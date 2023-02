Medikamenten-Mangel Vom Hustensirup bis zum Immunsuppressiva: So trifft die Mangellage die Solothurner Apotheken Der Mangel an Medikamenten ist «problematisch», so die Einschätzung des Bundes. Wir haben bei Apotheken im Kanton nachgefragt, wie sie die angespannte Situation erleben und damit umgehen. Sie haben zum Teil eigene Lösungen gefunden. Sébastian Lavoyer 1 Kommentar 13.02.2023, 19.27 Uhr

Carla Aeberhard von der Central Apotheke Olten hat mit ihrem Team angefangen, selbst Algifor-Sirup zu produzieren. Bruno Kissling

Fünf Kunden, fünf Anliegen und fünf Mal musste Melanie Grütter sagen: «Es tut mir leid, aber leider haben wir das von Ihnen gewünschte Medikament nicht.» So geschehen erst kürzlich und innerhalb weniger Stunden bei ihr in der Apotheke in Dulliken. «Das ist auch für uns Apothekerinnen und Apotheker frustrierend», sagt Grütter in ihrer Funktion als Präsidentin des Apothekervereins des Kantons Solothurn.

Rund sieben Prozent aller krankenkassenpflichtigen Medikamente fehlen derzeit. Unlängst hat der Bund die Versorgungslage als «problematisch» eingestuft. Antibiotika, Augencremen, Schmerz- und Beruhigungsmittel, Mittel fürs Herz, gegen hohen Blutdruck, Epilepsie oder Depressionen – um nur ein paar Beispiele zu nennen. Medikamente für Erwachsene, aber auch für Kinder. Wie zum Beispiel der bekannte Algifor-Sirup. Verabreicht bei Ohrenweh oder zum Fiebersenken.

Der Mangel ist nur bedingt sichtbar, denn die Lücken im Sortiment werden durch Doppelbesetzung gefüllt. Neben Algifor-Sirup ist momentan zum Beispiel Solmucol Mangelware. Bruno Kissling

Die Ursachen der Mangellage sind mannigfaltig. Da ist zum einen die hohe Abhängigkeit von China und Indien in der Wirkstoffproduktion. 90 Prozent der Wirkstoffe stammen nach Branchenangaben aus einem der beiden Länder. Und seit der Lockerung der Covid-Politik braucht China gewisse Wirkstoffe vermehrt für sich selbst.

Manchmal sind gar nicht die Wirkstoffe das Problem

Aber es kann auch sein, dass eine Flasche fehlt, ein Stopfen, ein Alublister, Klebstoff. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten als Spätfolge von Corona oder wegen des Ukraine-Krieges. Im konkreten Fall von Algifor mangelt es nicht am Wirkstoff (Ibuprofen). Es gibt ihn in Tablettenform, als Pulver, aber nicht als Sirup, jener Form also, die Kindern oft am leichtesten verabreicht werden kann.

Das hat Carla Aeberhard und ihr Team veranlasst, selbst mit der Algifor-Sirup-Produktion anzufangen. Rund einen halben Tag pro Woche verwenden sie dafür im Labor der Central Apotheke Olten. «Wir machen auch sonst relativ viele Rezepturen selbst und haben deshalb Übung», sagt Aeberhard. Sie kaufen also die Wirkstoffe ein und dosieren sie individuell, auf Mengen, die so nicht auf dem Markt verfügbar sind. Oder machen aus Pulver Sirup wie beim Algifor.

Einen halben Tag pro Woche wird das Labor für die Algifor-Sirup-Produktion benutzt. Bruno Kissling

Corona, die Grippe, das RS-Virus: Algifor-Sirup war und ist noch immer sehr gefragt. Und, so Aeberhard: «Es gibt keine wirkliche Alternative.» Auch wenn es ein bisschen teurer wird, ist die Zahlungsbereitschaft also oft gegeben.

Zudem hat der Bund unlängst beschlossen, dass die Krankenkasse auch teurere, von Apothekern selbst hergestellte Medikamente bezahlen muss, wenn das Medikament ansonsten nicht verfügbar ist im Land. Und wenn es von einem Arzt verschrieben wurde, natürlich.

Im Einzellfall kann der Mangel lebensbedrohend sein

Melanie Grütter ist Präsidentin des Apothekervereins des Kantons Solothurn. Fabio Baranzini

Das Verständnis für die Mangellage sei – auch aufgrund der vermehrten Berichterstattung – gewachsen, das bestätigen alle kontaktierten Apothekerinnen. Nicht alle aber bleiben cool. «Wenn jemand wirklich sehr auf ein Medikament angewiesen ist, dann verstehe ich auch, dass es einen aus der Fassung bringt», sagt Melanie Grütter. In einzelnen Fällen kann es gar lebensbedrohend werden. Zum Beispiel bei fehlenden Immunsuppressiva für Menschen, die mit einem lebenswichtigen, transplantierten Organ leben.

Nicht alle Medikamente können von Apothekerinnen und Apothekern hergestellt werden. Nicht weil das Know-how fehlt, sondern die Kapazität. So sagt etwa Grütter: «Die Kombination aus Lieferengpässen und Fachkräftemangel ist denkbar schlecht.» Für die Apotheken ist die Situation neu, Spitäler kannten sie schon früher.

Spitäler haben von wichtigen Medikamenten Vorräte angelegt

Auch die Solothurner Spitäler kennen Lieferengpässe bei Medikamenten seit «einiger Zeit», wie Mediensprecher Gian Trionfini mitteilt. Man habe deshalb für wichtige Medikamente die Vorräte erhöht. «Zudem haben wir aufgrund von mehreren Standorten den Vorteil, bei Bedarf aushelfen zu können.»

Ähnlich die Situation von Julia Gerber in Grenchen. Sie ist mit ihrer Apotheke Teil des Netzwerkes von Medbase. Fragen darf sie nicht selbst beantworten, Antworten kommen aus der Konzernzentrale. Man setze alles daran, auch bei Mangel eine Lösung für die Kundinnen und Kunden zu finden. «Die Medbase-Apotheken helfen sich auch gegenseitig aus», teilt man mit.

Der freie Markt als Wurzel allen Übels?

Melina Aletti, SP-Kantonsrätin und Apothekerin. Zvg / Oltner Tagblatt

Ähnlich wie das Spital haben auch Private angefangen, für wichtige Medikamente Vorräte anzulegen. Und was wichtig ist, ist nun mal sehr individuell. Eltern mit Kleinkind kaufen vorsorglich einen Algifor-Sirup. Was im Einzelfall rational ist, verstärkt in der Gesamtbetrachtung jedoch die Mangellage. «Man kann den Menschen nicht wirklich etwas vorwerfen, der Fehler liegt im System», sagt Melina Aletti, selbst Apothekerin und SP-Kantonsrätin.

Der freie Markt habe in der Gesundheitsversorgung zur momentanen Situation geführt. «Gewisse Medikamente werden nicht mehr produziert, weil es sich schlicht nicht mehr lohnt. Und man hat die Produktion nach Asien ausgelagert, weil es dort am billigsten ist», kritisiert Aletti. Versorgungssicherheit aber hat ihren Preis, das dürfte nun allen klar sein.

Der Bund hat reagiert, aber wohl eher zu spät

Jetzt ist der Staat gefordert. Das sieht auch die höchste Apothekerin des Kantons so. Melanie Grütter sagt: «Bei gewissen Wirkstoffen ist es essenziell, dass wir sie haben.» Mit am dringendsten sei der Handlungsbedarf bei den Antibiotika. In Europa werden die nur noch von Sandoz produziert. In Österreich. Viele sind nicht mehr verfügbar.

Auch wenn es kurzfristig kaum besser werden dürfte, habe der Bund ja auch reagiert. Auch wenn wohl eher zu spät. Aber wenigstens hat man eine Gruppe innerhalb des Bundesamtes für wirtschaftliche Landesversorgung aufgebaut, die nun Massnahmen ausarbeiten wird. Bis sie greifen, ist im Notfall auch mal Improvisation angesagt.

1 Kommentar Priska Baschung vor 9 Minuten Ich habe heute erfahren dass mein Asthmamittel im Moment nicht lieferbar ist. Ich reagiere auf sehr viele Medikamente sehr allergisch daher ist es beängstigend vielleicht ein anderes Medikament nehmen zu müssen.Was ist aber mit all den Menschen bei denen es nicht mal Ersatz Medikament gibt? Wie kann es sein dass in der Schweiz Medikament nicht lieferbar sind, wir hätten doch eigentlich Firmen die Medikamente herstellen würden? Wenn eine Apotheke Medikamente selbst herstellen kann, sollten das diese Firmen auch können. Alle Kommentare anzeigen