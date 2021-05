Massnahmen Beiz, Büro, Sport, Theater: Das ändert im Kanton Solothurn ++ So bewerten Betroffene den Öffnungsplan ++ Alle Fakten und Termine Viel Vorfreude, handfeste Kritik und einige Fragezeichen: Was die angekündigten Lockerungen des Bundesrates konkret für den Kanton Solothurn bedeuten und erste Reaktionen aus der Gastroszene, der Wirtschaft, dem Amateursport und der Kultur. Eine Zusammenstellung von Fakten und Einschätzungen. Joel Dähler und Lea Durrer 14.05.2021, 15.49 Uhr

Wenn nicht gegessen oder getrunken wird, muss die Maske getragen werden. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Das plant der Bundesrat: Restaurants sollen ab dem 31. Mai auch drinnen öffnen dürfen. Es gelten dieselben Regelungen wie aktuell für den Aussenbereich: Abstand oder Abschrankung, maximal vier Personen pro Tisch, Erhebung der Kontaktdaten aller Gäste, Sitzpflicht, Maskenpflicht auch am Tisch, wenn nicht konsumiert wird. Auf der Terrasse wiederum wird die Maskenpflicht am Tisch aufgehoben.

Das sagt der Solothurner Gastro-Präsident: Peter Oesch ist froh, dass die Innenräume des Restaurants öffnen sollen. «Dieser Schritt ist wichtig, v.a. bei diesem unbeständigen Wetter, das wir momentan haben.» Es sei gut für die Planungssicherheit, denn produziertes Essen könne so den Gästen serviert werden und lande nicht in der Tonne.



Peter Oesch Patrick Lüthy

«Das grosse Thema wird das Maskentragen», ist Oesch überzeugt. Seine Einschätzung: «Von zehn Personen hält sich schon heute auf den Terrassen nur eine daran.» Für die Verbands-Mitglieder sei es eine schwierige Zeit. «Sie wollen nicht Polizist spielen.» Er selbst versteht nicht, warum man die Maske zwischen der Konsumation tragen muss. «Im Dezember musste man das nicht. Und jetzt wo die Zahlen besser sind, muss man sie anziehen?», fragt er sich.

Ein Solothurner Wirt bezeichnete die Maskenpflicht drinnen als «gugus».

Das plant der Bundesrat: Für Betriebe, die wiederholt testen, wird die Homeoffice-Pflicht aufgehoben und in eine Empfehlung umgewandelt. Der Bund übernimmt neu nicht nur die Testkosten, sondern auch die Poolingkosten. Sobald alle Personen geimpft sind, die dies möchten, soll die Homeoffice-Regel ohne Vorgaben gelockert werden. Die Regelung zum Schutz besonders gefährdeter Personen am Arbeitsplatz wird verlängert.

Das sagt der Kantonal-Solothurnischer Gewerbeverband: Geschäftsführer Andreas Gasche spricht von einem mutlosen Schritt. Die Homeoffice-Pflicht in eine Empfehlung umzuwandeln, sei sicher richtig. Aber dass dies nur bei Betrieben gilt, die sich wiederholt testen lassen, stösst ihm sauer auf: «Für kleine und mittelgrosse Unternehmen sind diese regelmässigen Coronatests vom Bund nicht vorgesehen. Da redet man von grossen Betrieben, aber nicht von all den Unternehmen mit beispielsweise 4 bis 5 Leuten.»

Andreas Gasche, Geschäftsführer Gewerbeverband Kanton Solothurn.

Zvg

Für die meisten kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) werde es somit gezwungenermassen weiterhin eine Pflicht bleiben. Dabei wäre es laut Gasche dringend nötig, dass sich Mitarbeiter auch mal wieder treffen könnten. Am Arbeitsplatz dann eine Maske zu tragen, damit könne er schliesslich auch leben. Er nehme wahr, dass bei vielen Mitarbeitenden im Home-Office die Moral gesunken sei.

Abschliessend betont der Geschäftsführer des Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverbandes, dass die Impferei zwar voran gehe, er aber viele Leute im Umfeld kenne, die noch nicht für eine Impfung angemeldet seien. «Das wird sich noch bis in den späten Sommer hinziehen», meint er.

Das plant der Bundesrat: Neu dürfen 30 statt bisher 15 Personen gemeinsam Sport treiben. Für den Ligabetrieb gilt gar die Ausnahme von 50 Akteuren. Auch Publikum ist dabei möglich, rund 300 Zuschauer dürfen es an der frischen Luft sein; drinnen sind 100 Zuschauer erlaubt. Für Sport in Innenräumen gilt weiterhin: Wenn ohne Maske, dann höchstens 15 Personen im gleichen Raum. Kontaktsport wie Judo oder Schwingen ist in Innenräumen ohne Maske nur in beständigen Gruppen von vier Personen erlaubt. Die Flächenvorgabe für ruhige Sportarten in Innenräumen (z.B. Yoga) wird von 15 auf 10 Quadratmeter pro Person angepasst.

Das sagt der Solothurnische Fussballverband: Grund zum Jubeln gibt es noch keinen für den Verband mit 57 Vereinen. «Was ist, wenn der Bundesrat am 26.Mai Nein zu diesem Öffnungsschritt sagt?», fragt sich Vizepräsident Jan Lanz. Man erhalte nie einen definitiven Entscheid. Diese Situation sei schwierig für die Vereine. «Sie müssen schon lange ohne Planungssicherheit trainieren. Und jetzt trainieren sie weiter.»

Jan Lanz (Archiv)

Zvg

Zum jetzigen Zeitpunkt sei vielen noch offen. In den Verbänden sei man geteilter Meinung, ob es gut sei, wieder zu spielen. Oder ob es auch sinnvoll sei, eine halbe Saison zu werten. «Man kann es nie allen recht machen», so Lanz.

Ob die Spiele überhaupt mit Publikum stattfinden können, stellt er infrage. «Sitzpflicht bei 300 Zuschauern ist in unserer Region fast nicht umsetzbar. Das wären um die fünf Fussballplätze, die eine Tribüne haben.» Lanz fragt sich auch, wie ein Amateurclub den Zutritt abwickeln soll. Hier hat der Fussballverband ein klares Vorgehen bestimmt: «Wenn der Plan des Bundesrates umgesetzt wird, wollen wir mit den Vereinen der Aufstiegsspiele an einen Tisch sitzen und die Szenarien besprechen», sagt Lanz.

So sieht der Plan aus unter Voraussetzung eines positiven Bundesratsentscheids: Nach dem Plan des SOFV soll der Meisterschaftsbetrieb im Juni nach einer kurzen Trainingsphase ab dem 31. Mai fortgesetzt werden. Nur noch die Spiele der Vorrunde, die noch nicht ausgetragen werden konnten, sollen nachgeholt werden. In der 2. Liga ist die Saison demnach für zehn der zwölf Teams beendet. Der FC Lommiswil ist Meister.

ist die Saison demnach für zehn der zwölf Teams beendet. Der FC Lommiswil ist Meister. 3. Liga: In der Gruppe 1 will der SOFV auch die Aufstiegsspiele für die 2. Liga durchführen. In der Gruppe 2 sollen am 12. Juni die beiden Spiele Wangen an der Aare gegen Mümliswil II und Dulliken gegen Flumenthal nachgeholt werden.

In der Gruppe 1 will der SOFV auch die Aufstiegsspiele für die 2. Liga durchführen. In der Gruppe 2 sollen am 12. Juni die beiden Spiele Wangen an der Aare gegen Mümliswil II und Dulliken gegen Flumenthal nachgeholt werden. 4. Liga: Die fehlenden Partien der Vorrunde werden am 6. und 13. Juni nachgeholt.

Die fehlenden Partien der Vorrunde werden am 6. und 13. Juni nachgeholt. Solothurner Cup: Die Vorrunde in der Meisterschaft und auch der Pokal-Wettbewerb sollen ab dem ersten Juni-Wochenende zu Ende gespielt werden. Die Cup-Viertelfinals sind auf 13. Juni, die Halbfinals auf 19. Juni und der Final auf 4. Juli terminiert.

Das plant der Bundesrat: Wie im Sport wird in der Kultur die maximale Gruppengrösse ebenfalls auf 30 Personen erhöht. Bei Auftritten und Proben, die für die Auftritte nötig sind, beträgt die Obergrenze der Gruppe 50 Personen – drinnen wie draussen. Die Flächenvorgabe für Blasmusiken wird von 25 auf 10 Quadratmeter pro Person angepasst. Im Freien sind Chorkonzerte wieder zugelassen, im Amateur- und Profibereich. Für Veranstaltungen mit Publikum gilt neu in Innenräumen eine Limite von 100 anstatt 50 Personen und draussen von 300 statt 100 Personen. Neu darf die Hälfte der Kapazität genutzt werden statt wie bisher bloss ein Drittel.

Das sagt das Theater Orchester Biel Solothurn: Direktor Dieter Kaegi erklärt, dass es bei den neuen Regelungen nicht immer einfach sei, den Überblick zu behalten. Die neuen Limiten seien zwar bei 100 Personen drinnen und 300 Personen draussen, aber man dürfe die Regelung zur Hälfte der Kapazität nicht vergessen. Wenn die Hälfte der zur Verfügung stehenden Plätze weniger ergebe als 100 Personen, gelte diese Anzahl und nicht die 100-Personen-Regel. Zudem sei die weitere Öffnung noch nicht in trockenen Tüchern, die Pläne müssten zuerst noch in die kantonale Vernehmlassung. «Ich bin aber zuversichtlich, dass diese neuen Beschlüsse auch von den Kantonen mitgetragen werden», meint Kaegi.

Dieter Kaegi, Intendant Stadttheater Solothurn. Michel Lüthi

Das jetzige Geschäft laufe immerhin schon sehr gut, so der Direktor. Die Nachfrage sei viel grösser als das Angebot. Um bei solchen Anstürmen die Tickets noch fair verteilen zu können, gebe man Abonnenten und jahrelangen Unterstützern den Vorrang und der Rest komme dann in den öffentlichen Verkauf. Man sei aber lieber jetzt noch ein wenig vorsichtig mit den Öffnungsschritten, damit dann später keine Probleme entstehen. Man könne also mit der aktuellen Zwischenlösung gut leben. «Die Theater gehen sowieso im Juni in die Sommerpause. Aber danach im August/September wollen wir wieder voll aufmachen können», so Kaegi.



Der Bundesrat hat die Konsultation für diese Öffnungsschritte gestartet. Nun können sich Kantone und Sozialpartner äussern.

18. oder 19.Mai: Der Regierungsrat wird die Vernehmlassung zum «Öffnungspaket IV» des Bundesrates beschliessen.

26. Mai: Der Bundesrat entscheidet definitiv über die nächsten Öffnungsschritte.

31. Mai: Die beschlossenen Öffnungsschritte werden umgesetzt.

11. Juni: Der Bundesrat will die nächsten Öffnungsschritte kommunizieren und in die Konsultation geben und am 18. Juni entscheiden. Für dieses Öffnungspaket vorgesehen sind weitere Erleichterungen unter anderem für Sport und Kultur sowie Veranstaltungen.

