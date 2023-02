Solothurner Massnahmenplan: Klimaschutz lässt auf sich warten

Klimaschutz VCS-Präsident kritisiert Solothurner Regierung scharf: «Wieso der Massnahmeplan nun ein halbes Jahr liegen gelassen wird, verstehen wir nicht» Der Massnahmenplan Klimaschutz liegt mehr oder weniger vor, trotzdem wird er erst im Sommer offiziell beschlossen. Das sorgt beim VCS-Präsidenten für Ärger. Er ist nicht überzeugt, dass es der Regierung wirklich ernst ist mit der Bekämpfung des Klimawandels. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 09.02.2023, 11.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Man kann mit Fug und Recht behaupten: Der Klimaschutz ist eines der dominierenden Themen in der Solothurner Politik geworden. Aktuell wird das neue Energiegesetz ausgearbeitet, dank dem insbesondere Gebäude energieeffizienter und erneuerbare Energien ausgebaut werden sollen. Im Sommer soll die Vernehmlassung dazu starten.

Dann ist da der Massnahmenplan Klimaschutz, der weitere Punkte vorsieht, etwa die Förderung von nachhaltigen Baustoffen (Holz zum Beispiel) oder auch eine Strategie, um künftig CO 2 aus der Atmosphäre zu entfernen.

Christian Hadorn vom kantonalen Amt für Umwelt stellte vergangenen September den Massnahmenplan Klimaschutz in Solothurn vor. Tom Ulrich

Weiter hat der Kantonsrat vor rund einem Jahr – wenn auch eher als symbolische Geste – den Klimanotstand ausgerufen. Und nicht zuletzt ist die Bekämpfung und eine Anpassung an den Klimawandel eines der erklärten Hauptziele in der aktuellen Legislatur.

Kritik wegen fehlenden Tempos gibt es immer wieder

Das Problem ist also erkannt und wird angegangen. Oder? Tatsächlich gab und gibt es von der SP und den Grünen immer wieder Kritik, dass der Klimawandel noch immer nicht mit der notwendigen Dringlichkeit angegangen werde. Das war beim Energiegesetz der Fall, als von der SP kritisiert wurde, dass es erst im Sommer in die Vernehmlassung gehen soll. Und das ist nun beim Massnahmenplan Klimaschutz der Fall.

Denn obwohl dieser mehr oder weniger vorliegt, wird es noch dauern, bis er definitiv beschlossen wird. Vergangenes Jahr wurde dazu die Vernehmlassung durchgeführt, der Massnahmenplan wurde anschliessend vom Amt für Umwelt überarbeitet und der Regierung an einem Seminar Ende 2022 vorgestellt. Grundsätzlich sei die neue Fassung wohlwollend aufgenommen worden.

Was jetzt noch fehlt ist, dass die Regierung den Plan offiziell berät und dem Kantonsrat übergibt. Dieser kann ihn dann absegnen. Nur: Das wird frühstens im Sommer passieren. Man will damit zuwarten, bis das neue Energiegesetz in die Vernehmlassung geht, was erst im Juni der Fall sein wird.

Der Grund: «Klimaschutz und Energie hängen eng zusammen», schreibt Gabriel Zenklusen, Chef des Amts für Umwelt. «Dieses Vorgehen bringt Vorteile sowohl für die Revision des Energiegesetzes wie auch für den Massnahmenplan Klimaschutz.»

«Das verstehen wir nicht»

Christof Schauwecker. zvg

Ein Vorgehen, das Christof Schauwecker gar nicht gefällt. Der Präsident des VCS und Grünen-Kantonsrat sagt: «Der Massnahmenplan liegt vor. Wieso er nun ein halbes Jahr liegen gelassen wird, verstehen wir nicht.» Und weiter: «Wir nehmen der Regierung nicht ab, dass ihr der Klimaschutz wirklich wichtig ist.»

Schauwecker findet, der Massnahmenplan müsse losgelöst vom Energiegesetz so schnell wie möglich vorangetrieben werden. Das sei auch problemlos möglich, hätten die beiden Geschäfte doch eine komplett unterschiedliche Flughöhe.

Man werde nun versuchen, mit anderen Umweltverbänden zusammen irgendwie Druck auszuüben, um das Ganze zu beschleunigen. Die Erfolgsaussichten dürften aber gering sein. «Die Regierung sitzt am längeren Hebel», sagt Schauwecker.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen