Planungshoheit soll bei Solothurner Gemeinderäten bleiben

Mehr Basisdemokratie? Ortsplanungen: Der Kantonsrat sieht die komplexe Materie bei den Gemeinde-Exekutiven richtig aufgehoben Braucht es mehr Basisdemokratie in Planungsfragen in den Solothurner Gemeinden? Der Kantonsrat sieht keinen Handlungsbedarf. 24.01.2023, 18.22 Uhr

Die Festlegung der Zonenordnung ist eine knifflige Sache. Archiv

Die Ortsplanung soll im Kanton Solothurn – wie in anderen Kantonen auch – in die Kompetenz der Gemeindeversammlung und nicht des Gemeinderats fallen. Dies verlangte ein fraktionsübergreifender Auftrag, der am Dienstag im Kantonsrat zur Debatte stand. Der Kanton solle die «bundesrechtswidrige Zuständigkeitsordnung» in der kantonalen Gesetzgebung korrigieren, so die Urheber.