Medtech «Jede Woche schicken wir von Solothurn zehn Container nach China», sagte Ypsomed-CEO Simon Michel im Frühling – jetzt baut er im Reich der Mitte eine Fabrik Die Firma investiert 35 Millionen Franken in den Bau einer Fabrik in Changzhou. Bisher wurden die Insulin-Pens für China in Solothurn produziert. Was bedeutet der Expansionsentscheid von Ypsomed also für den Produktionsstandort Solothurn? Sébastian Lavoyer 18.11.2022

Ypsomed Solothurn Aussenansicht Tom Ulrich

Während andere Firmen China den Rücken kehren, schwimmt Ypsomed gegen den Strom. Man will in den nächsten zwei Jahren rund 35 Millionen Franken in Changzhou investieren, einer Metropole mit 3,6 Millionen Einwohnern knapp 100 Kilometer landeinwärts von der Hafenstadt und Wirtschaftsmetropole Schanghai. Was das mit Solothurn zu tun hat? Sehr viel.

Simon Michel, Ypsomed-CEO. Bruno Kissling

Bisher wurden die Insulin-Pens für den chinesischen Markt in der Ambassadorenstadt produziert. Noch im Frühling dieses Jahres sagte Simon Michel gegenüber Radio SRF: «Jede Woche verlassen hier in Solothurn zehn Container unser Werk mit Destination China.» Die grosse Frage für den Produktionsstandort also lautet: Welche Konsequenzen hat die Investition in China für Solothurn?

Keine, sagt Firmensprecher Thomas Kutt. Es würden keine Mitarbeiter entlassen, die Grösse des Standortes bleibe unverändert. Kutt: «Die Kapazitäten, die in Solothurn frei werden, verwenden wir jetzt ganz einfach für Kunden, die näher bei uns liegen. Der Standort wird weiter voll ausgelastet sein.»

Wie gross die frei werdenden Kapazitäten in Solothurn sind, ist schwer zu beziffern. Es dürften jedoch weniger als fünf Prozent sein.

China-Experte Nützi: «Es wird schwieriger, mit China zu geschäften»

Ypsomed ist schon seit 20 Jahren in China tätig, hat ein Repräsentationsbüro in Peking und pflegt gute Beziehungen ins Reich der Mitte. Der Entscheid, nun in China eine Fabrik zu bauen, hat mehrere Gründe. Hineingespielt hat sicher auch die Zero-Covid-Strategie der chinesischen Regierung und die damit verbundenen regionalen Lockdowns. Diese haben auch schon zur wochenlangen Schliessung des Handelshafens von Schanghai geführt.

«Wir verlängern unsere Werkbank Richtung Osten», sagt Ypsomed-Sprecher Kutt. Heisst: Ypsomed produziert in China für China. Zugleich verkürzt man die Lieferketten, was wiederum nachhaltiger ist, als jede Woche Millionen von Insulin-Pens Richtung Schanghai zu verschicken.

Aber natürlich macht man diesen Schritt nicht bloss aus Nachhaltigkeitsüberlegungen. Man nimmt das Risiko auf sich, weil man grosses Wachstumspotenzial im chinesischen Markt ausgemacht hat. Mit dem wachsenden Wohlstand hat sich in den letzten Jahren in China ein zunehmend westlicher Lebens- und Ernährungsstil verbreitet. Dadurch ist auch Diabetes auf dem Vormarsch.

Michel war vor Corona rund 60 Mal in China, er kennt das Land

Ypsomed arbeitet in China mit lokalen Partnern. Kutt sagt: «Wir werden ein bisschen chinesischer. Es geht auch darum, diese Partnerschaften zu fördern.» Man behält Forschung und Entwicklung in der Schweiz und will zugleich das Wachstumspotenzial in China realisieren, darf man anfügen. Denn bei Ausschreibungen grosser Aufträge werden dort Unternehmen bevorzugt, die vor Ort produzieren. Das ist eine Tatsache.

13,5 Millionen Franken wird der Fabrikbau kosten, 22 Millionen die vollautomatisierte Fertigungsanlage aus Europa. Nur rund 50 Mitarbeitende werden vor Ort arbeiten. Das Land, auf dem gebaut wird, ist langfristig gepachtet. Doch das Werk werde zu 100 Prozent der Ypsomed gehören, so Kutt.

Natürlich birgt diese Konstellation gewisse Risiken. Umso mehr, als dass seit dem letzten Parteitag klar ist, dass die Macht von Staatsoberhaupt Xi Jinping fast unbeschränkt ist. Ruedi Nützi, Leiter des China-Center der Fachhochschule Nordwestschweiz, sagt:

«Es wird schwieriger, mit China Geschäfte zu machen.»

Zugleich ist er überzeugt, dass Ypsomed-CEO Simon ­Michel diesen Schritt genaustens geprüft hat. China-Experte Nützi: «Michel kennt das Land und für die Pharma- und Medtech-Branche ist China nach wie vor sehr interessant.» Michel unterhält enge Kontakte ins Reich der Mitte, war vor Covid rund 60 Mal in China.

