Migrationsamt Solothurn: Leiterin sieht Belastungsgrenze erreicht

Migrationsamt Migrationsamt am Anschlag: Sollte die prognostizierte Flüchtlingswelle eintreffen, wird es eng Überstunden, die nicht abgebaut werden können, Pendenzen im Rechtsdienst, erste Abgänge wegen übermässiger Arbeitslast: Im Migrationsamt wird es nach Einschätzung der Amtsleiterin zunehmend schwierig, die Aufgaben in nützlicher Frist abzuarbeiten. Daniela Deck Jetzt kommentieren 22.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Johanna Schwegler sieht die Belastungsgrenze der Mitarbeitenden im Migrationsamt erreicht. Hanspeter Bärtschi

Wer beim Migrationsamt anruft, muss in letzter Zeit den Hörer öfter mal unverrichteter Dinge auflegen. Doch das Freizeichen bedeutet nicht, dass im Ambassadorenhof alle Pause machen, sondern dass die Leitung belegt ist. So alt ist die Telefonanlage, dass diesbezüglich keine Sprachnachricht für Klarheit sorgen kann. Wir haben nachgefragt und siehe da: Die telefonische (Un)erreichbarkeit steht symbolhaft für die Bedingungen, unter denen die Mitarbeitenden im Migrationsamt tätig sind.

«Wir sind derzeit per Telefon schwierig zu erreichen, da wir sehr viele Anrufe und Rückfragen erhalten», sagt Johanna Schwegler, Leiterin des Migrationsamts. «Aktuell suchen wir mit Unterstützung des Departementssekretariats nach einer Lösung für die unbefriedigende Situation. Leider ist es technisch nicht möglich, ein Leitsystem für Anrufende mit der Telefoninfrastruktur zu koppeln.»

Flüchtlingswelle würde das Fass zum Überlaufen bringen

Dabei ist die Telefonleitung für die Amtsleiterin die geringste Sorge. Viel mehr Kopfzerbrechen bereitet ihr die Arbeitslast. Diese sei seit ihrem Stellenantritt vor drei Jahren «konstant am Limit und zwar in allen Abteilungen», vom Ausweiszentrum, das gegenwärtig eine Woche Wartezeit bei den Terminen hat, bis zum Bereich «Asyl». Noch sei die Situation vorzu zu bewältigen, doch Reserven für eine zusätzliche Belastung gebe es nirgends, sagt Schwegler.

Eine solch gefürchtete Zusatzbelastung droht diesen Winter. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) rechnet insgesamt mit stark steigenden Flüchtlingszahlen, die auf die Kantone verteilt werden müssen. So haben schweizweit im Oktober die Asylgesuche im Vergleich zum Vormonat um 19,7 Prozent zugenommen, vor allem aus Afghanistan und der Türkei, was auf eine starke Nutzung der Balkanroute hindeutet. Hinzukommen gemäss SEM 2360 Ukrainerinnen und Ukrainer.

Noch gebe es in Solothurn bezüglich der Ukraineflüchtlinge keine markante Zunahme, sagt die Amtsleiterin und weist gleichzeitig darauf hin, dass der Ukraine-Krieg noch nicht bewältigt sei. Mit den sinkenden Temperaturen, zerstörter Infrastruktur und Energiekrise sei von dort mehr Zustrom zu erwarten.

Mitarbeitende aus dem Contact-Tracing übernommen

Temporär habe man dafür im Sommer bis zum Ende des Jahres zum regulären Bestand der 60 Vollzeitstellen bereits 210 Stellenprozent zusätzlich an Bord genommen. «Da hatten wir Glück», sagt Schwegler. Als das Corona-Contact-Tracing heruntergefahren wurde, habe das Migrationsamt aus dessen Bestand Mitarbeitende übernehmen können. «Sie sind es gewohnt, unter Belastung sorgfältig und speditiv zu arbeiten», so Schwegler.

Das Migrationsamt hat Arbeitskräfte des Contact Tracing (im Bild) übernehmen können. Hanspeter Bärtschi

Denn nichts bringt mehr Sand ins Getriebe, als wenn bei der Erfassung einer Person Fehler passieren. Die Gefahr von Missverständnissen und damit Karteileichen sowie Doppelspurigkeiten ist angesichts von Sprachbarrieren und ungewohnten Namen aus wechselnden Ländern durchaus real.

Damit die Arbeitsbewilligung nicht zu spät kommt

Erschwerend kommt hinzu, dass diverse Tätigkeiten zeitkritisch sind. Das Paradebeispiel hier ist die Arbeitsbewilligung; Verzögerungen schaden unter Umständen der Sozialhilfe. Dazu sagt Schwegler: «Alle Dienstleistungen erbringt das Migrationsamt so schnell wie möglich.»

Sie versteht, dass Arbeitgebende ihre offenen Stellen möglichst schnell besetzen wollen und erklärt:

«Insbesondere Einsätze über Temporärbüros sollen oft bereits am nächsten Tag beginnen, womit keine Zeit bleibt, ein Gesuch einzureichen und dessen Bearbeitungszeit abzuwarten.»

Das erschwere die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit für Personen mit Schutzstatus S, da deren Erwerbstätigkeit bewilligungspflichtig ist.

Dennoch werden nach Aussage von Schwegler bei der Kontrolle der Rechtmässigkeit der Lohn- und Arbeitsbedingungen keine Kompromisse gemacht. Glücklicherweise seien Versuche zur Ausbeutung und Lohndrückerei im Kontext der Solothurner Arbeitgebenden selten.

Ukrainer haben bisher keine Entspannung beim Fachkräftemangel gebracht

En passant stellt Schwegler zum Thema «Arbeitsmarkt» fest, dass die Hoffnungen dank der Ukraineflüchtlinge einen Hebel gegen den Fachkräftemangel zu erhalten, sich bisher im Kanton Solothurn nicht erfüllen, vor allem aufgrund fehlender Deutschkenntnisse.

«Bisher wurden in diesem Jahr über 2500 Arbeitsbewilligungen ausgestellt», sagt sie. Dabei hätten die Personen mit Schutzstatus S, welche mehrheitlich als Reinigungsangestellte, im Gastrogewerbe und als Erntehelfer angestellt wurden, rund einen Zehntel der Gesuche ausgemacht.

Auch wenn das Migrationsamt nach Aussage der Leiterin seine Arbeit derzeit geordnet bewältigen kann, gibt es offene Baustellen, die ihr Sorge bereiten. Schwegler zählt auf:

«Baustellen» auf dem Migrationsamt Der Rechtsdienst hat einen Pendenzenberg von 500 Dossiers. Dabei handelt es sich durchwegs um hängige Fälle, die noch nicht abgeschlossen werden konnten.

Die Mitarbeitenden haben viele Überstunden angehäuft. Mit einem Abbau sei in näherer Zukunft nicht zu rechnen.

Vereinzelt sind Kündigungen mit «übermässiger Arbeitslast» begründet worden.

Im nächsten Jahr werden überdurchschnittlich viele Bewilligungen ablaufen, die verlängert werden müssen.

Die frühzeitigen Zuweisungen seitens des Bundes von Personen aus dem Asylbereich.

Für das kommende Jahr hat Johanna Schwegler dem Kantonsrat eine Pensenaufstockung von 250 Stellenprozenten beantragt. Das Geschäft ist in der Dezembersession traktandiert.

Neben den genannten Schwierigkeiten gibt es nach Aussage der Amtschefin auch Lichtblicke. Besonders ermutigend findet sie die Integrationsfortschritte von Jugendlichen, die in den zwei Jahren nach der Flüchtlingskrise 2015 unbegleitet in die Schweiz gekommen sind. «Beispielsweise bei den Afghanen sieht man, wie ihnen der Schritt in den Lehrlingsmarkt und in die Gesellschaft gelingt», sagt Schwegler.

Das gibt ihr Hoffnung angesichts der Flüchtlingszahlen im laufenden Jahr. Denn die weitaus grösste Altersgruppe sind die 15- bis 19-Jährigen (siehe Grafik), begleitet und unbegleitet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen