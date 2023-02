Notfälle Zu wenig Personal, zu viele Bagatellfälle: Solothurner Rettungsdienste kommen an den Anschlag – jetzt gibt es erstmals konkrete Zahlen Es werden neue Wege gesucht, um die Rettungsdienste im Kanton zu entlasten. Denkbar ist etwa eine ganz neue Berufsgruppe: diejenige des präklinischen Fachspezialisten. Das ist jemand, der in nicht lebensbedrohlichen Fällen ausrücken kann, um so die Rettungssanitäter zu entlasten. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 23.02.2023, 17.00 Uhr

Eine Ambulanz vor dem Kantonsspital Olten. Bruno Kissling

Kantonsrat David Häner (FDP) ist keiner, der schnell locker lässt. Bereits im Herbst 2022 wollte er von der Regierung wissen, wie es um das Tempo der Solothurner Rettungsdienste bestellt ist. Konkret, ob sie in Notfällen schnell genug vor Ort sind. Die Vorgabe lautet: In 90 Prozent der Notfall-Einsätze muss die Ambulanz innert 15 Minuten vor Ort sein. Schafft sie das überall? Sorgen machte sich der Breitenbacher insbesondere um «seinen» Bezirk Thierstein.

Kantonsrat David Häner (FDP). Bea Asper

In der Antwort der Regierung damals war allerhand Spannendes zu lesen. Aber nicht, was Häner konkret gefragt hatte: Nämlich eine Aufschlüsselung dieser Quote nach Bezirken. Diese Zahlen würden nicht vorliegen, so die Regierung damals.

Also hat Häner nachgehakt. Und tatsächlich: Nun wurden erstmals kantonsweite Zahlen veröffentlicht, heruntergebrochen auf die Bezirke. Man habe diese Daten erst noch ermitteln müssen, lässt sich in der neuen Antwort der Regierung lesen. Und es wird «ausdrücklich darauf hingewiesen», dass ein Herunterbrechen der Quote auf einzelne Bezirke keinen Sinn machen würde. Entscheidend sei die Quote innerhalb des Einzugsgebiets der jeweiligen Rettungsdienste.

Betrachtet man einzig diese Quote, halten alle Rettungsdienste die Vorgaben ein. Nur: Jemandem mit einem Notfall in Messen, Welschenrohr oder Beinwil bringt es reichlich wenig, wenn die Ambulanzen in vielen anderen Fällen schnell vor Ort sind.

Die Ambulanzen befinden sich hier in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite wäre es viel zu teuer, so viele Rettungsdienst-Standorte aufzubauen, um die Frist in sämtlichen Dörfern einhalten zu können. Auf der anderen Seite hat die Gesundheit nun mal oberste Priorität, und wenn die Ambulanz in gewissen Dörfern regelmässig zu spät kommen würde, wäre es problematisch.

Bucheggberg schneidet besonders schlecht ab

So zeigen die neu veröffentlichten Zahlen genau dieses Spannungsfeld: In den Städten und Agglomerationen ist die Einhaltung der 90/15-Regel kein Problem. Spitzenreiter ist der Bezirk Solothurn: 2022 war die Ambulanz bei 97 Prozent aller Notfälle innert 15 Minuten vor Ort. Auch das Wasseramt mit 96 Prozent schneidet hervorragend ab.

Anders die Situation im Thal: Dort schafften es die Rettungsdienste 2022 noch auf 77 Prozent. Noch schlechter sieht es im Bucheggberg aus. Hier ist es mit den Zahlen allerdings etwas kompliziert. Denn der Bucheggberg wird sowohl vom Rettungsdienst Grenchen wie auch vom Solothurner Standort der Rettungsdienste der Solothurner Spitäler AG (soH) bedient.

Für den Rettungsdienst Grenchen liegen nun keine Zahlen nach Bezirk vor. 2022 erreichte er aber insgesamt gerade die Quote von 90 Prozent. Man darf davon ausgehen, dass er in Fällen in Grenchen und Umgebung tendenziell schneller vor Ort war, im Bucheggberg tendenziell etwas weniger schnell.

Deshalb dürften die Zahlen der soH zum Bucheggberg etwas näher bei der Wahrheit liegen: Diese schaffte es in 45 Prozent der Einsätze innert 15 Minuten in den Bucheggberg. Bei insgesamt 106 Einsätzen waren das doch knapp 60 Einsätze, bei denen die Frist nicht eingehalten werden konnte.

Wenn die Ambulanz zu spät kam, dann allerdings nicht viel zu spät. So lag die durchschnittliche Hilfsfrist bei ziemlich genau 15 Minuten.

«Nicht erfüllt» in Thierstein

Und in Thierstein, dem Bezirk, um den es Häner ursprünglich ging? Dort könne der Leistungsauftrag aktuell nicht zu 100 Prozent erfüllt werden, so die Regierung. Abgedeckt wird der Bezirk durch den Rettungsdienst des Kantonsspitals Baselland. In Laufen ist dafür allerdings nur ein einziger Rettungswagen stationiert. Eigentlich bräuchte es noch einen zweiten – doch dafür fehlt Personal. Im Notfall würde der Rettungsdienst Nordwestschweiz in Reinach (der unter anderem für Dorneck zuständig ist) einspringen.

Der Personalmangel setzt alle Rettungsdienste unter Druck. So konnten etwa beim Rettungsdienst der soH zuletzt vier Stellen nicht besetzt werden. Es fehle schlicht der Markt mit gut ausgebildetem Personal.

Und so mussten die Betroffenen kreativ werden. Die soH beispielsweise lässt medizinisch stabile Patienten künftig nicht mehr von Rettungssanitätern verlegen, sondern von weniger gut ausgebildetem Personal. Denn dieses ist einfacher zu rekrutieren, und die Rettungssanitäter haben mehr Kapazitäten für Notfälle.

Zu viele Bagatellfälle

Doch nicht nur der Personalmangel, sondern schlicht auch die hohe Arbeitslast setzt den Rettungsdiensten zu. Das hat auch mit dem Hausärztemangel zu tun: Wenn der Hausarzt keine Zeit hat und die Person mit dem Zwischenfall vielleicht nicht mehr die mobilste ist, bleibt ihr oftmals nichts anders übrig, als den Notruf zu wählen. Obwohl ein Spitalaufenthalt eigentlich nicht nötig wäre.

Um dem entgegenzuwirken, ist schweizweit ein neuer Beruf im Entstehen: derjenige des präklinischen Fachspezialisten. Eine Art abgespeckte Version des Rettungssanitäters. Er oder sie rückt bei nicht lebensbedrohlichen Fällen aus und entscheidet dann, ob es eine Ambulanz braucht. Oder ob es eine andere Lösung gibt.

Ein Pilotversuch in Zürich war ein Erfolg. Bei zwei von drei Einsätzen, für die die präklinischen Fachspezialisten in Frage kamen, konnte ein Transport in die Notfallstation vermieden werden. Hochgerechnet wären das 2000 Spitalaufenthalte, die in Zürich jährlich vermieden werden könnten – was langfristig Kosten spart.

Die Etablierung des präklinischen Fachspezialisten sei «unbedingt weiterzuverfolgen», findet darum auch die Solothurner Regierung. Die Idee befinde sich aktuell bei der soH in Evaluation.