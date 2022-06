Metzerlen: Motorradfahrer fährt gegen felsigen Bord und stürzt

Metzerlen Motorradfahrer fährt gegen einen felsigen Bord und stürzt – Rettungshelikopter bringt Verletzten ins Spital Am Donnerstagnachmittag verunfallte ein Motorradfahrer in Metzerlen und verletzte sich dabei. Die Strasse musste für eine Stunde gesperrt werden. 17.06.2022, 11.34 Uhr

Am Donnerstag gegen 17.15 Uhr kam es auf der Rodersdorfstrasse in Metzerlen zu einem Selbstunfall. Wie die Kantonspolizei Solothurn meldet, prallte ein Motorradfahrer, aus noch zu klärenden Gründen, gegen einen felsigen Bord und kam anschliessend zu Fall, wobei er sich verletzte. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.