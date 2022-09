Mit diesen Massnahmen will Solothurn die Klimaziele erreichen

Massnahmenplan Klimaschutz Holz als Baustoff, CO2 aus der Atmosphäre entfernen: Mit diesen Massnahmen will der Kanton Solothurn die Pariser Klimaziele erreichen Mit dem Energiekonzept will der Kanton Solothurn den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben. Parallel dazu hat er einen Massnahmenplan Klimaschutz erarbeitet. Dieser sieht ergänzend weitere Punkte vor, um das Ziel Netto-Null bis 2050 zu erreichen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 15.09.2022, 14.19 Uhr

Volle Säulenhalle im Solothurner Landhaus, wo der Massnahmenplan Klimaschutz vorgestellt wird. Tom Ulrich

Auch wenn die drohende Energiekrise die öffentliche Debatte dominiert und die Klimakrise in den Hintergrund gedrängt hat: Der Kanton Solothurn hat sich dem Pariser Klimaabkommen verpflichtet, bis 2050 soll maximal nur noch so viel CO 2 ausgestossen werden, wie aus der Atmosphäre auch wieder entfernt wird.

Verschiedene Projekte sind im Gang, um dieses Ziel zu erreichen. So wurde im Mai das Energiekonzept vorgestellt. Dieses sieht ein ganzes Bündel Massnahmen vor, hauptsächlich betreffen sie energetische Massnahmen an Gebäuden. Sie sollen effizienter werden, gleichzeitig soll der Ausbau erneuerbarer Energien vorangetrieben werden, auch der Ausbau von Ladestationen für Elektroautos ist ein Thema. Hauptsächlich mit zusätzlichen Fördergeldern, aber auch mit einigen Vorschriften (etwa einer Fotovoltaikpflicht bei Neubauten) sollen diese Ziele erreicht werden.

Dieses Konzept ist aber erst mal nur ein Papier. Auch wenn einzelne Punkte bereits umgesetzt werden können, braucht es für die grossen Brocken eine Totalrevision des Energiegesetzes. Und die ging bekanntermassen 2018 gewaltig schief. Mit einem weiteren Anlauf ist frühstens nächstes Jahr zu rechnen.

Eine Ergänzung zum Energiekonzept

Parallel zum Energiekonzept hat der Kanton auch einen Massnahmenplan Klimaschutz erarbeitet. Dies war 2019 ein Auftrag des Kantonsrats. Der Plan sieht ebenfalls ein ganzes Bündel von Massnahmen vor, salopp gesagt überall dort, wo nicht das Energiekonzept zum Zug kommt.

Die Vernehmlassung zu diesem Massnahmenplan ging eben zu Ende. Am Dienstagabend stellte ihn Christian Hadorn vom kantonalen Amt für Umwelt im Landhaus in Solothurn vor, an einem Anlass der 2000-Watt-Region Solothurn.

Christian Hadorn vom kantonalen Amt für Umwelt stellt den Massnahmenplan vor. Tom Ulrich

Den grössten «Hebel» habe der Massnahmenplan bei den Baustoffen, so Hadorn. Ein Haus könne noch so energieeffizient sein und nachhaltigen Strom produzieren: Sehr relevant sei eben auch, wie es gebaut wird. Er rechnete vor: Wird ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit herkömmlichem Stahlbeton gebaut, entstehen rund 20 Tonnen CO 2 . Zum Vergleich: So viel CO 2 entsteht, wenn man dieses Haus zehn Jahre lang fossil heizt oder aber 100'000 Kilometer Auto fährt.

Darum soll der Massnahmenplan genau dort ansetzen. Indem nämlich nachhaltige Baumaterialien, insbesondere Holz, gefördert werden. Ein weiterer Ansatz ist, Nachhaltigkeit zu einem Kriterium bei Submissionsverfahren zu machen.

Strategie, um CO 2 aus der Atmosphäre zu entfernen

Als zweiten wichtigen Punkt des Massnahmenplans erwähnt Hadorn die Negativemissionen. Also das Entfernen von CO 2 aus der Atmosphäre. Denn egal, wie nachhaltig die Gebäude, der Verkehr, die Industrie und Landwirtschaft auch werden: Eine Restmenge CO 2 wird auch künftig ausgestossen werden. Alleine nur, weil wohl auch künftig Abfall verbrannt werden wird.

Damit es spätestens 2050 möglich sein wird, diese Emissionen zu gleicher Menge auch wieder zu entfernen, solle sich der Kanton jetzt schon vorbereiten, so Hadorn. Entsprechende Technologien gibt es grundsätzlich heute schon. Nun soll eine Strategie entwickelt werden, wie genau man das bewerkstelligen möchte.

Einige weitere Punkte des Massnahmenplans (nicht abschliessend): Der Langsamverkehr und ÖV sollen weiter ausgebaut werden (etwa mit Schnellbuslinien und ÖV-Drehscheiben). In der Industrie sollen besonders nachhaltige Projekte gefördert werden. In der Landwirtschaft soll in der Ausbildung das Thema Klimaschutz ausgebaut werden, auch die Sensibilisierung von Landwirten ist ein Thema.

Konsum bleibt Privatsache

Und was ist eigentlich mit dem Konsum? Davon lässt der Kanton weitestgehend die Finger. Recycling soll weiter gefördert werden, Sensibilisierungskampagnen werden erwähnt, damit hat es sich aber. Relevant wäre dieser Bereich aber allemal.

Rund 1,6 Millionen Tonnen CO 2 werden jährlich im Kanton Solothurn ausgestossen. Rechnet man die indirekten Emissionen mit ein, also CO 2 , welches entsteht, weil etwa in Solothurn Güter konsumiert werden, die im Ausland hergestellt wurden, ist der Ausstoss dreimal so hoch. Allerdings seien hier alle in der Pflicht, so Hadorn. Nicht nur der Kanton, auch der Bund. Und die Unternehmen. Und jede und jeder Einzelne.

Aufgrund der Rückmeldungen aus der Vernehmlassung wird der Massnahmenplan Klimaschutz nun überarbeitet. Anschliessend wird er dem Kantonsrat vorgelegt.

