Menschen mit Behinderung «Ich habe mich nicht ernstgenommen gefühlt:» Für diesen Gerlafinger war die Zeit im Behindertenheim ein Kampf Der Kanton Solothurn will, dass auch Menschen mit Behinderungen selbstbestimmter leben – und etwa entscheiden können, wie sie leben wollen. Diese Entscheidung durfte Daniel Herzig aus Gerlafingen viele Jahre lang nicht treffen. Noëlle Karpf 25.03.2021, 05.00 Uhr

Daniel Herzig schreibt Fantasy- und Science-Fiction-Romane.

Hanspeter Baertschi

Es könne nicht sein, dass junge Menschen mit einer Behinderung jahrelang in ein Heim gesteckt werden, ohne gefördert zu werden, ohne eigene Bedürfnisse anmelden zu können. Diese kritische Anmerkung gibt es sinngemäss zur Angebotsplanung für Menschen mit Behinderung im Kanton Solothurn zu lesen. Laut dieser Planung will man eine Öffnung im Kanton – verschiedene Angebote zwischen Heim und begleitetem Wohnen, sodass auch Menschen mit Behinderung entscheiden können, wie sie leben.

Noch ist das aber nicht der Standard. Davon weiss Daniel Herzig zu berichten. Der heute 49-Jährige lebt in einer Wohnung in Gerlafingen – alleine, mit Betreuung und Pflege. «Es geht mir nicht gut», sagt er. «Es geht mir fantastisch.» 2013 ist er in die Wohnung gezogen – «erst», wie er bedauernd feststellt.

«Ich kann tun und lassen, was ich will»

Zuvor wohne Herzig, der seit Geburt mit cerebraler Bewegungsstörung lebt, 22 Jahre lang in einem Heim. Also auch mit viel älteren Menschen, mit geistig behinderten Menschen, die sich zum Teil auch nicht ausdrücken konnten. Mit der Sprache hat Herzig gar keine Probleme; er ist Science-Fiction-Fan und schreibt seit Jahren eigene Geschichten, die er verkauft. «Ich kann tun und lassen, was ich will», sagt er über sein Leben heute. Aber im Heim sei das eben nicht so gewesen.

Ausschlafen? Das habe er nicht gekonnt, es habe fixe Zeiten gegeben. Znacht essen? Was es gibt und wann, sei vorgegeben gewesen. Arbeiten? Beschäftigt werde man zwar – aber nicht mit Arbeiten, die einen interessieren, und vor allem auch nicht für Lohn. Sexuelle Bedürfnisse? Ein totales Tabuthema.

Für ihn machte es keinen Sinn

Heime per se seien nichts Schlechtes, sagt Herzig. Für ihn hätten diese Einschränkungen und Vorgaben aber keinen Sinn gemacht. Und vor allem: «Ich habe mich nie ernstgenommen gefühlt.» Geändert habe sich nichts – bis das Modell der Assistenzbeiträge im Kanton angekommen sei. Durch dieses können IV-Bezügerinnen und -Bezüger bestimmte Pflege- oder Unterstützungsleistungen beziehen – und gleichzeitig selbstbestimmt leben.

So lebt Herzig nun in der eigenen Wohnung. Ihm sei auch klar, dass dieses Modell nicht für alle passe, so der 49-Jährige. Aber: Es brauche viel mehr Angebote für ein selbstbestimmtes Leben, viel mehr Geld, das in diesen Bereich gesteckt wird. Die Wünsche der Menschen müssten respektiert werden, so Herzig weiter, gleichzeitig müssten diese aber auch kämpfen, um etwas zu erreichen.

Im Rahmen der Angebotsplanung hat zwar auch Herzig an einem Hearing teilgenommen. Aber er sagt: «Diese Probleme kann man nicht an einem Tag lösen.» Und: «Diejenigen, die Entscheidungen treffen, wissen gar nicht, wie es wirklich ist.»