Massnahmengegner Freunde der Verfassung verärgern Solothurner Bürgergemeinde mit einem «Corona-Mahnmal» Die Freunde der Verfassung haben auf dem Areal des Bargetzi-Steinbruchs in Rüttenen ein «Corona-Mahnmal» aufgestellt. Nur vorübergehend, wie sie sagen. Trotzdem sorgt das bei der Solothurner Bürgergemeinde für Ärger. Dieser gehört das Land. Raphael Karpf 1 Kommentar 24.02.2022, 05.00 Uhr

Das Mahnmal beim Bargetzi-Steinbruch. Hanspeter Bärtschi

Spaziergängerinnen und Spaziergänger aus der Umgebung werden des Öfteren am Bargetzi-Steinbruch vorbeikommen. In unmittelbarer Nähe zur Verenaschlucht ist er geradezu idyllisch direkt am Waldrand in Rüttenen gelegen.

Wer nun kürzlich dort vorbeispazierte, dem dürfte eine Statue aufgefallen sein. Über drei Meter hoch stellt sie ein Schwert dar. Ein Kopf thront darauf, von der Parierstange hängt eine Waage, patriotische Sprüche mit Verweisen auf die Bundesverfassung sind in die Klinge eingraviert.

Auf dem Sockel ist zudem ein Text eingraviert – dieser ist mittlerweile von einer Plane abgedeckt. Darauf war zu lesen: Die Coronaimpfung sei eine Gentherapie, die im Feldversuch getestet worden sei. Wer sich diesem Versuch nicht habe unterordnen wollen, sei von Teilen der Gesellschaft ausgeschlossen worden. Die Gefährlichkeit der Pandemie sei nicht belegt. Und so weiter.

Die Statue stellt ein Schwert dar, patriotische Sprüche sind darauf eingraviert. Hanspeter Bärtschi

Die Statue stammt also von jemandem, der den Schutzmassnahmen nicht allzu viel abgewinnen konnte. Man muss auch nicht weit suchen, um herauszufinden, wer das war. Hat der Hersteller seinen Namen doch direkt auf der Statue eingraviert. Es ist der Steinbildhauer Alcide Rüefli aus Lengnau.

Er habe sich verpflichtet gefühlt, festzuhalten, was in der Schweiz passiert sei, sagt er am Telefon. Wortwörtlich in Stein gemeisselt habe er diese Informationen, um sie für die Nachwelt festzuhalten.

Und wieso genau steht die Statue beim Bargetzi-Steinbruch? Er habe die Statue den Freunden der Verfassung zur Verfügung gestellt, sagt er. Sie hätten sie dort hingestellt.

Nächste Woche soll die Statue abtransportiert werden

Anfrage an die Freunde der Verfassung: Wieso steht die Statue genau dort? Zurück schreibt Andreas Lüthi. Er ist auf dem Gelände des Steinbruchs eingemietet, laut Website betreibt er dort eine Sprossen-, Mini-Kräuter- und Olivenöl-Manufaktur.

Man suche noch nach einem definitiven Standort für die Statue, schreibt Lüthi. «Im Bargetzi-Areal ist sie nur temporär, damit wir zu Werbezwecken Bilder aufnehmen können, um die Statue besser bewerben zu können.» Gesucht werde dann ein neuer, definitiver Standort. Bereits nächste Woche werde die Statue wieder abtransportiert werden.

Damit erübrigt sich auch die Frage, ob eine solche Statue überhaupt dort aufgestellt werden dürfte. Harald Rüfenacht, Baupräsident von Rüttenen, wusste auf Anfrage noch nichts davon.

In der nächsten Sitzung der Baukommission hätte man diesen Sachverhalt diskutiert, sagt er. Insbesondere geschaut, wo genau die Statue stehe. Und dann entschieden, ob es dafür ein Baugesuch brauche oder nicht. Aber eigentlich, sagt er, sei auch der Landbesitzer in der Verantwortung.

Die Bürgergemeinde ist nicht erfreut

Ein Blick ins Grundbuch zeigt: Das Land gehört der Bürgergemeinde Solothurn. Anruf bei deren Präsidenten Sergio Wyniger. Wieso steht diese Statue auf ihrem Land? Das Ganze habe nichts mit der Bürgergemeinde zu tun, betont er gleich zu Beginn. Der Abwart, der fürs Areal zuständig sei, sei von einem Mieter dort angefragt worden, ob dieser vorübergehend eine Statue aufstellen dürfe. Für einen Videodreh, sei die Begründung gewesen.

Es sei aber verschwiegen worden, worum es genau geht, kritisiert Wyniger. Als der Abwart das herausfand, habe er verlangt: Die Statue müsse sofort abgedeckt werden. Der Videodreh dürfe zwar noch gemacht werden, es dürfe aber auf keinen Fall ersichtlich werden, wo das Ganze aufgenommen wurde. Wyniger sagt:

«Wir wollen nichts damit zu tun haben.»

Anschliessend müsse die Statue wieder abgedeckt werden und dann verschwinden. Wyniger: «Wir werden nicht tolerieren, dass die Statue dort bleibt.»

