auf seiner Seite. Das tut er in der am Dienstag verabschiedeten Stellungnahme zu einer Kleinen Anfrage von Probst kund. Man habe sich schon in der Vernehmlassung im April dafür ausgesprochen, dass die Mittel aus der Sondersteuer in erster Linie den Kantonen für die Standortförderung zur Verfügung stehen sollten. Einen höheren Anteil als 25 Prozent für den Bund lehne man ab.

Angst um die Millionen aus dem Finanzausgleich

Die Befürchtung im Rathaus: Mit einem grösseren Bundesanteil und einer Begrenzung der Kantonsanteile könnten insbesondere die beiden ressourcenstarken Kantone Basel-Stadt und Zug am Ende per saldo sogar mit Mindereinnahmen dastehen. Die finanziellen Folgen für den Kanton Solothurn liessen sich derzeit nicht genau schätzen, so der Regierungsrat.

Das 50:50-Modell würde aber «voraussichtlich auch zu einem massgeblich geringeren Umverteilungsvolumen im Finanzausgleich zu Gunsten der Nehmerkantone wie Solothurn führen». Und das wäre tatsächlich Gift für den Kanton, der heute über 400 Millionen Franken aus dem Finanzausgleich erhält und nächstes Jahr dennoch mit einem Defizit von 88 Millionen rechnet.

