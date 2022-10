Kanton Solothurn ist auf Anstieg der Asylgesuche vorbereitet

Massnahmen ergriffen Anstieg der Asylgesuche im Kanton Solothurn – Susanne Schaffner sagt: «Die aktuelle Situation ist eine Herausforderung» Die Zahlen der Asylgesuche in der Schweiz steigen stark an, auch im Kanton Solothurn. Der Kanton rechnet mit rund 500 Asylgesuchen und rund 2500 Gesuchen für den Schutzstatus S bis Ende Jahr. 26.10.2022, 10.43 Uhr

Das Staatssekretariat für Migration rechnet mit mehr Schutzsuchenden aus der Ukraine. Bruno Kissling

Seit September nehmen die ordentlichen Asylgesuche wieder stark zu. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) rechnet mit ungefähr 22’000 Asylgesuchen für das Jahr 2022. Damit geht auch ein Anstieg von alleinreisenden Minderjährigen (MNA) einher.

Rund 14 Prozent aller Asylgesuche werden von Minderjährigen gestellt beziehungsweise von Personen die angeben, minderjährig zu sein. Weiter rechnet das SEM mit mehr Schutzsuchenden aus der Ukraine. Bis Ende Jahr sind 80’000 bis 85’000 Anträge auf Schutzstatus S prognostiziert.

Auswirkungen auf den Kanton Solothurn

Die Entwicklung der Asylgesuche in der Schweiz hat Auswirkungen auf das Asylwesen im Kanton Solothurn. Der Anstieg der Gesuchszahlen zeigt sich auch hier, wie die Staatskanzlei mitteilt. Der Kanton rechnet aufgrund der Prognosen des Bundes mit 500 ordentlichen Asylgesuchen, 2500 Gesuchen für den Schutzstatus S und 70 alleinreisenden Minderjährigen bis Ende Jahr.

Auch im Kanton Solothurn funktioniert das Asylwesen in einem 2-Phasenmodell: In der ersten Phase werden Asylsuchende und Schutzsuchende mit Status S in regionalen Asylzentren des Kantons untergebracht. In der zweiten Phase, zwei bis drei Monate später, werden die Personen in die verschiedenen Einwohnergemeinden respektive Sozialregionen transferiert. Hier sind dann die jeweiligen Sozialregionen und Einwohnergemeinden zuständig für die Unterbringung, Betreuung und Integration.

«Im Moment haben wir noch ausreichend Unterbringungskapazitäten»

Für die Planung und Bereitstellung der Unterkünfte in den regionalen Asylzentren führt der Kanton eine rollende Unterbringungsplanung. Der Kanton Solothurn informiere die Einwohnergemeinden und Sozialregionen regelmässig über die kantonale Planung und die geplanten Zuweisungen, heisst es in der Mitteilung. Ziel sei es, dass Kanton und Gemeinden – respektive Sozialregionen – zusammen die Unterbringung mit den jeweiligen Aufgaben bewerkstelligen können.

«Die aktuelle Situation ist eine Herausforderung. Wir verfügen aber im Kanton Solothurn über ein bewährtes System. Im Moment haben wir noch ausreichend Unterbringungskapazitäten und sind für den Fall eines Anstiegs von Asylsuchenden oder Flüchtenden aus der Ukraine wie vom Bund prognostiziert vorbereitet», wird Regierungsrätin Susanne Schaffner, Vorsteherin des Departements des Innern, zitiert.

Regierungsrätin Susanne Schaffner. Carole Lauener

Weiter sagt sie:

«Um die Herausforderung der hohen Asylzahlen zu meistern, ist jetzt die Solidarität aller Beteiligten sehr wichtig.»

Der Kanton, die Gemeinden und Sozialregionen müssten gemeinsam Lösungen suchen.

Auf kantonaler Ebene sind im Moment folgende Unterkünfte für Asylsuchende in Betrieb: Die «Villa Schläfli» in Selzach mit 80 Plätzen, das «Kurhaus» auf dem Balmberg mit 100 Plätzen und das Durchgangszentrum in Oberbuchsiten mit 80 Plätzen (mit einer speziellen Struktur für die alleinreisenden Minderjährigen). Hinzu kommt die Fridau in Egerkingen mit 200 Plätzen speziell für Schutzsuchende aus der Ukraine.

Die Fridau in Egerkingen bietet Schutzsuchenden aus der Ukraine Platz. Bruno Kissling

Diese kantonalen Unterkünfte sind gemäss Kanton bereits zu 75 Prozent ausgelastet. Deshalb wird im Verlauf der Woche das Bildungsheim auf dem Balmberg mit 50 Plätzen temporär wieder geöffnet. Dem Kanton Solothurn würden noch weitere Reserven zur Verfügung stehen, sollten die Gesuchszahlen ansteigen. Ebenso verfüge der Kanton im Moment noch über genügend Betreuungspersonal. (sks)