Mehr als eine Ausstellung Frauen in der Landwirtschaft: Eine Journalistin ermöglicht virtuelle Begegnungen mit Solothurner Bäuerinnen Von der preisgekrönten Serie zur digitalen Kampagne: Vanessa Simili beleuchtet die Lebenswelt von Frauen in der Landwirtschaft. Zu sehen ist sie damit etwa auf Weihnachtsmärkten und in Hofläden. Christof Ramser Jetzt kommentieren 08.12.2022, 05.00 Uhr

Per Smartphone kann man in Vanessa Similis digitale Ausstellung eintauchen. zvg

Am Anfang stand der Lockdown. Das öffentliche Leben wurde heruntergefahren, Kultur fand kaum mehr statt. Und so richtete Vanessa Simili den Blick auf gesellschaftliche Fragen, die sich unmittelbar vor ihrer Tür im beruflichen Umfeld stellten. Eine internationale Tagung zu Frauen in der Landwirtschaft in Bern – die schliesslich abgesagt werden musste – brachte sie auf die Idee einer Porträtserie.

Als freie Journalistin berichtete sie oft über die ländliche Gegend rund um Solothurn.

«Ich wollte Einblick geben in die Welt von Bäuerinnen, sie mit ihren Wünschen und Visionen zu Wort kommen lassen.»

Dabei schildert sie nicht bloss Einzelschicksale von Frauen, die unsere täglichen Grundnahrungsmittel herstellen, sondern stellt die Porträts in grössere Zusammenhänge. Es geht um Einkommensverteilung und finanzielle Teilhabe, um Beziehungs- oder Bildungsfragen, um Gleichstellung. Themen mit politischer Brisanz. Denn trotz oft noch immer klar verteilter Geschlechterzuteilungen auf den Höfen befindet sich die Rolle der Bäuerin im Wandel.

Die Porträtserie, die von dieser Zeitung publiziert wurde, stiess auf breites Interesse: Im Frühling 2021 wurde Vanessa Simili dafür mit dem Medienpreis Aargau/Solothurn in der Kategorie Print ausgezeichnet. Auf diesen Lorbeeren mochte sich die 39-Jährige nicht ausruhen. «Mir war wichtig, auch eine jüngere Leserschaft mit dem Thema zu konfrontieren.» Und so begann sie mit einem Programmierer und einem Grafiker an einer Augmented Reality, kurz AR, zu tüfteln.

Grenzenlose Geschichten zur weiblichen Landwirtschaft

Dank unserer Smartphones mit Internetverbindung können wir mit dieser Technologie die Realität anreichern, indem digitale Elemente in die Umgebung eingefügt werden. Im Falle von Similis Projekt «Vom Eiergeld zur AHV» funktioniert dies so: Mittels QR-Codes auf Plakaten sowie auf Nahrungsmittelverpackungen wie Mehlsäckli oder Honiggläser in Hofläden – notabene von Frauen produziert – lässt sich eine kostenlose App starten.

Mit der Kamera im Telefon filmt man dann den Boden, steckt die Kopfhörer ein und schon startet innerhalb der vier Wände, in denen man sich gerade befindet, die virtuelle Begegnung mit den Bäuerinnen. Auf dem Bildschirm bauen sich Stelen auf, zwischen denen ein Huhn herumflattert. Man kann herumgehen, erhält Informationen zu den familiären Rollen auf den Höfen, zur rechtlichen Situation von Frauen, zu Ernährungsfragen, kann Videos starten, in denen Bäuerinnen aus ihrem Alltag erzählen. «Es ist also nicht bloss eine Ausstellung», sagt Vanessa Simili.

«Ich will mit dieser Form erproben, wie Inhalte an die nächste Generation vermittelt werden können.»

Die Möglichkeiten seien immens. In diesem Sinne versteht sie ihr journalistisches Projekt durchaus auch als Kampagne.

Um unter die Leute zu kommen, setzt die Journalistin, die in Bern ein Textbüro betreibt, durchaus auch auf klassische Formen. Sieben Porträts von Bäuerinnen mit Fotografien von Daniel Rihs wurden in einem Buch zusammengefasst, auf Weihnachtsmärkten und Höfen im Bucheggberg und Biberist gibt es eine Wanderausstellung mit physischen Plakaten. Auch auf den Märkten von Grenchen oder Olten sei diese vorstellbar. Dank Kanton, Gemeinden und Stiftungen ist ein Grossteil des Budgets von 80’000 Franken gesichert.

Doch an den Solothurner Grenzen möchte Vanessa Simili nicht Halt machen. In Planung ist eine Zusammenarbeit mit dem Freilichtmuseum Ballenberg und landwirtschaftlichen Schulen, und auch in anderen Kantonen gebe es spannende Schicksale zu erzählen. Schliesslich seien die Voraussetzungen einer Bergbäuerin im Bündnerland ganz anders als einer Landwirtin im Bucheggberg: Geschichten zur Landwirtschaft, die weiblich wird, sind grenzenlos.

